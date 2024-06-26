ANNA NETREBKO E SUO MARITO YUSIF EYVAZOV
FLASH! AMORI GIU' DALLA SCALA - COLPO DI SCENA ALLA PRIMA NEL TEATRO MILANESE DELLA "TURANDOT" CON ANNA NETREBKO E SUO MARITO, YUSIF EYVAZOV - ANCHE I LOGGIONISTI HANNO NOTATO UNA GRANDE FREDDEZZA TRA I DUE CHE SI SAREBBERO LASCIATI: NEL FINALE I DUE EX PICCIONICINI SI SONO SALUTATI CON UN BACIO SULLA GUANCIA...-
DAGOREPORT - IL DUBBIO AMLETICO DI “AO’, IO SO' GIORGIA”: ENTRARE O NON ENTRARE NELLA MAGGIORANZA URSULA? - QUALUNQUE COSA DECIDA, LA DUCETTA FINISCE AL MURO. SE APPOGGIASSE VON DER LEYEN, OTTERREBBE UN COMMISSARIO DI PESO PER L’ITALIA. MA SI TROVEREBBE, DE FACTO, ALL’OPPOSIZIONE DEL GRUPPO DEI CONSERVATORI, DI CUI È PRESIDENTE - I POLACCHI DEL PIS E I NEO-FASCI SPAGNOLI DI VOX METTEREBBERO IN DISCUSSIONE LA SUA LEADERSHIP IN ECR – SE INVECE SCEGLIESSE DI DIRE NO ALLA "LOGICA DEI CAMINETTI", SI RITROVEREBBE TRA GLI EURO-PUZZONI E CON UNA COMMISSIONE OSTILE, IN UN MOMENTO CRUCIALE PER I CONTI ITALIANI TRA PROCEDURA D’INFRAZIONE, MES DA RATIFICARE, PATTO DI STABILITA' E IL RISCHIO AUSTERITÀ...
MELONI MELODRAMMA - GIORGIA NON RISPONDE AL PREMIER GRECO, MITSOTAKIS, E “POLITICO.EU” SI DIVERTE A SPERNACCHIARE LA DUCETTA FOTTUTA IMMAGINANDO LA TELEFONATA TRA I DUE: “DAI, GIORGIA, CONOSCI IL GIOCO, ABBIAMO DOVUTO ACCONTENTARE LE SINISTRE. AIUTATECI IN PARLAMENTO E VOTEREMO INSIEME LA LEGGE SUL RESPINGIMENTO DEI MIGRANTI” – “L’ITALIA È SULLA BUONA STRADA PER AVERE UN DEBITO PUBBLICO PIÙ ALTO DEL NOSTRO. SAPETE CHE AVETE BISOGNO DEL RECOVERY FUND. COSA VUOI? UN VICEPRESIDENTE ESECUTIVO?” – “ASPETTA, I MIEI TACCHI ALTI MI STANNO UCCIDENDO. METTO GIÙ IL TELEFONO MENTRE LI TOLGO...”. CLICK!
DAGOREPORT - CREPE CAPITALI - CONSOB E ASSONIME SUONANO LA CARICA CONTRO LA NORMA TANTO CARA AL DUPLEX CALTAGIRONE -FAZZOLARI PER I CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE DI GENERALI E MEDIOBANCA – LA RELAZIONE ANNUALE DI CONSOB ACCUSA LA NORMA DI CREARE “COMPLESSITÀ E INCERTEZZE NEL PROCESSO DI NOMINA” DEL CDA – PERSINO I NOTAI HANNO EMESSO UNA CIRCOLARE PER SPIEGARE CHE LA NORMA CALTA-FAZZO NON FUNZIONA…
FLASH – SCURDAMOCE O’ PASSATO, CHI HA AVUTO HA AVUTO, CHI HA DATO HA DATO! VISTO CHE IL CAMBIO DI “NARRAZIONE” HA PORTATO AL SUCCESSO ALLE EUROPEE, ELLY HA DECISO DI RIAPPACIFICARSI CON VINCENZO DE LUCA, E USARLO COME ARIETE CONTRO L’AUTONOMIA DIFFERENZIATA. LO SCERIFFO DI SALERNO È L’UNICO CHE PUÒ TRASFORMARE L’AUTONOMIA IN RACCOLTA DIFFERENZIATA…
FLASH – IL VERO GRANDE SCONFITTO DELLE AMMINISTRATIVE È…GENNARO SANGIULIANO! EIKE SCHMIDT, A FIRENZE, E FABIO ROMITO A BARI, SONO STATI CANDIDATI, SPONSORIZZATI E SOSTENUTI STRENUAMENTE DA “GENNY”. LA DISCESA IN CAMPO DEL CRUCCO È STATO UNA SUA IDEA, INSIEME A QUEL FENOMENO DI DONZELLI - NELLA CITTÀ PUGLIESE, AVEVA ADDIRITTURA PROMESSO CHE SAREBBE DIVENTATO ASSESSORE IN CASO DI VITTORIA DI ROMITO. ED È ANDATO PIÙ VOLTE SIA A BARI CHE A FIRENZE. RISULTATO? HANNO PERSO MALAMENTE ENTRAMBI…