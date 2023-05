15 mag 2023 13:26

FLASH! COME MAI FABIO FAZIO HA SIGLATO UN ACCORDO CON IL GRUPPO “DISCOVERY” E NON CON “LA 7” CHE PURE LO CORTEGGIAVA ASSIDUAMENTE? IL MOTIVO VA RICERCATO NEL FATTO CHE “FABIOLO” HA POSTO COME CONDIZIONE PER LA FIRMA IL TRASLOCO DI TUTTA LA SUA SQUADRA. DAVANTI A QUESTA ONEROSA RICHIESTA L’OCULATO URBANETTO CAIRO HA PREFERITO DESISTERE