FIORELLO SGRANA IL ROSARIO: "IO NON CE LA FACCIO AD ASPETTARE LE 2. ME NE VADO PRIMA" – SANREMO NON FINISCE MAI, ROSARIO, LASCIATO AL FREDDO IN VIA ASIAGO, SI E’ GIA’ PENTITO DI AVER ACCETTATO DI FARE IL DOPOFESTIVAL: "VADO IN ONDA NELL'ORARIO IN CUI MI ALZO" – LA BATTUTA A ULTIMO DOPO LA GAG-ATA DI BLANCO-MINCHIA: “DOMANI MI RACCOMANDO APPENA HAI UN PROBLEMA DICI NON SENTO E SPACCHI TUTTO" – ASCOLTI BOOM PER FIORELLO! 2,5 MILIONI DI SPETTATORI E 60,3% DI SHARE - VIDEO

Quindi altra battuta sugli orari del Festival, che come sempre obbliga telespettatori e addetti ai lavori a tirare tardi. Forse troppo. "Io non ce la faccio ad aspettare le 2. Io me ne vado prima".

Ma Viva Rai 2 versione Sanremo, ovviamente, va in onda. E quando Fiorello si collega con Ultimo, ecco la battutaccia: "Domani mi raccomando spacca due o tre cose. Tu appena hai un piccolo problema dici non sento e spacchi tutto".

Passaggio di testimone fra Amadeus e Fiorello. All'una e quaranta di notte il conduttore, dal palco dell'Ariston, con Gianni Morandi e Chiara Ferragni cede la linea all'amico 'ciuri' per Viva Rai2... Viva Sanremo! in onda dal Glass di via Asiago a Roma.

Tappeto rosso, quaranta ballerini, smoking luccicante e "un freddo becco", lo showman ha inaugurato la versione notturna del suo programma che per la settimana del Festival di Sanremo lascia lo spazio mattutino in diretta (andrà in replica lo show del 'dopofestival'), per andare in onda dalla strada "all'orario in cui io di solito mi alzo", dice Fiore. Poi ripropone la gag, già trasmessa al mattino, sulla lettera di Zelensky a Sanremo 2023.

L'inviato e l'ospite

Immancabile il collegamento con l'inviato a Sanremo Gabriele Vagnato, che si aggira nel backstage del Festival. E, sempre in onore della manifestazione, entra in scena Alessia Marcuzzi, accompagnata dai ballerini del programma, sulle note di un medley di brani sanremesi degli ultimi anni. Al termine, la showgirl urla salutando i condomini come fosse a Sanremo e Fiorello la riprende: "Alessia, sei in via Asiago angolo via Montello e sono le 2 e 10...".

Poi la presa in giro ad Amadeus che, secondo un giornale, prende 70mila euro a serata per un totale di 350mila euro. "Ma siete pazzi - ironizza Fiorello - lui ne prende 350mila a serata, ma ne dichiara 70mila. Lo chiamano 'Nero per caso'".

