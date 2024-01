È FINITA L’EPOCA DEGLI SPIAGGIATI A SANREMO? QUEST’ANNO IL CARROZZONE DEI PROGRAMMI DEL POMERIGGIO DI RAI1 NON SI SPOSTERÀ IN LIGURIA: CHI È ABITUATO A SEGUIRE IL FESTIVAL DA ROMA È PIERLUIGI DIACO CHE SARÀ AFFIANCATO DA NANCY BRILLI. STESSA SORTE PER ALBERTO MATANO. MA L’EMBARGO NON VALE PER MARA VENIER CHE CONDURRÀ LA “DOMENICA IN” POST SERATA FINALE E CATERINA BALIVO PIAZZATA AL SABATO POMERIGGIO...

Marco Zonetti per Dagospia

amadeus

Per il Festival di Sanremo 2024, la Rai pare aver deciso per una volta di risparmiare.

Come Dago-rivelato ieri pomeriggio, a raggiungere l'amena località ligure sarà Caterina Balivo sabato 10 febbraio, giorno della finale. Durante la settimana della kermesse, da lunedì 5 a venerdì 9, il suo programma “La volta buona” sarà tuttavia trasmesso su Rai1 da Roma. Aggiungiamo inoltre che, per lo speciale pomeridiano da Sanremo, Balivo andrà in onda da Piazza Colombo, evitando così ulteriori spese di trasporto delle scenografie.

la volta buona caterina balivo 6

Come anticipato da Giuseppe Candela sempre su Dagospia, a differenza degli anni scorsi Alberto Matano con la sua Vita in Diretta non andrà invece a Sanremo, seguendo il Festival da Roma.

L'anno scorso, sotto la guida di Simona Sala ora sostituita da Angelo Mellone alla guida del Day Time di Rai1, si spostarono invece in Liguria - armi e bagagli e ospiti fissi e ricorrenti - sia La Vita in Diretta sia Oggi è un altro giorno condotto all'epoca da Serena Bortone, andando in onda dal Teatro del Casinò per tutta la settimana del Festival.

MARA VENIER

"L'embargo" di quest'anno non vale però per Mara Venier, che come di consueto condurrà la seguitissima puntata post-sanremese di Domenica In dal palco del Teatro Ariston.

Sulla carta almeno, si tratta quindi di un risparmio non da poco rispetto agli anni scorsi, quello favorito dal direttore del Day Time Mellone; un'iniziativa che si spera non venga vanificata dalla solita pletora di dirigenti Rai che ogni anno accorrono a centinaia all'Ariston per la settimana del Festival. Ma questa è un'altra storia.

pierluigi diaco bellama 4

Chi è invece abituato a seguire il Festival da Roma è Pierluigi Diaco, che per tutta la settimana della kermesse avrà quasi sicuramente al suo fianco a Roma, nel suo programma pomeridiano di Rai2 Bella Ma', un'inedita compagna di avventure. Un personaggio al quale lo stesso Diaco, in diretta, qualche tempo fa aveva avanzato la proposta di affiancarlo alla conduzione.

nancy brilli

E, a quanto ci dicono persone molto bene informate, la trattativa sta andando a buon fine. Parliamo di Nancy Brilli, che tornerà quasi senz'altro nelle vesti di presentatrice Rai proprio durante il Festival accanto a Diaco. Preludio a una nuova carriera per Nancy? Chissà.

Per la brava e bella attrice sarebbe in realtà un ritorno alla conduzione. Il suo esordio al timone di un programma Rai si vide infatti nel 1998 - ce lo ricordiamo solo noi, probabilmente - diretta dal compianto Gianni Boncompagni nella trasmissione Crociera, in onda la domenica sera su Rai2.

Purtroppo per Nancy, Crociera naufragò ancor prima di salpare, chiuso dopo una sola puntata per bassi ascolti. Una cancellazione voluta dall'allora direttore di Rai2 Carlo Freccero, che disse di sentirsi tradito da Boncompagni al quale egli aveva offerto "un ben di Dio di possibilità". Questo perché, secondo Freccero, il compianto Gianni non aveva poi realizzato il programma da lui richiesto. Stiamo parlando della preistoria Rai, quando ancora i programmi venivano chiusi se andavano male... ma non divaghiamo.

alberto matano foto di bacco

Tornando alla kermesse sanremese, quest'anno il Festival si preannuncia dunque interessante per molti motivi: il risparmio sull'indotto del Day Time influirà sulle sorti della manifestazione, o dimostrerà in ultima analisi che Sanremo si regge di fatto in piedi da solo senza un faraonico dispiego di mezzi per la sua promozione? Come andranno gli ascolti nel primo Sanremo condotto da Amadeus senza il suo agente Lucio Presta? Quali personaggi legati al nuovo assetto mediatico-istituzionale meloniano appariranno seduti nelle poltronissime dell'Ariston nel corso delle serate, come hanno fatto gli anni scorsi i loro predecessori? Non ci resta che attendere l'arrivo di febbraio.

bellama pierluigi diaco 9 alberto matano e la sua foto come sfondo del cellulare 9 la volta buona caterina balivo 1 nancy brilli hostaria dell orso la cabala ALBERTO MATANO 1 pierluigi diaco 2 amadeus annuncia nomi dei partecipanti di sanremo 2024