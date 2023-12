FINALMENTE GLI WHAM CE L’HANNO FATTA: “LAST CHRISTMAS” È PRIMA IN CLASSIFICA NELLA SETTIMANA DI NATALE – LA CANZONE, A 39 ANNI DALL’USCITA, SI È PRESA LA SUA RIVINCITA: NEL 1984 FU SUPERATA DA “DO THEY KNOW IT’S CHRISTMAS, E DA ALLORA NON È MAI STATA PRIMA DURANTE LE FESTE – MARIAH CAREY “SOLO” TERZA, “FAIRYTALE OF NEW YORK” DEI POGUES QUINTA: LA CLASSIFICA DEL 2023

george michael ai tempi di last christmas

“Last Christmas” ce l’ha fatta. È la canzone di Natale 2023

Estratto da www.rockol.it

Dopo 39 anni “Last Christmas”, il celebre brano dei Wham! nel giorno di Natale è arrivato in vetta alla classifica inglese di streaming/download della settimana natalizia (22/28 dicembre).

Già nel 2021 il brano firmato da George Michael aveva raggiunto al posizione uno in classifica, ma non nel giorno di Natale: l’ha fatto a 39 anni dalla sua uscita con 13,3 milioni di stream in sette giorni.

Mariah Carey - video per natale 2023

Alla sua uscita a Natale 1984 fu superato dal brano “benefico” "Do They Know It's Christmas?" di Band Aid (quest’anno piazzatasi al quattordicesimo posto). Sebbene non abbia mai raggiunto la vetta “Last Christmas” si è sempre ben comportato nelle classifiche “natalizie”. Con questa sua scalata al top ha inoltre stabilito un nuovo record: il numero 1 più ascoltato di sempre nella settimana di Natale.

videoclip di fairytale of new york 1

Dietro gli Wham è arrivato “You're Christmas To Me”, cantata da Sam Ryder. […] Al terzo posto nella classifica del giorno di Natale troviamo l’immancabile Mariah Carey con la sua “All I Want For Christmas Is You”.

Paradossalmente il brano non ha mai raggiunto la vetta della classifica del giorno di Natale e solo nel 2020 […] il singolo […] è arrivato al numero 1. […]

Con la scomparsa di Shane MacGowan (avvenuta il 30 novembre scorso) i fan avevano aperto una campagna mediatica con l’intento di portare “Fairytale of New York” dei Pogues (con Kirsty MacColl) al top della chart nel giorno di Natale. Nonostante questo sforzo […] il brano natalizio della band irlandese si è fermato al quinto posto, preceduto dalla coppia Ed Sheeran & Elton John con la loro “Merry Christmas” […]

