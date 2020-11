LA CAMPANIA VUOLE ARRUOLARE 450 MEDICI SPECIALIZZATI MA ALL'APPELLO RISPONDONO IN 165. DOPO CONTATTI, RINUNCE E MALATTIE SI È ARRIVATI SOLO A 27 - COME SI SPIEGA? IL RACCONTO DI UN MEDICO IN PENSIONE DI MILANO: “HO FATTO LA DOMANDA D'IMPULSO MA IO IL COVID NON ME LO VOGLIO BECCARE A NAPOLI, DOVE NON CONOSCO NESSUNO. IN TANTI ABBIAMO RINUNCIATO PER SFIDUCIA, ABBIAMO PAURA CHE NON CI SIANO DOTAZIONI DI SICUREZZA”