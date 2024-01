LA FIORELLATA DEL GIORNO – LO SHOWMAN ANNUNCIA IN DIRETTA AL TG2 POST CHE ALESSIA MARCUZZI SARÀ LA CO-CONDUTTRICE DEL DOPO-FESTIVAL A SANREMO: “LA COSA PIÙ BELLA È CHE LEI NON LO SA” – POCO DOPO, LA MARCUZZI HA REPLICATO SU INSTAGRAM: “È PAZZO, NON CI POSSO CREDERE”. LA COPPIA NEL 1999 CONDUSSE INSIEME IL FESTIVALBAR – L’INVITO A CELENTANO: “ADRIANO TI SORPRENDE SEMPRE CON LE SUE SCELTE, E LO FARÀ ANCHE QUESTA VOLTA” – VIDEO

Sembra un salto indietro nel tempo ma accadrà davvero. 1999 come 2024: Fiorello e Alessia Marcuzzi condurranno insieme. «Anche noi avremo la nostra co co. La cosa più bella è che lei non lo sa. Con noi nel glass a Sanremo ci sarà come co conduttrice la grandissima super fantasmagorica Alessia Marcuzzi», ha annunciato Fiorello in collegamento da casa con Tg2 Post, condotto da Manuela Moreno.

Ospiti in studio anche le sue spalle a Viva Rai2, Fabrizio Biggio e Mauro Casciari. Lo showman conferma l’invito per Celentano al Festival sottolineando che «Adriano è bello così com’è perché ti sorprende sempre con le sue scelte e lo farà anche stavolta, sia se dovesse venire che se non dovesse arrivare».

Inoltre […] ci sarà il ‘balconcino‘, dirimpettaio di quello storico di Vincenzo Mollica al Teatro Ariston. «È un appartamento nel palazzo di fronte al teatro, sarà il nostro quartier generale. Su quel balconcino ne vedremo delle belle».

Marcuzzi ha poi replicato su Instagram. «Fiorello è pazzo, completamente pazzo. Io stavo camminando con il mio cane, mi telefonano i miei genitori e i miei amici per dirmi che al Tg2 lui ha detto che sarò la co-conduttrice. Non ci posso credere. Lui non mi ha avvisato, ho avuto la sorpresa tramite le telefonate. […] Mia madre e mio padre mi hanno anche detto che la richiesta è arrivata in diretta». «Ti voglio comunicare, caro Fiorello, che non ho impegni, sono libera in quel periodo ma se anche li avessi avuti avrei detto di sì».

