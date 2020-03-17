FLASH! - BRUNO VESPA CE L'HA FATTA: TORNA STASERA CON "PORTA A PORTA" CON UNA PUNTATA DEDICATA AL CORONAVIRUS - LA RAI CI TIENE A PRECISARE: "IN SEGUITO ALLA VALUTAZIONE DELL'AUTORITA' SANITARIA"-
FLASH! - BRUNO VESPA CE L'HA FATTA: TORNA STASERA CON "PORTA A PORTA" CON UNA PUNTATA DEDICATA AL CORONAVIRUS - LA RAI CI TIENE A PRECISARE: "IN SEGUITO ALLA VALUTAZIONE DELL'AUTORITA' SANITARIA"-
CAFONALINO “PER SOLE DONNE MA RACCOMANDATO AGLI UOMINI” - VERONICA PIVETTI PRESENTA IL SUO ULTIMO LIBRO AL PICCOLO ELISEO CON IL DIRETTORE DI RAIUNO STEFANO COLETTA, CHE RACCONTA LA GENESI DELLA LORO AMICIZIA: “È INIZIATA NEL MOMENTO IN CUI LA CHIAMAI A…” - BEPPE CONVERTINI, ELIANA MIGLIO, MARGHERITA TIESI E LUCREZIA MASSARI: CHI C’ERA IN PLATEA
ALVEARE DI CEMENTO – LE IMPRESSIONANTI IMMAGINI DEL MOSTRUOSO EDIFICIO DI 30 PIANI SU KING’S ROAD A HONG KONG: QUESTO SIMBOLO DEL SOVRAFFOLLAMENTO URBANO DELLA MEGALOPOLI CINESE, COSTRUITO ALLA FINE DEGLI ANNI ’60, OSPITA UN NUMERO IMPRECISATO DI PERSONE CHE OSCILLA TRA… - VIDEO
NON TI CONOSCO, MASCHERINA – TUTTI LE RECLAMANO, MA LE MASCHERINE SCARSEGGIANO E QUALCUNO, CAPTANDO IL BUSINESS, HA INIZIATO A STUDIARE TRUFFE ARTIGIANALI: PEZZI DI STOFFA RABBERCIATI, LOTTI RUBATI AI TERMINAL DELL’AEROPORTO E PURE QUALCHE OPERATORE SANITARIO CHE LE RIVENDEVA A 70 EURO AL PEZZO – PRESTO SI AVVIERÀ LA PRODUZIONE NAZIONALE, FORSE NEI LABORATORI DELLE CARCERI…