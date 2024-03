FINALMENTE GIORGIA CARDINALETTI AMMETTE (A META’) LA SUA RELAZIONE CON CESARE CREMONINI! - LA GIORNALISTA, OSPITE DI RICCARDO ROSSI A “I VINILI DI…”, AMMETTE CHE ERA A LONDRA “CON CESARE”. IL CONDUTTORE INCALZA: “CESARE CHI?" E LEI CONFERMA: “CESARE CREMONINI” - IL BOTTA E RISPOSTA: "MA TUO PADRE QUESTA COSA LA SA?" E GIORGIA CARDINALETTI: "LA SA, LA SA..."

Riserbo assoluto da un anno, nessuna foto assieme. Poi, nella notte di sabato, nell'indifferenza generale, Giorgia Cardinaletti parla per la prima volta, per pochi secondi, della sua relazione con Cesare Cremonini. E i gossippari muti! pic.twitter.com/XQU5cNICu0 — Massimo Falcioni (@falcions85) March 11, 2024

giorgia cardinaletti cesare cremonini 2

Nel programma di Riccardo Rossi,I vinili di…, c'è ospite Giorgia Cardinaletti, la giornalista mezzobusto del Tg1. Proprio nel frizzante programma del collezionista di vinili, la giornalista parla per la prima volta in maniera ufficiale di Cesare Cremonini. È il gossip che non ti aspetti: "Ero a Londra con lui".

Giorgia Cardinaletti trova un modo molto pulito, a suo modo puro, di parlare per la prima volta della sua storia d'amore con Cesare Cremonini. D'altronde il meccanismo del programma non consente e non ammette uscite sguaiate: l'ospite di puntata si racconta attraverso i propri vinili. Nel parlare di "A Night at the Opera" dei Queen, in particolare del brano "Love of my life", la giornalista racconta del suo viaggio a Londra fatto per visitare la mostra degli oggetti di Freddie Mercury da Sotheby's prima dell'asta.

"Tu eri a Londra, perché?", chiede Riccardo Rossi e Giorgia Cardinaletti si apre: "Ero a Londra con Cesare, che è grande amante. Cesare Cremonini". E Riccardo Rossi scherza: "Ma tuo padre questa cosa la sa?". E Giorgia Cardinaletti: "La sa, la sa".

