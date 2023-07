A FIL DI LAMAR - ASCESA, CADUTA E RINASCITA DI KENDRICK LAMAR, IL PRIMO RAPPER A VINCERE IL PREMIO PULITZER (NEL 2018) PER I SUOI TESTI NELL'ALBUM "DAMN" - NEL SUO ULTIMO DISCO LAMAR USA LE SUE ESPERIENZE PERSONALI PER RACCONTARE COSA VOGLIA DIRE ESSERE NERO NELL'AMERICA DI OGGI. ANCHE BARACK OBAMA HA CONFESSATO DI ESSERE UN SUO FAN E HA DICHIARATO CHE "HOW MUCH A DOLLAR COST" È TRA LE SUE CANZONI PREFERITE - VIDEO

Estratto dell'articolo di Michele Boroni per “il Messaggero”

il concerto di kendrick lamar a parigi 8

Se è vero che oggi il rap è diventato il nuovo pop-rock, allora Kendrick Lamar è il nuovo Bob Dylan. Nelle classifiche di mezzo mondo degli album e dei singoli più ascoltati, il rap e le varie declinazioni dell'hip-hop occupano gran parte delle prime posizioni, con rime che si rifanno a una retorica sempre uguale fatta di individualismo, rivalsa personale e ostentazione.

kendrick lamar 3

Il rap di Kendrick Lamar però è diverso, sicuramente più complesso, perché mette insieme Bibbia e cultura di strada, trauma collettivo e bisogno individuale di spiritualità. An evening with Kendrick Lamar è il nome del tour estivo che stasera passerà dall'Italia e precisamente dall'Arena di Verona. […]

L'EGEMONIA

«Kendrick Lamar racconta la complessità della moderna vita afro-americana attraverso autenticità vernacolare e dinamismo ritmico»: così recita la motivazione della Columbia University che nel 2018 assegnò il Premio Pulitzer nella categoria "Musica" […] Kendrick Lamar, 36 anni, cresciuto a Compton, quartiere di Los Angeles abitato perlopiù da afroamericani dov'è nato il «gangsta rap», l'hip hop più violento ed esplicito che tra gli Anni Ottanta e Novanta conquistò un'egemonia commerciale e culturale indiscussa.

kendrick lamar 2

Il rap di Lamar prende spunto da questo contesto per raccontare cosa voglia dire essere un uomo nero nell'America di oggi con tutte le sue contraddizioni. Il suo ultimo disco del 2022 dal titolo Mr. Morale & The Big Steppers, uscito dopo una lunga pausa di cinque anni dal precedente DAMN, è praticamente una seduta psicanalitica lunga 75 minuti.

GLI SCHEMI MENTALI

damn di kendrick lamar

I've been goin'through somethin'è la frase che ricorre lungo tutto il disco: quel qualcosa che Lamar ha attraversato è l'America di Trump e la colonna sonora di successo globale per Black Panther, il suo essere diventato un'icona e la pandemia, il Black Lives Matter e il suo trionfo all'Half Time Show del Superbowl.

[…] I'm not in the music business, I been in the human business ("non sono nel business della musica ma in quello umano") rappa Lamar in Purple hearts per dire che in fondo lui cerca di trattare i problemi che tutti gli adulti affrontano, dalle relazioni all'autocoscienza, dagli schemi mentali come la cancel culture, da cui prende le distanze, al bisogno di spiritualità […]

kendrick lamar premio pulitzer

. Il suo è tutto un mondo interiore molto denso che racconta esclusivamente attraverso i suoi cinque dischi ognuno dei quali affronta in profondità vita e riflessioni. Il suo primo Section.80, del 2011, è un concept album sull'epidemia della droga negli anni di Ronald Reagan, mentre Good Kid, M.A.A.D City (2012) è una sorta di educazione sentimentale consapevole di un ragazzino di Compton tra disincanto e cattiveria, amore e condanna per tutte le cose brutte del suo quartiere, raccontato come fosse un'ipotetica puntata della serie tv cult The Wire.

kendrick lamar barack obama 1

In Pimp a Butterfly (2016) ha affrontato i grandi temi che affliggono la comunità afroamericana in una sorta di poema al suo idolo Tupac Shakur, attraverso un caleidoscopio sonoro che attraversa tutta la black music, dal jazz alla funkadelia, dalla poesia spoken word fino al soul e in DAMN (2017) ha declinato tutto questo in un più complesso discorso biblico su tentazione e dannazione.

kendrick lamar 6

LE VOCI

Ma sopra ogni cosa c'è l'interpretazione di Lamar con le molteplici voci che parlano dentro la sua testa, dove interrogativi, speranze, rabbia e ripensamenti si susseguono e si intersecano, trasformando le canzoni in vere e proprie mini-suite. Nel 2016 Obama durante la sua presidenza lo invita alla Casa Bianca dichiarando che How Much a Dollar Cost è tra le sue canzoni preferite di sempre.

kendrick lamar barack obama 2 kendrick lamar 5

[…]

