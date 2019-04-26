FLASH! - ADDIO ROCK, BRUCE SPRINGSTEEN CON ORCHESTRA: ECCO IL NUOVO SINGOLO, "HELLO SUNSHINE" - IL 14 GIUGNO USCIRA' IL NUOVO ALBUM "WESTERN STARS" - VIDEO-
“MINA A SANREMO? NON MI PIACE COME IDEA" – ORNELLA VANONI BOCCIA L’IPOTESI DELLA TIGRE DI CREMONA COME DIRETTORE ARTISTICO DEL FESTIVAL: “BISOGNA PARTECIPARE, ESSERE PRESENTI, LEI LO PUÒ FARE DA CASA SUA, MA MI SEMBREREBBE STRANO” – “LA CANZONE PIÙ BRUTTA CHE HO CANTATO? ‘MARIO’ DI MOGOL. NON CANTAI ‘GRANDE GRANDE’ PERCHÉ VOLGARE. IL TESTO SI RIFERISCE A…” – VIDEO
“MI HA FATTO PIACERE, HO DETTO AUGURI E FIGLI MASCHI” – VIDEO: SALVINI DURANTE UN COMIZIO RACCONTA IL TRANELLO CHE GLI HANNO IMBASTITO A CALTANISSETTA DUE RAGAZZE, CHE GLI HANNO CHIESTO UN SELFIE E POI SI SONO BACIATE – MATILDE RIZZO E GAIA PARISI SONO ATTIVISTE 19ENNI E ANCHE LORO HANNO RACCONTATO LA LORO VERSIONE: “NON ERA PREMEDITATA, SIAMO SOLO AMICHE, MA SIAMO ENTRAMBE BISESSUALI”
VAFFANBANKA - LE NOZZE (SALTATE) TRA DEUTSCHE BANK E COMMERZBANK FARANNO PARTIRE IL RISIKO BANCARIO IN ITALIA - SE UNICREDIT SI PAPPERA' UNA DELLE DUE BANCHE TEDESCHE, INTESA SANPAOLO NON STARA' A GUARDARE E MUOVERA' IL MERCATO INTERNO - UBIBANCA E BANCOBPM SI ANNUSANO, CON MASSIAH PRONTO A TENDERE LA MANO A CASTAGNA - BPER PUO' RESISTERE (PER UN PO') AGLI ASSALTI DI FONDI INTERNAZIONALI - ECCO TUTTE LE ALTRE PARTITE: CARIGE NELLE MANI DI BLACKROCK, LE BCC IN CERCA DI IDENTITA', MONTE DEI PASCHI DIMENTICATO DAL GOVERNO - ASSENTE AL TAVOLO: MEDIOBANCA
“È STATA UN’ESPERIENZA SPECIALE” – UNA MAMMA INGLESE HA RACCONTATO DI NON AVER SAPUTO RESISTERE E DI AVER FATTO SESSO DOPO SOLO DUE ORE DA UN PARTO CESAREO: “NON POTEVO SENTIRE DOLORE PER VIA DELL’EPIDURALE, È STATO INCREDIBILE” – “MI PIACE IL SESSO E MENTRE AMELIA ERA NELLA CULLA, IO E IL MIO COMPAGNO LO STAVAMO FACENDO. NON MI SENTIVO SEXY, MA…”
VIDEO! "C'È ANCHE IL SILENZIOSO COME OPZIONE AL TELEFONO, EH” – SHOW DI SPALLETTI INFASTIDITO DA UN TELEFONO CHE SQUILLA IN SALA STAMPA: LO METTI IN TASCA E VIBRA, ALTRIMENTI LO PUOI METTERE OVUNQUE VUOI. E SI VA AVANTI MEGLIO" – DOMANI INTER-JUVE, IL FANTASMA DI HIGUAIN SI AGGIRA SU SAN SIRO: IL CHELSEA NON LO RISCATTERA’, LA JUVE PROVA A SBOLOGNARLO ALL’INTER (SECCO NO DEI NERAZZURRI) - ICARDI VIA SOLO PER 70 MILIONI: LUI VUOLE O LA JUVE O IL REAL, ALTRIMENTI RESTA ALLA PINETINA...
CAFONALINO DELLE MARGHERITE (SFIORITE) – M’AMA O NON M’AMA? GRAN SFILATA HORROR DI DAME APPASSITE E BEFANE STAGIONATE AL “GALÀ DELLE MARGHERITE” OFFICIATO DA BIANCA MARIA CARINGI LUCIBELLI ALL’EXCELSIOR DI VIA VENETO – 500 OSPITI, TRA CUI ANTONIO TAJANI, ACCONCIATURE FANTASIA, CAPPELLINI FLOREALI, SPACCHI DA SPACCHETTARE E ZIGOMI A PROVA DI GRAVITÀ (E POI UNO SI BUTTA SULLA DROGA)
MA CHE BEL CASTELLO – VIAGGIO TRA LE DIMORE REALI E I MANIERI PIÙ BELLI DEL MONDO - DALLE FORTEZZE DEL V SECOLO ALLE MERAVIGLIOSE STRUTTURE FIABESCHE FINO ALLE FORTEZZE NORMANNE E ALLE ROCCAFORTI DEI SAMURAI - E C'E' ANCHE IL CASTELLO DELLE FAVOLE CHE ISPIRO' WALT DISNEY...
INCRICCATI D’ITALIA, UNITEVI – UNA GUIDA RAPIDA E VELOCE SE NON SAPETE DISTINGUERE UNA SCIATALGIA DA UNA LOMBALGIA E DA LOMBOSCIATALGIA – COME FARE LA DIAGNOSI, LE CURE NECESSARIE E COME COMBATTERE IL DOLORE – ATTENZIONE PERCHÉ LA SINTOMATOLOGIA È AUTORISOLUTIVA NELL’ARCO DELLE PRIME 4 SETTIMANE, MA LA CONDIZIONE TENDE FACILMENTE A CRONICIZZARSI, SOPRATTUTTO ENTRO I DUE ANNI DALLA PRIMA COMPARSA…