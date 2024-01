I FIGLI SO’ PIEZZ’ E’ CORE – SCAZZO TRA IL FIGLIO DI CLAUDIO CECCHETTO, JODY, E LINUS: IL CONDUTTORE, DURANTE LA SUA TRASMISSIONE SU “RADIO DEEJAY”, HA DEFINITO IL DOC “PEOPLE FROM CECCHETTO” “POCO INTERESSANTE” E IL DJ “UN FESSO” – JODY HA RISPOSTO CON UN VIDEO SU INSTAGRAM: “MIO PADRE È LA PERSONA GRAZIE ALLA QUALE VOI SIETE LÌ, TANTO FESSO NON MI SEMBRA" - LA CONTRO-RISPOSTA DI LINUS: "TI FA ONORE, IL RESTO NON..."

Estratto dell’articolo di Ilaria Costabile per www.fanpage.it

JODY CECCHETTO

Jody Cecchetto ha pubblicato un video su Instagram in cui difende a spada tratta suo padre Claudio, dopo aver ascoltato un commento pronunciato da Linus sul suo conto. L'episodio si è verificato poco più di dieci giorni fa, quando il patron di Radio Deejay, durante il programma che conduce con Nicola Savino, ha etichettato come "fesso" Claudio Cecchetto, commentando il docufilm andato in onda su Rai1 e dedicato alla figura del disk jockey, nonché talent scout che, di fatto, non avrebbe riscosso particolare successo agli ascolti tv. […]

“Caro Pasquale, mi permetto di darti del tu anche se non ci conosciamo personalmente. Ma siccome ascolto il tuo programma da tanto tempo, è un po’ come se ti conoscessi. Ho sentito che hai ritenuto People from Cecchetto “pochissimo interessante”. […] Forse non hai considerato che sminuendo il documentario hai anche sminuito le testimonianze appassionate e la storia di persone che ho sempre visto che hai trattato come colleghi e amici di una vita nelle varie interviste o nei momenti in cui ne hai parlato: parlo di Lorenzo Jovanotti, Rosario Fiorello, Gerry Scotti, Amadeus e anche Fabio Volo, che mi pare lavori nella tua radio, ma si è prestato con grande affetto.

claudio cecchetto linus

Jody ha poi citato lo stesso Linus che in un video diceva, parlando proprio di Claudio Cecchetto: "La persona grazie alla quale fondamentalmente voi siete lì ed esiste Radio Deejay" e lo commenta dicendo: "Anche solo per questo senza considerare tutto il resto, tanto fesso non mi sembra".

[…] Linus non ha esitato a commentare il video a lui rivolto e, infatti, sotto al post di Jody Cecchetto si legge: "Sei un bravo ragazzo, e ti fa onore che tu difenda papà. Il resto non lo potrai mai capire. Per fortuna. In bocca al lupo per tutto".

albertino claudio cecchetto linus

Contattato dal Corriere della Sera, Jody ha poi motivato il perché di questo suo intervento postumo e ha dichiarato di aver ricevuto dei ringraziamenti da suo padre e di essere intervenuto perché non gli era sembrato giusto il modo in cui il patron di Radio Deejay avesse parlato durante una diretta: "Mio padre mi ha ringraziato, non se lo aspettava.”[…]

roma santa e dannata linus 04 ph antinori linus

JODY CECCHETTO jody cecchetto ph ludovica arcero say who