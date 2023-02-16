FLASH! BRINDANI NEI LIETI CALICI! DA DOMANI IL SETTIMANALE “GENTE” AVRA’ UN NUOVO DIRETTORE: UMBERTO BRINDANI, CHE ERA STATO SILURATO DA CAIRO DALLA DIREZIONE DI “OGGI” – PRENDERA’ IL POSTO DI ROSSELLA RASULO…

-

Condividi questo articolo


rossella rasulo rossella rasulo umberto brindani umberto brindani

 

Condividi questo articolo

media e tv

politica

business

cronache

sport

cafonal

viaggi

salute