FLASH! CHRISTIAN DE SICA SCATENATO DA MARA VENIER A DOMENICA IN-PS NELLA RIMPATRIATA “YUPPIES” CON JERRY CALA’, EZIO GREGGIO E MASSIMO BOLDI  - “CALA’ C’HA UN BY-PASS E GLI AVETE FATTO ‘STA FESTA, BOLDI CE N’HA SETTE E NON GLI AVETE ORGANIZZATO UN CAZZO..."

-

Condividi questo articolo


greggio de sica calà boldi domenica in greggio de sica calà boldi domenica in

 

Condividi questo articolo

media e tv

politica

business

UN “MONTE” DI GUAI – LA PROCURA GENERALE DI MILANO HA CHIESTO LA CONFERMA DELLE CONDANNE PER ALESSANDRO PROFUMO (EX PRESIDENTE DI MPS) E FABRIZIO VIOLA (EX AD DELLA BANCA), E DI ANNULLARE QUELLA DI PAOLO SALVADORI – IN CONTEMPORANEA È ARRIVATA L’ISTANZA DI DANNI DA SEI SOCIETÀ DEL GRUPPO CALTAGIRONE PER 741 MILIONI DI EURO – AGLI EX VERTICI DI MONTE DEI PASCHI VIENE CONTESTATA L'ERRATA CONTABILIZZAZIONE DEI DERIVATI ALEXANDRIA E SANTORINI - IL PRECEDENTE DI MUSSARI E VIGNI ASSOLTI...

cronache

sport

cafonal

viaggi

salute