FLASH! - ALLE 10.50, DAGO SBARCA SU RAIUNO, A "STORIE ITALIANE" CONDOTTO DA ELEONORA DANIELE, A PARLARE DELLE NOZZE FANTASMA DI PAMELA PRATI...-
FLASH! - ALLE 10.50, DAGO SBARCA SU RAIUNO, A "STORIE ITALIANE" CONDOTTO DA ELEONORA DANIELE, A PARLARE DELLE NOZZE FANTASMA DI PAMELA PRATI...-
BARRA DRITTA: "LEMME CREA DISTURBI ALLE RAGAZZE. DOPO LE SUE OFFESE RIVOLTE A ME, CHE SONO PURE INCINTA, VOLEVO CHE PERDESSE LA SUA CREDIBILITÀ PERCHÉ C’È GENTE CHE LO CONSIDERA UN “GENIO” – "MI CRITICANO PERCHE’ VADO DALLA D’URSO? TUTTI FINTI SNOB…” – E POI CHIAMBRETTI, IL "COLPO DI FULMINE" PER SANTAMARIA E LA FAMIGLIA "ALLARGATA" - IL VIDEO-SCAZZO CON LEMME
EHI SIRI – È INIZIATO IL CONSIGLIO DEI MINISTRI CHE PORTERÀ ALLA REVOCA DEL SOTTOSEGRETARIO INDAGATO: CONTE STA ILLUSTRANDO LE MOTIVAZIONI E SI ANDRÀ ALLA CONTA – LA DOPPIA VITA DI SIRI: QUANDO NON SI OCCUPA DI EOLICO O FLAT TAX PENSA ALL’ESOTERISMO E ALL’IPNOSI – IL “PIN” (PARTITO ITALIA NUOVA” E I RAPPORTI CON PARA-GURU COME SALVATORE BRIZZI, CHE NEI SUOI VIDEO SI RIVOLGE AGLI ALIENI E TIENE CORSI SU COME DIVENTARE “MONACI GUERRIERI”
OPERA STONATA - TRA I SOTTOSCRITTORI DEL FONDO DI PRIVATE EQUITY OPERA2 C'È MALUMORE. IL FONDO È NATO NEL 2004 IN LUSSEMBURGO SU INIZIATIVA DI MANAGER E INVESTITORI, TRA CUI FRANCESCO TRAPANI EX A.D. DI BULGARI E RENATO PRETI. SU 80 MILIONI DI EURO RACCOLTI AD OGGI, SECONDO FONTI FINANZIARIE, CI SAREBBE UNA PERDITA DI VALORE DEL 65% CIRCA
BOWLING A COLUMBINE RELOADED – A DENVER, SPARI IN UNA SCUOLA VICINA AL LICEO COLUMBINE: UN MORTO, 8 I FERITI – ANCHE STAVOLTA COME NEL CASO DEL MASSACRO DEL 1999 IN CUI VENNERO UCCISI 13 RAGAZZI, DUE STUDENTI HANNO APERTO IL FUOCO CONTRO I COMPAGNI: GLI AUTORI DELLA SPARATORIA SONO STATI FERMATI – VIDEO
CAFONALINO – VALERIONA MARINI PROTAGONISTA ASSOLUTA DEGLI “ANTINOO AWARDS”: ARRIVA COME SEMPRE PER ULTIMA, POI RIPRENDE CON LO SMARTPHONE SABINA GUZZANTI CHE LA IMITA COME AI TEMPI D’ORO DELLA “TV DELLE RAGAZZE” – LA SHOWGIRL, ACCOMPAGNATA DAL TOYBOY GIANLUIGI MARTINO, HA EVITATO PER POCO L’EX CECCHI GORI E LA NUOVA FIAMMA GRETA PIEROTTI – FRANCA LEOSINI, MARIA GRAZIA CUCINOTTA, MAURO CRIPPA: TUTTI I PREMIATI DELLA SERATA, CONDOTTA DA DRUSILLA FOER - IL VIDEO DELLA GUZZANTI CHE IMITA LA MARINI
MA CHE BEL CASTELLO – VIAGGIO TRA LE DIMORE REALI E I MANIERI PIÙ BELLI DEL MONDO - DALLE FORTEZZE DEL V SECOLO ALLE MERAVIGLIOSE STRUTTURE FIABESCHE FINO ALLE FORTEZZE NORMANNE E ALLE ROCCAFORTI DEI SAMURAI - E C'E' ANCHE IL CASTELLO DELLE FAVOLE CHE ISPIRO' WALT DISNEY...
L’ORA DELL’INFARTO – NELL’ARCO DELLE VENTIQUATTRO ORE CI SONO DEI MOMENTI CHE SONO PIÙ A RISCHIO DI ALTRI A CAUSA DELL’AUMENTO DEL LAVORO DEL CUORE: DURANTE LE PRIME ORE DEL MATTINO, INFATTI, SI HA UNA IPER-STIMOLAZIONE DEL SISTEMA NERVOSO SIMPATICO CON CONSEGUENTE AUMENTO DELLA PRESSIONE ARTERIOSA E DELLA FREQUENZA CARDIACA…