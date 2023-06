FIORELLO, CHE BORDELLO! – A ROMA CHI ABITA IN VIA ASIAGO, DOVE VIENE REGISTRATO “VIVA RAI2” IN STRADA, HA GLI ZEBEDEI PIENI DELLO SHOW CHE ALL’ALBA SVEGLIA TUTTI CON MUSICA A PALLA E UN CARAVANSERRAGLIO RUMOROSISSIMO – ALCUNI RESIDENTI HANNO BECCATO DEGLI SPETTATORI A PISCIARE NEI CORTILI DEI PALAZZI PRIMA DELLA DIRETTA. I PORTIERI, PER ALLONTANARE LE PERSONE, SONO STATI COSTRETTI A USARE IL SOFFIATORE AD ARIA (QUELLO CHE SI USA PER LE FOGLIE) - LE PROMESSE NON MANTENUTE DALLA RAI...

Estratto dell’articolo di Pietro Forti per www.repubblica.it

Schiamazzi, cori da stadio, musica alta durante le ore piccole. Cinquanta cittadini non ne possono più e hanno scritto alla Rai. Non si tratta della solita storia di movida selvaggia. A protestare sono i residenti di via Asiago, quartiere Della Vittoria. Al numero 10 c'è la storica sede proprio della Rai. Da qui ogni mattina lo showman più amato d'Italia, Fiorello, conduce il suo show "Viva Rai 2".

E ogni mattina in centinaia si riversano in strada per assistere allo show e seguire i concerti delle stelle invitate dal comico. "Quando ha suonato Laura Pausini c'era gente qui sotto dalle tre del mattino".

[…] "La situazione è insostenibile, dormo con i tappi nelle orecchie e comunque ogni giorno, cascasse il mondo, mi sveglio con le urla degli spettatori e con la musica a palla". La Rai aveva dichiarato che i ballerini e tutto lo staff del programma avrebbero sentito le canzoni in cuffia. Invece, un po' per accontentare chi assiste allo spettacolo, un po' per "comodità" vengono trasmesse a tutto volume.

Spesso prima delle 6,30, orario in cui il silenzio è tutelato dal Regolamento di Polizia Urbana. I Pooh sono arrivati suonando su un bus scoperto come in una parata, ma non erano ancora le sette. […]

Insomma, il contenimento dello show non è stato minimamente previsto.

Qualcuno degli spettatori è stato sorpreso a urinare nei cortili condominiali e un portiere ha iniziato a utilizzare il soffiatore ad aria che di solito usa per spazzare le foglie per allontanare le persone dal giardino e dalle grate del condominio. […]

