FLASH! - CONTINUA L'EMORRAGIA DI GIORNALISTI DAL GRUPPO GEDI: "LA STAMPA" PREPENSIONA 30 DIPENDENTI - LA BUONA NOTIZIA È CHE ENTRANO 12 GIORNALISTI SUBITO E ALTRI 15 A GENNAIO...-
FLASH! - CONTINUA L'EMORRAGIA DI GIORNALISTI DAL GRUPPO GEDI: "LA STAMPA" PREPENSIONA 30 DIPENDENTI - LA BUONA NOTIZIA È CHE ENTRANO 12 GIORNALISTI SUBITO E ALTRI 15 A GENNAIO...-
“HO USATO UN’ESPRESSIONE INFELICE” – MARIO MONTI FA RETROMARCIA SULLA CENSURA DELLA STAMPA E SULL’”INFORMAZIONE MENO DEMOCRATICA” SUL VIRUS E METTE IN MEZZO CONCITA DE GREGORIO, DAVID PARENZO, MARCO DAMILANO CHE NON HANNO DETTO MEZZA PAROLA SULLA FRASE CHOC: “IL TEMA ESISTE ED È STATO RITENUTO IMPORTANTE DAI TRE AUTOREVOLI GIORNALISTI IN STUDIO CON I QUALI SI È SVOLTO UN INTERESSANTE DIBATTITO” – E SU BERLUSCONI AL COLLE: “NEL 2013 AVREBBE AVUTO I VOTI SE NON FOSSE STATO PER SCELTA CIVICA…”
DEL VECCHIO HA UN GRILLI PER LA TESTA - L’EX DIRETTORE GENERALE DEL TESORO, OGGI A JP MORGAN, È IL GRANDE CONSIGLIERE DEL PAPERONE DI AGORDO - ARNESE: “A GRILLI SI DEVE LA ‘VISIONE’ DI DEL VECCHIO PER IL COLOSSO ASSICURATIVO TRIESTINO. MA SE È VERO CHE GRILLI È LA MUSA DI DEL VECCHIO SULLE QUESTIONI “ALTE”, DI STRATEGIA, NON PER QUESTO JP MORGAN RINUNCIA ALLA CUCINA RUSTICA. TRA LONDRA E MILANO, INFATTI, SONO DIVERSI I BANCHIERI CHE GIURANO DI AVER VISTO UN DOSSIER TARGATO JP MORGAN TUTTO DEDICATO ALLO SCORPORO DEGLI IMMOBILI DELLE GENERALI…”
ZUPPA DI NOZZE CON CLIC - L'INTERNATIONAL WEDDING PHOTOGRAPHER OF THE YEAR 2021 HA ANNUNCIATO I SUOI VINCITORI E AL PRIMO POSTO C'E' UN ITALIANO, FABIO MIRULLA, CHE HA VINTO GRAZIE A UNA FOTO IN BIANCO E NERO DI UNA SPOSA CHE SI VESTE - L'IMMAGINE DI UNA SPOSA INDIANA RICOPERTA DI CURCUMA A MUMBAI, MENTRE UN'ALTRA RITRAE UNA SCENA FELICE E CAOTICA DEL MATRIMONIO DI UN AMANTE DEL ROCK A NEW YORK - FOTO
GASP, E' TORNATA LA "DEA"! TRIS DI SUPERMARIO PASALIC, L'ATALANTA RIFILA 4 PERE AL VENEZIA E AGGANCIA L’INTER AL TERZO POSTO - DI KOOPMEINERS L'ALTRO GOL DEI BERGAMASCHI CHE NELLE ULTIME OTTO PARTITE HANNO CENTRATO SEI VITTORIE E DUE PAREGGI – VLAHOVIC ANCORA IN GOL: LA FIORENTINA BATTE IN RIMONTA LA SAMP
CAFONALINO - PRESENTATO ALLA GALLERIA ALBERTO SORDI IL NUOVO LIBRO DI SELVAGGIA LUCARELLI SULLE DIPENDENZE AFFETTIVE, "CREPACUORE": OLTRE ALL'AUTRICE E AL FIDANZATO LORENZO BIAGIARELLI, C'ERANO ROBERTA BRUZZONE E GINEVRA LAMBRERTI - "NON BASTA SMETTERE DI DROGARSI, PER GUARIRE DALLA DIPENDENZA. QUANDO SI DECIDE DI USCIRNE SUL SERIO, BISOGNA SAPERE CHE..." - FOTO
NATALE A NEW YORK (MA SENZA CINEPANETTONE) – OLTRE 100MILA ITALIANI HANNO DECISO DI TRASCORRERE NATALE E CAPODANNO NELLA "GRANDE MELA" DOPO LA RIAPERTURA DELLE FRONTIERE USA - LE PRENOTAZIONI SONO QUASI AL COMPLETO, MENTRE LE TARIFFE DEI VOLI SONO SCHIZZATE NELL'ULTIMO MESE – MA DOPO QUASI DUE ANNI, CHE AMERICA SI RITROVERANNO QUELLI CHE LA VISITERANNO? DI SICURO NON SARÀ QUELLA DI PRIMA DELLA PANDEMIA…
BOLLETTINIAMOCI! – OGGI 12.764 NUOVI CASI E 89 DECESSI, CON 719.972 TAMPONI (NUOVO RECORD DI TEST IN UN GIORNO) E IL TASSO DI POSITIVITÀ ALL’1,8% - LE REGIONI CON IL PIÙ ALTO AUMENTO DI CASI SONO VENETO (2.362) E LOMBARDIA (2.223), SEGUITI DA LAZIO E EMILIA ROMAGNA, MENTRE IN MOLISE NON SONO STATI REGISTRATI CONTAGI – I CASI E DECESSI REGIONE PER REGIONE…