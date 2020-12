LA FICTION DI RAI1 (17,7%), D'URSO (8,7-13,5%), FAZIO (9,2-7,2%) - GILETTI (5,4-6,7%) - PRESENTAZIONE FAZIO (6,4%), GENTILI (3,9-4,2%), AMADEUS (18%), PAPERE (11,8%) - VENIER (16,1-15,8%) - FIALDINI (12,4%), D'URSO (13,1%) - QUELLI CHE (6,6%) - ANNUNZIATA (8,3-6,8%) - MERLINO (2,6-2,2%) - 'SPECIALE TG1' (5,2%) - 'DOMENICA SPORTIVA' (6,5%), 'PRESSING' (6,4%)

Stefania Stefanelli per www.davidemaggio.it

Nella serata di ieri, domenica 6 dicembre 2020, su Rai1 Vite in Fuga ha conquistato 4.429.000 spettatori pari al 17.7% di share. Su Canale 5 Live – Non è la D’Urso, in onda dalle 21.53 alle 25.23, ha raccolto davanti al video 2.320.000 spettatori pari al 13.5% di share (presentazione 2.435.000 – 8.7%). Su Rai2 NCIS Los Angeles ha catturato l’attenzione di 1.414.000 spettatori (5.1%) e NCIS New Orleans di 1.180.000 spettatori (4.4%). Su Italia 1 Il GGG – Il Grande Gigante Gentile ha intrattenuto 1.878.000 spettatori con il 7.4% di share.

massimo giletti

Su Rai3 Che Tempo che Fa ha raccolto davanti al video 2.490.000 spettatori pari ad uno share del 9.2% e Che Tempo che Fa – il Tavolo 1.355.000 (7.2%). Su Rete4 Non ci resta che piangere è stato visto da 1.165.000 spettatori con il 4.9% di share. Su La7 Non è l’Arena ha segnato il 5.4% con 1.475.000 spettatori nella prima parte e il 6.7% con 1.074.000 spettatori nella seconda. Su Tv8 I Delitti del BarLume – Ritorno a Pineta è la scelta di 430.000 spettatori (1.7%) mentre sul Nove Natale in Affitto segna l’1.5% con 383.000 spettatori. Sul 20 Act of Valor si porta al 2.1% con 538.000 spettatori mentre su Iris Vi Presento Joe Black è la scelta di 568.000 spettatori con il 2.7% di share.

Access Prime Time

La presentazione di Fazio al 6.4%.

Su Rai 1 Soliti Ignoti sigla il 18% con 4.956.000 spettatori e su Canale 5 Paperissima Sprint registra una media di 3.243.000 spettatori con uno share dell’11.8%. Su Italia1 CSI ha totalizzato 1.125.000 spettatori (4.1%). Su Rai 3 la Presentazione di Che Tempo che Fa sigla il 6.4% con 1.693.000 spettatori. Su Rete 4 Stasera Italia fa compagnia a 1.052.000 spettatori nella prima parte (3.9%) e a 1.169.000 (4.2%) nella seconda. Sul Nove Little Big Italy se convince 506.000 (1.8%).

Preserale

La Formula 1 al 6.2%.

fabio fazio e luciana littizzetto con funghi a forma di pisello e culo

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei sette ha ottenuto un ascolto medio di 3.637.000 spettatori (16.4%) e L’Eredità 4.968.000 spettatori (20.3%) nella seconda. Su Canale 5 RiCaduta Libera – Inizia la Sfida segna 2.458.000 spettatori con l’11.2% di share e RiCaduta Libera 3.339.000 (13.8%). Su Rai2 Novantesimo Minuto informa 797.000 spettatori (3.7%) nella prima parte e 866.000 spettatori (3.6%) nella seconda, mentre Hawaii Five – 0 sigla il 3.4% con 883.000 spettatori. Su Rai3 il TGR segna il 13.4% con 3.353.000 spettatori. Su Italia 1 CSI: NY ha totalizzato 572.000 spettatori (2.3%). Su Rete4 Tempesta d’Amore convince 724.000 spettatori con il 2.8% di share. Su TV8 il GP di Formula1 di Sakhir ha catturato l’attenzione di 1.584.000 spettatori (6.2%). Sul Nove Cambio Moglie sigla l’1.1% di share con 266.000 spettatori.

Daytime Mattina

La seconda parte di Uno Mattina al 24.5%.

LUCIANA LITTIZZETTO PESTA MERDE FINTE A CHE TEMPO CHE FA

Su Rai1 UnoMattina in Famiglia ha raccolto 234.000 spettatori con il 10.7% di share nella presentazione, 580.000 (15.4%) prima parte e 1.940.000 (24.5%) nella seconda; Linea Verde Discovery segna il 19.6% con 1.946.000 spettatori. A Sua Immagine ha portato a casa un a.m. di 2.277.000 spettatori pari ad uno share del 19.2% e la Santa Messa è stata seguita da 2.545.000 spettatori (21.7%). Su Canale5 il Tg5 Mattina raccoglie un ascolto di 1.054.000 telespettatori con il 17.3% di share mentre la Santa Messa segna l’11.1% con 1.147.000 spettatori. Su Rai2 O Anche No ha tenuto compagnia a 127.000 spettatori (1.4%). Su Italia1 The Vampire Diaries totalizza un ascolto di 218.000 spettatori con uno share del 2.2% nel primo episodio e 288.000 spettatori (2.6%) nel secondo. Su Rai 3 Domenica Geo convince 455.000 spettatori con il 5.6% di share. Su Rete 4 I Viaggi del Cuore ha coinvolto 179.000 spettatori (1.7%) e Dalla Parte degli Animali 255.000 (2.2%). Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 96.000 spettatori con il 3.3% di share nelle News e 197.000 spettatori (2.6%) nel Dibattito.

Daytime Mezzogiorno

La Signora in Giallo al 5.7%.

barbara d urso e cristiana sinagra madre del figlio di maradona

Su Rai1 l’Angelus è stato seguito da 3.143.000 spettatori (22.2%) e Linea Verde ha intrattenuto 4.202.000 spettatori (22.9%). Su Canale 5 Le Storie di Melaverde piacciono a 1.135.000 spettatori (9.1%) e Melaverde ha interessato 2.276.000 spettatori con il 14.3% di share. Su Rai2 Il Fiume della Vita conquista 533.000 spettatori con uno share del 3.7%. Su Italia1 The Vampire Daries sigla il 2.3% con 313.000 spettatori e Sport Mediaset XXL ha registrato un a.m. di 1.242.000 spettatori con il 6%. Su Rai3 Radici registra 616.000 spettatori con uno share del 3%. Su Rete4 La Signora in Giallo ha fatto compagnia a 542.000 spettatori con il 5.7%. Su La7 L’Ingrediente Perfetto è stato scelto da 155.000 spettatori con l’1.3% di share.

Daytime Pomeriggio

Mezz’Ora in più all’8.3%.

vite in fuga claudio gioe

Su Rai1 Domenica In è la scelta di 3.211.000 spettatori (16.1%) nella prima parte e di 2.980.000 (15.8%) nella seconda. Da Noi… a Ruota Libera segna il 12.4% con 2.457.000 spettatori. Su Canale 5 L’Arca di Noè ha raccolto 3.022.000 spettatori con il 14.3%, Beautiful 2.753.000 (13.4%), Una Vita 2.364.000 (12%) e Il Segreto 1.902.000 (10%); Daydreamer – Le Ali del Sogno piace a 2.113.000 spettatori con l’11.2% di share. Domenica Live registra il 13.1% con 2.571.000 spettatori (presentazione 2.063.000 – 11.2% e Ultima Sorpresa 2.207.000 – 10.5%) Su Rai2 Quelli che Aspettano ha convinto 1.162.000 spettatori (5.9%) e Quelli che il Calcio 1.243.000 (6.6%); A Tutta Rete interessa a 852.000 spettatori (4.5%).

Su Italia1 Lara Croft – Tomb Raider segna il 5.7% con 1.104.000 spettatori e First Strike il 4.9% con 918.000 spettatori. Su Rai3 Mezz’Ora in più è stato seguito da 1.595.000 spettatori (8.3%) e Mezz’Ora in più – Il Mondo che Verrà da 1.263.000 spettatori (6.8%); Kilimangiaro – Il Grande Viaggio è stato seguito da 1.120.000 spettatori (5.9%) e Kilimangiaro da 1.778.000 (8.9%). Su Rete 4 Donnavventura ha registrato 518.000 spettatori con il 2.8%. Su La7 L’Aria di Domenica ha informato 517.000 spettatori (share del 2.6%) nella prima parte e 408.000 (2.2%) nella seconda.

Seconda Serata

Pressing Serie A 6.4%.

vite in fuga

Su Rai 1 Speciale Tg1 ha conquistato un ascolto di 665.000 spettatori pari ad uno share del 5.2%. Su Canale 5 il TG5 Notte ha intrattenuto 608.000 spettatori con il 15.1% di share. Su Rai2 La Domenica Sportiva è stata vista da 1.043.000 spettatori (6.5%) e L’Altra DS da 327.000 spettatori (3.8%). Su Italia1 Pressing Serie A segna un netto di 501.000 ascoltatori con il 6.4% di share (gli Highlights 652.000 – 4.3%). Su Rai 3 Tg3 – Mondo è visto da 446.000 spettatori (4.5%). Su Rete 4 Ma che colpa abbiamo noi è la scelta di 239.000 spettatori (3%).

vite in fuga

Telegiornali

TG1

Ore 13.30 5.849.000 (27.7%)

Ore 20.00 6.150.000 (23.4%)

TG2

Ore 13.25 2.493.000 (12.5%)

Ore 20.30 1.925.000 (7.1%)

TG3

Ore 14.15 2.703.000 (13.5%)

Ore 19.00 2.563.000 (10.9%)

TG5

Ore 13.00 3.757.000 (18.6%)

Ore 20.00 4.659.000 (17.6%)

STUDIO APERTO

Ore 12.25 1.784.000 (10.4%)

Ore 18.30 1.246.000 (5.8%)

TG4

Ore 12.00 502.000 (3.4%)

Ore 18.55 637.000 (2.7%)

TGLA7

Ore 13.30 633.000 (3%)

Ore 20.00 959.000 (3.6%)

TG8

Ore 12.00 257.000 (1.7%)