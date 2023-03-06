DAGOREPORT
https://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/dagoreport-chi-posto-pereira-come-dago-anticipato-maggio-344515.htm
onofrio agostino angelo cutaia 4 onofrio agostino angelo cutaia 2 onofrio agostino angelo cutaia 3 onofrio cutaia
FLASH! COME DAGO-ANTICIPATO IL CONSIGLIO DI INDIRIZZO DEL MAGGIO MUSICALE FIORENTINO HA INDICATO AL MINISTRO SANGIULIANO, COME NUOVO SOVRINTENDENTE, IL DIRIGENTE DEL MINISTERO DELLA CULTURA ONOFRIO CUTAIA... - IL DAGOREPORT-
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COSA FARA’ CONTE PER NON FARSI PAPPARE DA ELLY SCHLEIN? I SONDAGGI REGISTRANO IL SORPASSO DEL PD AI DANNI DEL M5S - UN PARLAMENTARE PENTASTELLATO: “A VOLTE ESSERE TROPPO VICINI ALLONTANA” – IN VISTA DELLE PROSSIME AMMINISTRATIVE CI SARANNO ALLEANZE A GEOMETRIA VARIABILE, A SECONDA DELLA SITUAZIONE - IL MANTRA DEI CONTIANI: "VOGLIAMO VEDERE SCHLEIN ALLA PROVA DEI FATTI..."
CAFONALINO PENSIONATI E PENSIONANDI – ALLA PRESENTAZIONE ROMANA DEL LIBRO DEL PRESIDENTE DELL'INPS, PASQUALE TRIDICO, SI PRENDE LA SCENA IL NUMERO 1 DELLA CEI, IL CARDINALE MATTEO MARIA ZUPPI, CHE LANCIA BORDATE: “LA LOGICA CHE HA PORTATO ALL’INTRODUZIONE DELLE BABY PENSIONI NON È STATA SCONFITTA ED È PERICOLOSISSIMA, COME QUELLA DEI BONUS, PERCHÉ BASATA SULL'OPPORTUNISMO’ – AVVISTATI ANDREA MONORCHIO, GIOVANNI MARIA FLICK, LUIGI ABETE, MASSIMO FRANCO, ANDREA RICCARDI E, IN QUOTA FACCIONI, LUCA TELESE E MARIO GIRO... – FOTO BY DI BACCO
QUANDO IL MARE E' UNA TAVOLA BLU - SE VI FIDATE DELLE CLASSIFICHE, SAPPIATE CHE PER IL ''SISTEMA NAZIONALE PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE'' IL MARE PIU' PULITO BISOGNA FARE ROTTA SULLA PUGLIA CHE HA IL 99% DI ACQUE ECCELLENTI. SUL PODIO ANCHE LA SARDEGNA CON IL 97.6% E LA TOSCANA CON IL 96%. INCREDIBILMENTE AL QUARTO POSTO DI COLLOCA L’EMILIA ROMAGNA - IN FONDO ALLA CLASSIFICA C’È L’ABRUZZO CON IL 71,9%
SCOPARE INFORMATI - 5 CONSIGLI PER ESPIARE I VOSTRI PECCATI SESSUALI – LA SESSUOLOGA TRACEY COX RIVELA COME GESTIRE UN PARTNER CHE NON APPROVA IL VOSTRO PASSATO - DA "QUANTI AMANTI C'ERANO PRIMA DI ME?" AL FATTO DI AVER FREQUENTATO IN PASSATO CLUB FETISH, FINO AI TRADIMENTI: LE FANTASIE DI UNA PERSONA SONO SEMPRE STATE IL "CHE SCHIFO" DI UN'ALTRA – ECCO COME FARE PER ESSERE PIU’ APERTI NELLE RELAZIONI…