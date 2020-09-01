montezemolo pagaia a capri montezemolo pagaia a capri addio al nubilato di elettra lamborghini su yacht a capri addio al nubilato di elettra lamborghini su yacht a capri
FLASH! CAPRI CAPUT MUNDI - SONO ARRIVATI MATTEO RENZI, IL PROPRIETARIO DI CHANEL, JOHN ELKANN E CONSORTE (IERI A CENA AL RISTORANTE PAOLINO) E OVVIAMENTE MONTEZEMOLO, CHE SI METTE A PAGAIARE ACCANTO AL SUO YACHT - ELETTRA LAMBORGHINI FESTEGGIA L'ADDIO AL NUBILATO SU UNA BARCA DI LUSSO (VIDEO)- -
- -
-
montezemolo pagaia a capri montezemolo pagaia a capri addio al nubilato di elettra lamborghini su yacht a capri addio al nubilato di elettra lamborghini su yacht a capri
LA VENEZIA DEI GIUSTI - IL BROKEBACK MOUNTAIN LESBO CHE SARÀ IMPOSSIBILE EVITARE: ''THE WORLD TO COME'' È SOFISTICATO, INTELLIGENTE, SUPERHIPSTER, LIEVEMENTE TOCCATO DA UN PO' DI SENTIMENTALISMO MA CON MUSICHE FAVOLOSE. INTERPRETATO DALLE BRAVISSIME KATERINE WATERSTON E VANESSA KIRBY, INGLESE, RAFFINATISSIMA PRINCIPESSA MARGARETH NELLA SERIE ''THE CROWN'', VERA STAR DELLA MOSTRA
AL POVERO RIVALE DI ZAIA MANCAVA SOLO IL CORONAVIRUS - L'INQUIETANTE VIDEO IN CUI LORENZONI SVIENE DUE VOLTE DURANTE LA DIRETTA FACEBOOK CON BOCCIA E BARETTA - ALL'INIZIO DAL SUO STAFF HANNO PARLATO DI ''STRESS E CALO DI PRESSIONE'', IN REALTÀ ERANO SINTOMI DEL COVID. ORA È NEL REPARTO MALATTIE INFETTIVE DI PADOVA, E HA FATTO SAPERE DI ESSERE…
ARRIVATA LA RETE UNICA, ARRIVA ANCHE BERLUSCONI? CONTE APRE A MEDIASET, GUBITOSI FRENA: ''LA SENTENZA SU MEDIASET? NON CI RIGUARDA. NON CAPISCO CHE VANTAGGIO AVREBBE UN FRUITORE DELLA RETE AD AVERNE UNA QUOTA'' - STARACE: ''CI INTERESSA CABLARE, IL RESTO UN PO' MENO''
CAVE CANEM! - I RICERCATORI DELL’UNIVERSITÀ DI SIENA HANNO RITROVATO I RESTI DEL “PIÙ ANTICO CANE ITALIANO” IN ALCUNI SITI PALEOLITICI PUGLIESI: SONO DATATI TRA 14MILA E 20MILA ANNI FA E PURTROPPO NON SI CONOSCONO MOLTI ALTRI DETTAGLI – LA SCOPERTA È COMUNQUE MOLTO IMPORTANTE PERCHÉ SONO I PIÙ VECCHI MAI SCOPERTI NELL’AERA MEDITERRANEA E POTREBBERO RAPPRESENTARE LE PRIME TESTIMONIANZE DEL PASSAGGIO DA LUPO A CANE DOMESTICO…
PAZZI DI GIOIA A MONZA! PIERRE GASLY DELLA SCUDERIA ITALIANA ALPHATAURI VINCE A SORPRESA IL GP DOPO IL SOLITO DISASTRO FERRARI (LECLERC BRUTTO INCIDENTE), HAMILTON SETTIMO, PENALIZZATO E INCAZZATO COME UNA BISCIA. AL SECONDO POSTO CARLOS SAINZ, SEGUE LANCE STROLL SUL PODIO DI UN GRAN PREMIO SURREALE - VETTEL SI RITIRA PER UN INCENDIO AI FRENI - I MECCANICI DELL'ALPHATAURI CANTANO A SQUARCIAGOLA L'INNO DI MAMELI CHE RISUONA NEL CIRCUITO
CAFONALINO – PRINCIPESSE, CONTESSE, EX BOIARDI DI STATO, EX AMANTI: QUEL POCO CHE RESTA DELLA ROMA POTENTONA RICORDA CESARONE ROMITI – NELLA CHIESA DI SAN ROBERTO BELLARMINO, AI PARIOLI, SI SONO INGINOCCHIATI GIANNI LETTA E GIANNI CASTELLANETA, MARISELA FEDERICI E MARINA PIGNATELLI, ANNA COLIVA E MONORCHIO, CIPOLLETTA E STIRPE, MAINETTI E CRIMI
HO VOYEUR DI UNA SEGA – UN 40ENNE È STATO CONDANNATO PER AVER FILMATO UNA DONNA NUDA E PRIVA DI SENSI IN UNA CAMERA D’ALBERGO DI LONDRA: LA VITTIMA NON SI RICORDAVA NEMMENO COME ERA ARRIVATA NELLA STANZA E LO AVEVA DENUNCIATO PER STUPRO – LUI AVEVA SEMPRE PARLATO DI INCONTRO CONSENSUALE MA, ACCERTATO CHE NON C’ERA STATA LA VIOLENZA SESSUALE, I GIUDICI LO HANNO INCASTRATO PER IL VIDEO PORCELLO…
MEGLIO IL CUSCINO IN FACCIA DELLA MASCHERINA DURANTE IL SESSO - OTTAVIO CAPPELLANI: ''DOPO AVER CONSIGLIATO I GLORY HOLE E SCONSIGLIATO GLI ANILINGUS, ORA LA COMUNITÀ SCIENTIFICA RACCOMANDA GLI AMPLESSI A BOCCA COPERTA. LE PROSTITUTE SVIZZERE AVEVANO CHIESTO DI RIAPRIRE I BORDELLI MA SOLO CON LA PECORINA, VINICIO CAPOSSELA HA DETTO CHE LE MASCHERINE DANNO FASCINO ALLE DONNE. SOLO ALLE DONNE BRUTTE? NO, CAPOSSELA HA SPIEGATO CHE…''