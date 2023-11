17 nov 2023 15:09

LA FINE DI UN'EPOCA: SNOOP DOGG, UNO DEI PIU' GRANDI FATTONI DI TUTTI I TEMPI, HA ANNUNCIATO CHE HA SMESSO DI FARSI LE CANNE - L'ANNO SCORSO LA SUA "ROLLATRICE" PERSONALE AVEVA DICHIARATO CHE GIRAVA TRA I 75 E 150 SPINELLI AL GIORNO (MA NON TUTTI PER IL RAPPER) - IL CANTANTE NON HA SPECIFICATO I MOTIVI PER AVER SMESSO DI FUMARE, MA HA SOLO RIVELATO CHE HA PRESO LA DECISIONE DOPO "AVERNE DISCUSSO AMPIAMENTE CON LA FAMIGLIA"