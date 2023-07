FINALMENTE AVREMO UNA FEROCE CONCORRENZA – “FURBIZIO” CORONA LANCIA UN NUOVO GIORNALE DI GOSSIP CHE PARTIRÀ IL 6 LUGLIO. SARÀ SU ABBONAMENTO (5 EURO E 99 CENTESIMI AL MESE) E AVRÀ COME OBIETTIVO DI “FARE IL MAZZO” A TUTTI, SOPRATTUTTO A DAGOSPIA – LA PRIMA BOMBA DI “FURBIZIO”: "ILARY BLASI STA PER APRIRE UN CANALE SU ONLYFANS…"

Estratto da mowmag.com

fabrizio corona

L’indiscrezione è di Fabrizio Corona, che proprio oggi lancerà attraverso il suo canale Telegram una nuova testata di gossip della quale vi sveliamo molti dettagli: partirà il 6 luglio, sarà su abbonamento e avrà come obiettivo fare concorrenza a tutti, ma in particolare a Dagospia. Per ora è uno spin-off di un sito che sarà online a settembre. Intanto sgancia la prima bomba: ma davvero Ilary Blasi aprirà un canale su OnlyFans?

Gente quest’estate 2023 ci sta regalando gioie e pettegolezzi come non succedeva da anni. Tra amori scoppiati e fughe vip di personaggi di dubbia fama, una delle star più in vista del Belpaese pare abbia preso una decisione destinata a far parlare per mesi: Ilary Blasi aprirà un canale OnlyFans? Ebbene, pare di sì. Una delle conduttrici più famose d’Italia avrebbe scelto di unirsi alla piattaforma inglese più chiacchierata del pianeta.

dago fabrizio corona

E meno male, osiamo dire, perché è inutile sottolineare l’ovvio, cioè che l’ex signora Totti sicuramente non venderà servizi hard, ma si allineerà allo stile di molte celebrità che sfruttano la piattaforma per offrire contenuti esclusivi ai propri abbonati, come auguri di compleanno in video. Questa notizia ci rende felici: finalmente un personaggio pubblico femminile sdogana la libertà di monetizzare anche su OF, dimostrando che non è necessario commercializzare contenuti per adulti. Ma come siamo venuti a saperlo?

fabrizio corona

Grazie a Fabrizio Corona (e alle sue storie Instagram), uno che di notizie se ne intende, quello che tutti attaccano e che tutti zitti zitti ascoltano, che ha lanciato la bomba. L’ex re dei paparazzi, però, stavolta è pronto ad andare oltre alla notizia spifferata sui suoi canali social, perché ha deciso di seminare panico e scompiglio nel mondo dell’editoria: a quanto pare, lancerà proprio oggi attraverso la funzione premium del suo canale Telegram un nuovo giornale di gossip. Alle 19 è previsto l’annuncio, nel quale spiegherà che sarà su abbonamento (a 5 euro e 99 centesimi al mese), a partire da giovedì 6 luglio e sarà uno spin-off di un sito che prenderà corpo nel mese di settembre e si pone l’obiettivo di “fare il mazzo” a tutti, anche a Dagospia, nonostante sia stata definita “la testata più affidabile del gossip italiano” dal New York Times

(...)