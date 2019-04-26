FLASH! - ADDIO ROCK, BRUCE SPRINGSTEEN CON ORCHESTRA: ECCO IL NUOVO SINGOLO, "HELLO SUNSHINE" - IL 14 GIUGNO USCIRA' IL NUOVO ALBUM "WESTERN STARS" - VIDEO

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VAFFANBANKA - LE NOZZE (SALTATE) TRA DEUTSCHE BANK E COMMERZBANK FARANNO PARTIRE IL RISIKO BANCARIO IN ITALIA - SE UNICREDIT SI PAPPERA' UNA DELLE DUE BANCHE TEDESCHE, INTESA SANPAOLO NON STARA' A GUARDARE E MUOVERA' IL MERCATO INTERNO - UBIBANCA E BANCOBPM SI ANNUSANO, CON MASSIAH PRONTO A TENDERE LA MANO A CASTAGNA - BPER PUO' RESISTERE (PER UN PO') AGLI ASSALTI DI FONDI INTERNAZIONALI - ECCO TUTTE LE ALTRE PARTITE: CARIGE NELLE MANI DI BLACKROCK, LE BCC IN CERCA DI IDENTITA', MONTE DEI PASCHI DIMENTICATO DAL GOVERNO - ASSENTE AL TAVOLO: MEDIOBANCA

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VIDEO! "C'È ANCHE IL SILENZIOSO COME OPZIONE AL TELEFONO, EH” – SHOW DI SPALLETTI INFASTIDITO DA UN TELEFONO CHE SQUILLA IN SALA STAMPA: LO METTI IN TASCA E VIBRA, ALTRIMENTI LO PUOI METTERE OVUNQUE VUOI. E SI VA AVANTI MEGLIO" – DOMANI INTER-JUVE, IL FANTASMA DI HIGUAIN SI AGGIRA SU SAN SIRO: IL CHELSEA NON LO RISCATTERA’, LA JUVE PROVA A SBOLOGNARLO ALL’INTER (SECCO NO DEI NERAZZURRI) -  ICARDI VIA SOLO PER 70 MILIONI: LUI VUOLE O LA JUVE O IL REAL, ALTRIMENTI RESTA ALLA PINETINA...

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