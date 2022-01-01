FLASH! - COME MAI NESSUNO SCRIVE CHE I PREPENSIONAMENTI DI “REPUBBLICA” E “ESPRESSO”, ALLA BASE DEL SEQUESTRO PREVENTIVO DI 38 MILIONI DI EURO SUBITO DAL GRUPPO “GEDI”, VENNERO FATTI COME ULTIMO ATTO DEL GOVERNO LETTA? IL TUTTO MENTRE TITO BOERI (COLLABORATORE DI “REPUBBLICA”) ERA A CAPO DELL’INPS…-
CHELSEA E LIVERPOOL CI RICORDANO COSA SIGNIFICA CALCIO SPETTACOLO - A STAMFORD BRIDGE PARTITONA TRA LE BIG DELLA PREMIER LEAGUE: I REDS SCAPPANO AVANTI CON I GOL DI MANÈ E SALAH, MA I BLUES (SENZA LUKAKU, IN CASTIGO) PAREGGIANO NEL GIRO DI QUATTRO MINUTI, TRA IL 42' E IL 46' DEL PRIMO TEMPO, GRAZIE ALLA PRODEZZA DI KOVACIC E A PULISIC - A GODERE È IL CITY DI GUARDIOLA, CHE VOLA A +10 E 11 PUNTI... - VIDEO
CAFONALINO DEL CATETERE TEATRALE - A ROMA IL CLUB "OTIUM" METTE IN SCENA LA COMMEDIA "QUANDO RISORGE IL SOLE", CON 35 ATTORI NON PROFESSIONISTI, UNO PIU' GIURASSICO DELL'ALTRO, IMPARRUCCATI E IN COSTUME - SUL PALCO, TRA GLI ALTRI, SILVANA E GIANLUIGI AUGERO, LUCIO E FRANCESCO DESSOLIS, DAVIDE MOSCATO, GIANNI E MARIA ROMANA IETTO, ALBERTO E MARIA TERESA DI VECE, DANIELA SCHIAZZANO E… - FOTO
ALTRO CHE TRANSIBERIANA! - GRAZIE AL COMPLETAMENTO DI UN TRATTO DI FERROVIA NEL LAOS, SI POTRÀ ANDARE DAL PORTOGALLO FINO A SINGAPORE IN TRENO CON UN UNICO BIGLIETTO – IL PERCORSO, CHE BATTE IL RECORD DELLA LEGGENDARIA TRANSIBERIANA, È LUNGO 18.755 CHILOMETRI E PER COMPLETARLO CI VOGLIONO 21 GIORNI – IL COSTO DEL BIGLIETTO SI AGGIRA SUI 1.200 EURO, CHE INCLUDONO LE FERMATE PER FARE I VISTI NECESSARI E...