FLASH! - COME MAI NESSUNO SCRIVE CHE I PREPENSIONAMENTI DI “REPUBBLICA” E “ESPRESSO”, ALLA BASE DEL SEQUESTRO PREVENTIVO DI 38 MILIONI DI EURO SUBITO DAL GRUPPO “GEDI”, VENNERO FATTI COME ULTIMO ATTO DEL GOVERNO LETTA? IL TUTTO MENTRE TITO BOERI (COLLABORATORE DI “REPUBBLICA”) ERA A CAPO DELL’INPS…

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