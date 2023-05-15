FLASH! COME MAI FABIO FAZIO HA SIGLATO UN ACCORDO CON IL GRUPPO “DISCOVERY” E NON CON “LA 7” CHE PURE LO CORTEGGIAVA ASSIDUAMENTE? IL MOTIVO VA RICERCATO NEL FATTO CHE “FABIOLO” HA POSTO COME CONDIZIONE PER LA FIRMA IL TRASLOCO DI TUTTA LA SUA SQUADRA. DAVANTI A QUESTA ONEROSA RICHIESTA L’OCULATO URBANETTO CAIRO HA PREFERITO DESISTERE

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urbano cairo premio guido carli 2023. urbano cairo premio guido carli 2023. fabio fazio 1 fabio fazio 1

 

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media e tv

IL DIVANO DEI GIUSTI - CHE VEDIAMO STASERA, UNA VOLTA ASCIUGATE LE LACRIME PER L’ALLONTANAMENTO DI FAZIO E LITTIZZETTO DALLA RAI E ESSERCI DOMANDATI CON ANGOSCIA “…E ORA COSA NE SARÀ DI GIGI MARZULLO?” - MOLTI PUNTERANNO SU “GUARDIANI DELLA GALASSIA VOL. 2” O SULL’ULTIMO JAMES BOND CON DANIEL CRAIG, “NO TIME TO DIE”. VI DICO SUBITO CHE È DAVVERO MOLTO MODESTO. CERCA DI RISPETTARE LE NUOVE REGOLE DEL METOO, MA SPROFONDA NELLE BANALITÀ DI GENERE - IN SECONDA SERATA TROVATE IL DOCUMENTARIO, “ARAKIMENTARI – L'ARTE DELL’EROTISMO”… - VIDEO

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