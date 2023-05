12 mag 2023 17:36

FIORELLO D’AMERICA! – “VIVA RAI2!” FINISCE SULLA RIVISTA AMERICANA “VARIETY” CHE ESALTA LA TRASMISSIONE DI FIORELLO E DEFINISCE LE SUE COREOGRAFIE “FELLINIANE”: “PORTA NUOVA VITA ALLA TELEVISIONE ITALIANA IN QUELLA FASCIA IN CUI NESSUNO CREDE PIÙ” – LO SHOWMAN RIVELA DI AVER PRESO SPUNTO DAI GRANDI LATE SHOW AMERICANI E DI ESSERE UN GRAN FAN DI JIMMY FALLON, DAVID LETTERMAN E JOHNNY CARSON – L'ESPERIENZA HOLLYWOODIANA DI FIORELLO E QUANDO DISSE NO A HARVEY WEINSTEIN...