? ESCLUSIVO @andreapurgatori intervista l’uomo che ha ucciso la carbonara #CarbonaraDay https://t.co/GpUzmUoK99— La7 (@La7tv) April 6, 2023
FLASH! CHE CI FACEVANO URBANETTO CAIRO E CHICCO MENTANA A ROMA, IN PIAZZA DEL POPOLO? I DUE APPAIONO LEGGERMENTE APPESANTITI: SI SARANNO ATTOVAGLIATI AL "BOLOGNESE"? AVRANNO PARLATO DEL FINTO SCOOP DI ANDREA PURGATORI SUL KILLER DELLA CARBONARA? - VIDEO-
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IL RITORNO “DISARMANTE” DI VIRGINIA RAGGI – L’EX SINDACA DI ROMA ANNUNCIA IL SUO SUPPORTO ALLA CAMPAGNA REFERENDARIA PER CHIEDERE AL GOVERNO DI FERMARE L'INVIO DI ARMI ALL'UCRAINA: “SARÒ IN PIAZZA DAL 22 APRILE, INSIEME AI PROFESSORI DAVIDE TUTINO E UGO MATTEI” – LA RAGGI SMANIA PER DARE L'ASSALTO ALLA LEADERSHIP DEL M5S. PECCATO CHE PEPPINIELLO CONTE LE ABBIA SBARRATO LA STRADA, CON UNA POSTILLA AD HOC AL CODICE ETICO...
AHI-TECH! - SAMSUNG SI AVVIA A CHIUDERE IL PRIMO TRIMESTRE DELL'ANNO CON UN CALO DELL'UTILE DEL 96% RISPETTO AL 2021, IL PEGGIOR RISULTATO DAL 2009 - IL COLOSSO SUDCOREANO HA ANNUNCIATO UN TAGLIO "SIGNIFICATIVO" ALLA PRODUZIONE DI CHIP: IL MOTIVO? LA DIVISIONE DEI SEMICONDUTTORI DELL'AZIENDA POTREBBE AVER GENERATO PERDITE PER CIRCA 3 MILIARDI DI DOLLARI…
ALL YOU NEED IS KLOPP - L'ALLENATORE DEL LIVERPOOL SBROCCA IN CONFERENZA STAMPA CONTRO LE DOMANDE RIPETITIVE DEI GIORNALISTI: "CAPISCO CHE PER VOI È DIFFICILE TROVARE NUOVE DOMANDE, MA PER ME È ALTRETTANTO DIFFICILE TROVARE NUOVE RISPOSTE, POTETE RESTARE A CASA E SCRIVERE QUELLO CHE AVETE SCRITTO LA SETTIMANA SCORSA" - A SCATENARE L'IRA DEL TEDESCO…
CAFONAL BOSCHI IN FIAMME! – ALLA SERATA DI BENEFICENZA PER L'ASSOCIAZIONE “SOLE”, MARIA ELENA BOSCHI SI PRENDE LA SCENA E SI FA SBACIUCCHIARE A FAVORE DI FLASH DAL SUO “PRINCIPE AZZURRO”, GIULIO BERRUTI – AL ST. REGIS DI ROMA È UN PULLULARE DI GNOCCHE, DA CLAUDIA GALANTI A GIORGIA VENTURINI, DA GIORGIA ROSSI A SERENA AUTIERI. PRESENTI ANCHE TA-ROCCO CASALINO, IN COMPAGNIA DI UN GIOVANE VIRGULTO, LO “SBOTULINATORE” DELLE SVIPPATE, GIACOMO URTIS E PAMELONA PRATI. IN QUOTA “OMO DE PANZA, OMO DE SOSTANZA” CLAUDIO LOTITO, PIERLUIGI PARDO, LUCIANO NOBILI… – FOTO BY DI BACCO
CURIOSI DI SAPERE QUALI SONO LE ATTRAZIONI TURISTICHE PIÙ POPOLARI? LA RICERCA DI MUSEMENT, SULLA BASE DELLE RECENSIONI RICEVUTE DAI MONUMENTI SU GOOGLE, INCORONA LA FONTANA DI TREVI - RIMANIAMO A ROMA ANCHE PER IL SECONDO POSTO ASSEGNATO AL COLOSSEO - I FRANCESI DEVONO ACCONTENTARSI DEL TERZO GRADINO DEL PODIO GRAZIE ALLA TOUR EIFFEL… - LA TOP TEN
UNA NUOVA CURA PER LA DEPRESSIONE: RENDERCI UN PO' PIU' STUPIDI – UN GRUPPO DI RICERCATORI DELLA FLORIDA HA SCOPERTO UNA SOSTANZA (LA GLICINA) CHE, RIDUCENDO L’ATTIVITÀ DEI NEURONI, INDUCE ALLA DEPRESSIONE – DISINNESCANDO IL RECETTORE DI QUESTA SOSTANZA NEGLI ESSERI UMANI, SI RIUSCIREBBE A CURARE CHI SOFFRE DELLA MALATTIA – IL FARMACO POTREBBE ESSERE PRONTO TRA 4-5 ANNI…