FLASH! COLPO DEL FOGLIO: IL GIORNALISTA POLITICO SIMONE CANETTIERI, ULTIMO VINCITORE DEL PREMIO BIAGIO AGNES, LASCIA ''IL MESSAGGERO'' E PASSA NELLA SQUADRA DI CLAUDIO CERASA. IL GIOVANE VITERBESE CONTINUERÀ AD OCCUPARSI DI TRAME DI PALAZZO…-
FLASH! COLPO DEL FOGLIO: IL GIORNALISTA POLITICO SIMONE CANETTIERI, ULTIMO VINCITORE DEL PREMIO BIAGIO AGNES, LASCIA ''IL MESSAGGERO'' E PASSA NELLA SQUADRA DI CLAUDIO CERASA. IL GIOVANE VITERBESE CONTINUERÀ AD OCCUPARSI DI TRAME DI PALAZZO…-
CAFONAL COLOSSAL - È BELLO SAPERE CHE, DI QUESTI TEMPI SPIETATI, ALMENO UN VALORE SOPRAVVIVE: L'OPERA LIRICA, MAGARI SHOCKING. COME IL ‘’RIGOLETTO’’ MESSO IN SCENA AL CIRCO MASSIMO DAL GENIALE DAMIANO MICHIELETTO - NEL RINVERDIRE IL VERDI DEL MELODRAMMA, GENERE CONDANNATO ALL’ANACRONISMO O ALLA PASSIONE DI UN PUBBLICO DI VECCHIETTI COL PANNOLONE, IL REGISTA VENEZIANO TROVA NUOVA VITA GRAZIE ALLE POSSIBILITÀ OFFERTE DALLA TECNOLOGIA. ECCO UN PAZZESCO MIX DI TUTTE LE ARTI, “WEST SIDE STORY” E FELLINI, “GOMORRA” E “LA CASA DI CARTA”, LA SCENEGGIATA DI MEROLA E IL FILMINO DOMESTICO, IL NOIR E L'EROS – VIDEO
“MI HA LASCIATO PERCHE’ NON LE REGALAVO PIU’ I TULIPANI” - LO SFOGO DELL’EX FIDANZATO DI NOEMI LETIZIA, LUIGI OLIVA: “STAVAMO PIANIFICANDO DI ANDARE A VIVERE INSIEME, DI SPOSARCI, ALLARGARE LA FAMIGLIA. INVECE SI È SENTITA TRASCURATA. È BASTATO CHE INDIRIZZASSI LE MIE ATTENZIONI SUL LAVORO PER FARLA INFURIARE. E IO L’HO PROVOCATA, LO AMMETTO: VOLEVO METTERLA ALLA PROVA E COSÌ LE HO DETTO DI..."