urbano cairo premio guido carli 2023. fabio fazio 1
FLASH! COME MAI FABIO FAZIO HA SIGLATO UN ACCORDO CON IL GRUPPO “DISCOVERY” E NON CON “LA 7” CHE PURE LO CORTEGGIAVA ASSIDUAMENTE? IL MOTIVO VA RICERCATO NEL FATTO CHE “FABIOLO” HA POSTO COME CONDIZIONE PER LA FIRMA IL TRASLOCO DI TUTTA LA SUA SQUADRA. DAVANTI A QUESTA ONEROSA RICHIESTA L’OCULATO URBANETTO CAIRO HA PREFERITO DESISTERE-
IL DIVANO DEI GIUSTI - CHE VEDIAMO STASERA, UNA VOLTA ASCIUGATE LE LACRIME PER L’ALLONTANAMENTO DI FAZIO E LITTIZZETTO DALLA RAI E ESSERCI DOMANDATI CON ANGOSCIA “…E ORA COSA NE SARÀ DI GIGI MARZULLO?” - MOLTI PUNTERANNO SU “GUARDIANI DELLA GALASSIA VOL. 2” O SULL’ULTIMO JAMES BOND CON DANIEL CRAIG, “NO TIME TO DIE”. VI DICO SUBITO CHE È DAVVERO MOLTO MODESTO. CERCA DI RISPETTARE LE NUOVE REGOLE DEL METOO, MA SPROFONDA NELLE BANALITÀ DI GENERE - IN SECONDA SERATA TROVATE IL DOCUMENTARIO, “ARAKIMENTARI – L'ARTE DELL’EROTISMO”… - VIDEO
CI SCAPPA LA SORPRESONA AL FORO: ALCARAZ FUORI! SOTTO GLI OCCHI DI TOTTI E NOEMI L’UNGHERESE FABIAN MAROZSAN, NUMERO 135 DEL MONDO, GIOCA LA PARTITA PERFETTA ED ELIMINA LO SPAGNOLO CARLOS ALCARAZ (CON LA TESTA GIA' A PARIGI?) DA POCO TORNATO NUMERO 1 DEL RANKING ATP - AGLI OTTAVI MAROZSAN AFFRONTERA’ CORIC – VIDEO
CAFONALINO MOTORE, CIAK, AZIONE! – LA CASA DEL CINEMA DI ROMA RIAPRE AL PUBBLICO DOPO IL RESTYLING E LANCIA LA PROGRAMMAZIONE PRIMAVERILE. PER L’OCCASIONE SI RITROVANO I “VENERATI MAESTRI” MARCO BELLOCCHIO E MICHELE PLACIDO, DARIO ARGENTO E LILIANA CAVANI. RISPONDONO ALL’APPELLO ANCHE I PREMI OSCAR DANTE FERRETTI E FRANCESCA LO SCHIAVO, FAUSTO BRIZZI CON SGUARDO SPIRITATO D’ORDINANZA, MATTEO GARRONE IN TUTA ACETATA... – FOTO BY DI BACCO
CURIOSI DI SAPERE QUALI SONO LE ATTRAZIONI TURISTICHE PIÙ POPOLARI? LA RICERCA DI MUSEMENT, SULLA BASE DELLE RECENSIONI RICEVUTE DAI MONUMENTI SU GOOGLE, INCORONA LA FONTANA DI TREVI - RIMANIAMO A ROMA ANCHE PER IL SECONDO POSTO ASSEGNATO AL COLOSSEO - I FRANCESI DEVONO ACCONTENTARSI DEL TERZO GRADINO DEL PODIO GRAZIE ALLA TOUR EIFFEL… - LA TOP TEN
AVETE IL MAL DI SCHIENA? COLPA DEGLI ANTENATI! - PER PERMETTERCI DI DIVENTARE LA SPECIE DOMINANTE SUL PIANETA IL NOSTRO CORPO HA DOVUTO FARE DIVERSI COMPROMESSI E OGGI FACCIAMO I CONTI CON LE LORO CONSEGUENZE – MALDISCHIENA, MESTRUAZIONI, PARTO E MOLTO ALTRO: ECCO TUTTI I CAMBIAMENTI DOVUTI ALL’EVOLUZIONE DELLA NOSTRA SPECIE….