DJANGO VIVE! FRANCO NERO ANNUNCIA: "GIRO IL SEQUEL CON UN CAMEO DI TARANTINO" – LE RIPRESE DOVEVANO INIZIARE IN PRIMAVERA, A NEW ORLEANS, DOVE TARANTINO HA GIRATO "DJANGO UNCHAINED" MA LA PANDEMIA HA BLOCCATO TUTTO. E' UN PROGETTO DA 20 MILIONI DI DOLLARI, UN SIGNOR FILM” – FRANCO NERO HA AVUTO UN CAMEO IN “DJANGO UNCHAINED”, L’OMAGGIO CHE TARANTINO HA FATTO AL FILM DI SERGIO CORBUCCI DI CUI L'ATTORE FU PROTAGONISTA NEL 1966 – VIDEO