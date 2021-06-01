FLASH! - UN CEFALO PER RIHANNA! MICALUSI GODE SU INSTAGRAM POSTANDO UN SELFIE CON LA CANTANTE. QUEL BIRICONE DI JOHNNY INFILA IL DOPPIO SENSO NELLA DIDASCALIA: “PUOI RIPARARTI SOTTO IL MIO OMBRELLO. E ANCHE MANGIARE IL MIO PESCE…”

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IL CINEMA DEI GIUSTI – “THE CONJURING - PER ORDINE DEL DIAVOLO” FA DAVVERO PAURA. SOPRATTUTTO NELLA PRIMISSIMA PARTE, CON IL BAMBINO INDEMONIATO E IL FIDANZATO DELLA SORELLA CHE URLA AL SATANASSO IN LUI NASCOSTO “PRENDI ME! PRENDI ME!” E IL PORO PATRICK WILSON CHE UN ALTRO PO’ CI RIMANE PROPRIO SECCO – L’ELEMENTO PIÙ CONTURBANTE SONO GLI ASSURDI ABITI DELLA PROTAGONISTA, INTERPRETATA DALLA SEMPRE STREPITOSA VERA FARMIGA. QUALSIASI COSA LEI SI TROVI DAVANTI, DAL VOMITO DI INDEMONIATO AL POSSEDUTO ARMATO DI SEGA ELETTRICA, MANTIENE SEMPRE IL PROPRIO STILE, GONNELLONA ANNI ’80 E CAMICIA CON PIZZO - VIDEO

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FRATELLI DI DOSSIER – IL SENATORE DI “FRATELLI D’ITALIA” GIOVANBATTISTA FAZZOLARI DENUNCIA SU TWITTER UNA MINACCIA DI DOSSIERAGGIO: “ECCO LE MINACCE CHE MI HA SCRITTO UN GIORNALISTA: ‘SE VUOI COMINCIO A OCCUPARMI DELLE TUE CAZZATE’. CERTO CHE FA PROPRIO PAURA LA CRESCITA DI FDI AI SERVI DEL REGIME” - MA POCO DOPO ARRIVA FRANCESCO STORACE A SFOTTERLO: “STO FACENDO PEDINARE UN PERICOLOSO SENATORE. MI AVEVANO DETTO CHE ERA INTELLIGENTISSIMO, POI HO RICEVUTO UN #DOSSIER CHE SVELA QUANTO SIA CRETINO"

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