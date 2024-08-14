FEDEZ - ALVARO MORATA - ALICE CAMPELLO - CHIARA FERRAGNI ALVARO MORATA - ALICE CAMPELLO - CHIARA FERRAGNI - FEDEZ STORIA INSTAGRAM DI ALVARO MORATA MEME SULLA SEPARAZIONE TRA MORATA E ALICE CAMPIELLO STORIA INSTAGRAM DI ALICE CAMPELLO
FLASH! - LE CENE DELL'ADDIO! SUI SOCIAL RICICCIANO LE FOTO DELLE CENE TRA LE DUE EX COPPIE FEDEZ-FERRAGNI E MORATA-CAMPELLO – LA PRIMA IMMAGINE RISALE AL MAGGIO 2021, LA SECONDA AL FEBBRAIO 2022 - MENTRE LA FINE DEL MATRIMONIO DEI FERRAGNEZ E' AVVENUTA TRA VELENI E CATTIVERIE, L'AMORE TRA IL CALCIATORE E LA MOGLIE SAREBBE TERMINATO PER BANALI "INCOMPRENSIONI". MA C'E' QUALCOSA DI STRANO, VISTO CHE SOLO POCHI FA GIORNI MORATA E CONSORTE...-
FEDEZ - ALVARO MORATA - ALICE CAMPELLO - CHIARA FERRAGNI ALVARO MORATA - ALICE CAMPELLO - CHIARA FERRAGNI - FEDEZ STORIA INSTAGRAM DI ALVARO MORATA MEME SULLA SEPARAZIONE TRA MORATA E ALICE CAMPIELLO STORIA INSTAGRAM DI ALICE CAMPELLO
DAGOREPORT - STANNO SUCCEDENDO COSE STRANE IN CASA DI MAMMA RAI. MENTRE A VIALE MAZZINI DILAGA IL TUTTI CONTRO TUTTI IN ATTESA DELLA RESA DEI CONTI A SETTEMBRE, SI ASSISTE AL RITORNO IN CAMPO DELL’USIGRAI. SE IL SINDACATO DE SINISTRA DEI GIORNALISTI RAI SI ACCENDE (DA RAINEWS A VESPA-EGONU), SI È SPENTO UNIRAI, IL SINDACATO TARGATO MELONI - DALL’USIGRAI SUL PIEDE IN GUERRA (IL TG3 DI MARIO ORFEO È SOLO UNA PARODIA DEL NOTIZIARIO RISERVATO ALL’OPPOSIZIONE) ALL’INCAZZATURA DI ARIANNA E FAZZOLARI PER LO SHARE DEPRIMENTE DEL TG1 DI CHIOCCI E DEL RITORNO ALLA CATALESSI, FINITO IL TRAINO OLIMPICO, DEL TG2 DI PREZIOSI. CHE FARE? PENSA CHE TI RIPENSA: URGE UN GROSSO RIMANEGGIAMENTO DEI VERTICI DI TUTTI I TG, VIA DIRETTORI E VICE... - PARE CHE LA DUCETTA ABBIA MESSO UN PO’ DA PARTE L’AMICO CHIOCCI MENTRE SALE LO SCAMBIO DI WHATSAPP CON MARCO TRAVAGLIO (ALL’INDOMANI DEL G7 DI BORGO EGNAZIA SI SONO ATTOVAGLIATI A CENA IN UN RISTORANTE ROMANO)
DAGOREPORT – SI METTE MALE PER L’INTELLIGENCE OCCIDENTALE: IL "VAFFA" DEL MODERATO MOHAMMAD JAVAD ZARIF (L’UOMO DELL’ACCORDO SUL NUCLEARE) AL GOVERNO IRANIANO È IL SEGNALE CHE KHAMENEI NON VUOLE PIÙ TRATTARE PER EVITARE L'ESCALATION. L’ATTACCO A TEL AVIV POTREBBE ESSERE QUESTIONE DI ORE, IN CASO DI FALLIMENTO DEL NEGOZIATO SU GAZA – GLI USA MOBILITANO PORTAEREI E SOTTOMARINI, MA BIDEN DEVE STARE ATTENTO ALLA CINA: DUE GIORNI FA, IL MINISTRO DEGLI ESTERI DI PECHINO, WANG YI, HA FATTO PRESENTE CHE IL DRAGONE “SOSTIENE L’IRAN NELLA DIFESA DELLA SUA SOVRANITÀ”. TRADOTTO: SE IL PENTAGONO INTERVENISSE A SOSTEGNO DELLO STATO EBRAICO, POTREBBERO ESSERCI “CONSEGUENZE GRAVI” PER GLI STATI UNITI (INVADERE TAIWAN?)
FASCINA CHI? – UN ANNO FA, A QUATTRO MESI DALLA SCOMPARSA DEL CAVALIERE, AL “TROFEO SILVIO BERLUSCONI” SI APPALESAVA CON IL SUO SGUARDO SVENUTO LA “VEDOVA INCONSOLABILE”, CHE ACCENNAVA OGNI TANTO UN SORRISO MALINCONICO - UN ANNO DOPO. ALTRO TROFEO, ALTRA SCENOGRAFIA. L’ORDINE DELLA FAMIGLIA BERLUSCONI È ARRIVATO FORTE E CHIARO ALLA REGIA DI COLOGNO MONZESE: NIENTE FACCE DA PREFICHE, NIENTE LACRIME, NIENTE OCCHI A MEZZ’ASTA - PER FASCINA, CHE AVEVA SENTITO LA NECESSITÀ DI FAR DETTARE ALL’UFFICIO STAMPA DELLA CAMERA DI FORZA ITALIA UN COMUNICATO IN CUI ANNUNCIAVA LA SUA PRESENZA ALLO STADIO, NESSUNA INTERVISTA SUI CANALI MEDIASET, NESSUNA TRACCIA, SOLO IL LENTO SCIVOLARE VERSO L’OBLIO…
FLASH! - COME MAI VIRGINIA RAFFAELE E CHECCO ZALONE HANNO PRESO L’ABITUDINE DA UN PO’ DI TEMPO DI ENTRARE E USCIRE DA UN PORTONE DEL RIONE ROMANO DI MONTI? LA LIAISON CHICCA & CHECCO, SVELATA DAL SITO DI FABRIZIO CORONA, FU DA VIRGINIA SMENTITA CON IL SOLITO “SIAMO AMICI”. POI L’11 LUGLIO SCORSO QUALCOSA È CAMBIATO: DAGOSPIA HA ANNUNCIATO LA SEPARAZIONE TRA IL COMICO PUGLIESE E LA COMPAGNA MARIANGELA EBOLI, DOPO 19 ANNI E DUE FIGLIE…
FLASH – LA FOTO DI GIUSEPPE DEL DEO NON È QUELLA CHE CIRCOLA DA GIORNI SUI QUOTIDIANI: MOLTI GIORNALI HANNO CONFUSO IL NUOVO VICEDIRETTORE DEL DIS CON ANGELO TANESE, L’EX DG DELL’ASL ROMA 1 E FEDELISSIMO DI ZINGARETTI DIVENTATO DIRETTORE DEL PERSONALE DEL DIPARTIMENTO DELLE INFORMAZIONI PER LA SICUREZZA – ECCO IL VERO VOLTO DI DEL DEO