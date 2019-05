FIORELLO, MA PERCHÉ SCAPPI DAL TUO TALENTO? - IL CONDUTTORE FARÀ UN VARIETÀ PER RAIPLAY E CONFERMA LA SUA TENDENZA A RIFUGIARSI NELLE NICCHIE (LE RADIO, FACEBOOK LIVE) DOVE NON RISCHIA MAI IL FLOP E NON SCATENA POLEMICHE SUI SUOI COMPENSI...

Laura Rio per “il Giornale”

rosario fiorello foto mezzelani gmt 46

Almeno questa, in Rai, pare finisca bene. Ieri Fiorello, sempre via Istagram, ha ribadito che sarà il testimonial di RaiPlay e spiegato in linea generale il suo progetto. Quando c' è di mezzo lo showman siciliano la parola «sicuro» non esiste, però almeno per ora, passata l' irritazione per quanto scritto dai quotidiani del gruppo Gedi (presunte cifre e presunte rotture con i vertici Rai), pare che l' operazione vada in porto. Ricordiamoci, comunque, che l' anno scorso Fiore era a un passo dal fare un nuovo show sul primo canale e poi è saltato.

fiorello ph adolfo franzo'

Comunque, incrociando le dita, Fiore ha spiegato di voler realizzare un nuovo varietà adatto alla piattaforma in streaming, creare contenuti per un contenitore che allo stato attuale ritrasmette programmi. «Faremo degli show con le mie esperienze degli ultimi anni. Il varietà, gli spettacoli dal vivo e la radio, l' edicola, tutto insieme. Ci può essere il commento sui giornali, un monologo comico, un duetto particolare, un' intervista, tutto mischiato. La parola è proprio la varietà di cose».

E, ritornando, sullo sfogo dell' altro ieri contro Repubblica e Stampa, ha buttato acqua sul fuoco. «È stata una sciabbarabba (perdità di lucidità) - spiega, cercando di fare pace - Sono stato alla festa dei 40 anni di Repubblica... le mie sono state precisazioni, non polemiche». Non ci sembrava, ma comunque va bene lo stesso, basta che torni in tv...