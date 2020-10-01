FLASH - ALLE 14.20 DAGO OSPITE DI SERENA BORTONE A "OGGI E' UN ALTRO GIORNO" SU RAIUNO...-
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INCREDIBILE: LO STATO NON TROVA COMPRATORI PER MONTEPASCHI - VENDERE LA BANCA COSTEREBBE OLTRE 10 MILIARDI ALLE CASSE PUBBLICHE, E IL GOVERNO ITALIANO CHIEDERÀ A BRUXELLES E FRANCOFORTE ALTRO TEMPO PER USCIRE DAL CAPITALE. I CINQUESTELLE ACCAREZZANO ANCORA L' IDEA DI UNA BANCA PUBBLICA. MA PIÙ PASSA IL TEMPO E PIÙ COSTA
“TRUMP HA SINTOMI MINORI E SONNOLENZA” – IL "NEW YORK TIMES" SVELA LE CONDIZIONI DEL PRESIDENTE: “È PRONTO A FARE UN MESSAGGIO TV PER DIMOSTRARE CHE STA BENE E PUÒ GUIDARE IL PAESE” – MA PERCHÉ SE HOPE HICKS SI È SENTITA MALE MERCOLEDÌ, CI SONO VOLUTI DUE GIORNI PER SCOPRIRE CHE ANCHE IL TYCOON ERA POSITIVO VISTO CHE SI SOTTOPONE CONTINUAMENTE A TAMPONI? IL SOSPETTO È CHE LA CASA BIANCA ABBIA NASCOSTO LA POSITIVITÀ DI HICKS PER 24 ORE E...
CAMPIONATO IN BILICO! AL SECONDO GIRO DI TAMPONI, SONO COMPARSI I PRIMI POSITIVI NEL NAPOLI: ZIELINSKI E UN MEMBRO DELLO STAFF - NELL'AMBIENTE C'ERA MOLTA APPRENSIONE DOPO LA PARTITA CON IL GENOA – DOMANI MATTINA E’ PREVISTO IL TERZO TAMPONE PRIMA DELL’EVENTUALE PARTENZA PER TORINO. LA PARTITA CON LA JUVE A RISCHIO RINVIO - ZILIANI TWEET: "RICORDO A TUTTI CHE..." - ALTRI 3 POSITIVI NEL GENOA. IL TOTALE ORA E' 19...
MA QANTAS VOGLIA DI PARTIRE C’È? – LA COMPAGNIA AEREA HA VENDUTO IN DIECI MINUTI TUTTI I POSTI DISPONIBILI SUL VOLO VERSO “IL NULLA”. A OTTOBRE DECOLLERÀ DA SYDNEY UN AEREO CHE SORVOLERÀ PER SETTE ORE LE PRINCIPALI ATTRAZIONI TURISTICHE DEL PAESE: DALL'ULURU ALLE ISOLE WHITSUNDAYS, FINO ALLA SUNSHINE COAST. È PREVISTO ANCHE UN SORVOLO A BASSA QUOTA DEL SYDNEY HARBOUR – IL COSTO? NON PROPRIO ACCESSIBILE…
MA CHE C’HO SCRITTO FECONDO? - ECCO SEI MODI PER AUMENTARE IL NUMERO DI SPERMATOZOI E MIGLIORARE LA FERTILITÀ MASCHILE - LA QUANTITÀ NORMALE È COMPRESA TRA 15 E 200 MILIONI PER MILLILITRO: UN NUMERO INFERIORE A QUESTO POTREBBE CAUSARE DIFFICOLTÀ NELLA FECONDAZIONE - ANCHE SCELTE APPARANTEMENTE INSIGNIFICANTI, DAL CIBO ALLO STILE DI VITA, POSSONO AVERE UN IMPATTO…