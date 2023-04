17 apr 2023 12:03

FIUMI DI PAROLE...SULLA SPIAGGIA – I JALISSE, DOPO ESSERE STATI RIMBALZATI PER 26 ANNI A SANREMO, SBARCANO ALL’ISOLA DEI FAMOSI (DA STASERA SU CANALE 5) - "IN HONDURAS MAGARI NASCE IL PEZZO PER SANREMO. IL FESTIVAL RIMANE SEMPRE IL NOSTRO OBIETTIVO E IL NOSTRO SOGNO, FIGURARSI SE CAMBIA ADESSO” (AVVISATE AMADEUS: ANCHE L’ANNO PROSSIMO IL DUO PRESENTERA’ UN BRANO PER SANREMO) - E HANNO RAGIONE: ALL'ARISTON, QUESTI ANNI, SI SONO ESIBITE COSI' TANTE PIPPE. PERCHE' LORO NO?