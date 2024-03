È FINITA "L’EUPHORIA" – LA SERIE CHE HA LANCIATO ZENDAYA, JACOB ELORDI E SYDNEY SWEENEY SAREBBE STATA CANCELLATA: A RILANCIARE L’INDISCREZIONE È “WORLD OF REEL” CHE HA RIVELATO COME LE RIPRESE DELLA TERZA STAGIONE, PROGRAMMATE PER LA PROSSIMA ESTATE, SIANO SALTATE – LA NOTIZIA È STATA SMENTITA DA HBO, MA C’È CHI PENSA CHE SIA IMPOSSIBILE RIMETTERE INSIEME IL CAST E… VIDEO

Estratto dell'articolo di Giovanni Berruti per www.lastampa.it

euphoria 5

La terza stagione di “Euphoria” è stata cancellata. O forse no. La confusione è cominciata con un’indiscrezione riportata da World of Reel, che ha scatenato letteralmente il panico tra i fan della serie HBO. […] Dichiarazioni diametralmente opposte a quelle rilasciate recentemente da Sydney Sweeney, che aveva rivelato che la lavorazione sarebbe partita entro due mesi, dunque verso maggio.

Il rumor entra però nel dettaglio: «Avevano in programma di girarla quest'estate, ma la cosa è saltata e venerdì hanno detto al cast che potevano liberare la loro agenda per altri progetti. Ero già stupito che Levinson fosse riuscito a far tornare tutti gli attori coinvolti, considerati i loro impegni. Molti attori della serie sono diventati delle star del cinema: Zendaya, Jacob Elordi, Colman Domingo, Hunter Schafer, Sydney Sweeney e Austin Abrams, solo per citarne alcuni.

sydney sweeney nuda in euphoria 2

Il progetto di riunirli tutti per una terza e ultima stagione è chiaramente fallito». Ma improvvisamente arriva una smentita: «HBO e Sam Levinson rimangono impegnati nella realizzazione di una terza stagione eccezionale. Nel frattempo, stiamo consentendo al nostro cast molto richiesto di inseguire altre opportunità» – ha dichiarato a Variety un portavoce del network statunitense.

[…] Sicuramente ci sono stati però altri fattori che non hanno aiutato, come lo sciopero degli sceneggiatori a Hollywood, ma anche dei fatti drammatici, come la prematura scomparsa di uno dei principali attori del cast, Angus Cloud. Poi anche i rapporti tra Levinson e la stessa HBO si sarebbero incrinati, soprattutto dopo la travagliata lavorazione della sua ultima serie, “The Idol”, con Lily-Rose Depp, che si è alla fine rivelata un fallimento.

euphoria 4

Disponibile in Italia su Sky e NOW, con le prime due stagioni e i due episodi speciali su Rue e Jules, “Euphoria” sembrerebbe dunque destinata a proseguire la sua corsa. Per la messa in onda della terza stagione, ancora in fase di scrittura, si era precedentemente parlato del 2025. Sarà dura con il susseguirsi di slittamenti di questo tipo. Ma mai dire mai.

intimacy coordinator on euphoria sydney sweeney euphoria seconda stagione 1 zendaya euphoria seconda stagione hunter schafer euphoria. euphoria 1 euphoria 8 euphoria 10 euphoria 1 euphoria 11 euphoria 3 euphoria 6 euphoria 12 euphoria 9 scena hot di euphoria una scena di euphoria euphoria chloe cherry sydney sweeney nuda in euphoria 1