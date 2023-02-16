rossella rasulo umberto brindani
FLASH! BRINDANI NEI LIETI CALICI! DA DOMANI IL SETTIMANALE “GENTE” AVRA’ UN NUOVO DIRETTORE: UMBERTO BRINDANI, CHE ERA STATO SILURATO DA CAIRO DALLA DIREZIONE DI “OGGI” – PRENDERA’ IL POSTO DI ROSSELLA RASULO…-
I CINESI SGOMMANO VIA DA PIRELLI - LUNEDÌ MARCO TRONCHETTI PROVERA HA INFORMATO IL GOVERNO DELL'IMMINENTE USCITA DELLA HOLDING SINOCHEM DAL CAPITALE DEL GRUPPO DEGLI PNEUMATICI: LA POSSIBILE CESSIONE DELLA LORO QUOTA, PARI AL 37%, VARREBBE 1,7 MILIARDI MA BISOGNA DECIDERE SE COLLOCARLA IN BORSA O VENDERLA AI FONDI DI INVESTIMENTO – A TRONCHETTI È STATO OFFERTO DI PRENDERE IL POSTO DI BONOMI IN CONFINDUSTRIA, E LUI...
CAFONALINO SUL GRANDE SCHERMO – NELLA SEDE DELL'ANICA, CON FRANCESCO RUTELLI PADRONE DI CASA, LA PRESENTAZIONE DEL SAGGIO “MEDIASET E IL CINEMA ITALIANO” È TUTTO UN RACCONTARE STORIE DI FILM, GRANDI LITIGI, TRIONFI E SPETTACOLARI TONFI – ENRICO VANZINA RICORDA GLI SCONTRI TRA CECCHI GORI E BERLUSCONI, DOMENICO PROCACCI AMMETTE DI AVER SBAGLIATO “TUTTO QUELLO CHE UN PRODUTTORE PUO’ SBAGLIARE” NEL SUO PRIMO FILM (“LA BIONDA” DI RUBINI) – FOTO BY LUCIANO DI BACCO
QUANDO IL MARE E' UNA TAVOLA BLU - SE VI FIDATE DELLE CLASSIFICHE, SAPPIATE CHE PER IL ''SISTEMA NAZIONALE PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE'' IL MARE PIU' PULITO BISOGNA FARE ROTTA SULLA PUGLIA CHE HA IL 99% DI ACQUE ECCELLENTI. SUL PODIO ANCHE LA SARDEGNA CON IL 97.6% E LA TOSCANA CON IL 96%. INCREDIBILMENTE AL QUARTO POSTO DI COLLOCA L’EMILIA ROMAGNA - IN FONDO ALLA CLASSIFICA C’È L’ABRUZZO CON IL 71,9%
E SE VI DICESSIMO CHE POTREBBE ARRIVARE IN TAVOLA UN PANE CHE FA DIMAGRIRE? È L’IDEA DEI RICERCATORI DEL KING’S COLLEGE DI LONDRA CHE STANNO PUNTANDO SU UNA PARTICOLARE FARINA DI CECI PER CREARE DELLE PAGNOTTE CHE PLACHINO LA FAME, DIANO UN SENSO DI SAZIETÀ SENZA FAR AUMENTARE DI PESO. ANZI: DOVREBBERO INNESCARE UN PROCESSO DI DIMAGRIMENTO. MA NON BASTERÀ UN CAMBIO DI FARINA A PERMETTERE DI…