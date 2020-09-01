FLASH! CAPRI CAPUT MUNDI - SONO ARRIVATI MATTEO RENZI, IL PROPRIETARIO DI CHANEL, JOHN ELKANN E CONSORTE (IERI A CENA AL RISTORANTE PAOLINO) E OVVIAMENTE MONTEZEMOLO, CHE SI METTE A PAGAIARE ACCANTO AL SUO YACHT - ELETTRA LAMBORGHINI FESTEGGIA L'ADDIO AL NUBILATO SU UNA BARCA DI LUSSO (VIDEO)

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