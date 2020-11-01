FLASH! CORREZIONE: NON SARA' LODOVICA COMELLO A CONDURRE ''XFACTOR'': SKY HA ANNUNCIATO CHE A SOSTITUIRE CATTELAN POSITIVO AL COVID SARA' DANIELA COLLU, CHE IN QUESTI ANNI HA CONDOTTO IL POST-PROGRAMMA E CONOSCE BENE GIUDICI E CONCORRENTI-
FLASH! CORREZIONE: NON SARA' LODOVICA COMELLO A CONDURRE ''XFACTOR'': SKY HA ANNUNCIATO CHE A SOSTITUIRE CATTELAN POSITIVO AL COVID SARA' DANIELA COLLU, CHE IN QUESTI ANNI HA CONDOTTO IL POST-PROGRAMMA E CONOSCE BENE GIUDICI E CONCORRENTI-
A SCANZI NON VA GIÙ CHE BASSETTI RIMORCHI PIÙ DI LUI - L'ATTACCO ALL'INFETTIVOLOGO DI GENOVA: ''ECCO UN SUO IPOTETICO LIBRO: 'A HIROSHIMA FU UN PETARDO. LE SCIE CHIMICHE DIPENDONO DAGLI UNICORNI'. PREFAZIONE DI SALVINI. POSTFAZIONE DI PORRO. PRESENTAZIONE A CASA DI TOTI, ALLA PRESENZA DI SARA CUNIAL, TRUMP, BOLSONARO, ANGELA DA MONDELLO E LA BUONANIMA DI JIMMY IL FENOMENO''
MA DAVVERO IL TRIBUTO DI ROMA A GIGI PROIETTI È UNA FOTO “FRANCOBOLLO” PROIETTATA SU UNO SPICCHIO DI COLOSSEO? DESARIO (''LEGGO''): ''MERITAVA SENZA DUBBIO DI PIÙ. MOLTO DI PIÙ. E ANCHE ROMA, LA SUA ROMA, MERITAVA DI FARE UNA FIGURA MIGLIORE DI QUELLA ALLA QUALE L’HA COSTRETTA IL SINDACO VIRGINIA RAGGI''
CHE NE SARÀ DI UNICREDIT SE ANDRÀ AVANTI LO SCORPORO? - INTERROGAZIONE PARLAMENTARE DI URSO: ''LA SECONDA BANCA ITALIANA RISCHIA DI SBILANCIARSI VERSO PARIGI E BERLINO DOPO LA SEPARAZIONE DELLE ATTIVITÀ ITALIANE DA QUELLE STRANIERE. È APPROPRIATA LA NOMINA DI PADOAN, SOPRATTUTTO VISTI I MOLTEPLICI CONFLITTI DI INTERESSI CONNESSI A INCARICHI ATTUALI E PREGRESSI, AVENDO LUI SALVATO MPS CON SOLDI PUBBLICI QUANDO ERA MINISTRO DEL TESORO?''
AVETE UN PROBLEMA DI EIACULAZIONE PRECOCE? CI SONO 4 COSE INFALLIBILI DA FARE PER UNA SANA TROMBATA, ELIMINANDO ANSIA E FRUSTRAZIONE – PER DURARE DAI 7 AI 13 MINUTI DOVETE INIZIARE AD ALLENARE I MUSCOLI PELVICI (PROVANDO A INTERROMPERE IL FLUSSO DI URINA QUANDO SEI IN BAGNO) ED EVITARE CIBI PESANTI E L’ALCOL – CAMBIATE POSIZIONE SPESSO, RICORDATEVI DI LIMITARE I MOVIMENTI E DI AUMENTARE, PER IL PIACERE DI LEI, I PRELIMINARI…
VOLETE UN CONSIGLIO PER IL CALCIOMERCATO? CHIAMATE VITTORIO FELTRI – NEL LIBRO DEDICATO ALLE ICONE DELLO SPORT, IL DIRETTORE DI “LIBERO” RIVELA DI AVER SUGGERITO A CAIRO DI INGAGGIARE BELOTTI - TRA I PROPRIETARI DI CLUB CUI VIENE DEDICATO UN IRRIVERENTE RITRATTO C'È ROCCO COMMISSO, IL PROPRIETARIO DELLA FIORENTINA CON LA SUA STAZZA DA DENNY DE VITO E LA SUA PARLATA BROCCOLINA- L’OMAGGIO A FELICE GIMONDI (“I BERGAMASCHI SI COMMUOVONO PER TRE COSE: PER LUI, PAPA RONCALLI, L' ATALANTA”) E A LANFRANCO DETTORI…
CAFONALINO - LA BANCA D’ITALIA RIAPRE LA SALA DEL “BAL TIC-TAC” DI BALLA E SGARBI CORRE A VEDERLA (E LO COSTRINGONO A METTERE LA MASCHERINA)! IL CRITICO D’ARTE NON ERA SOLO. PER L’OCCASIONE SI È PRESENTATO ANCHE DUCCIO TROMBADORI, E PURE IL DIRETTORE CREATIVO DI GUCCI ALESSANDRO MICHELE E LA SUA CONSUETA SOBRIETÀ HANNO FATTO UNA CAPATINA….
CI SCRIVE TRENITALIA E AMMETTE CHE LE ESIGENZE DI MOBILITÀ DEL PERIODO NATALIZIO ''NON POSSONO ESSERE SEMPLICEMENTE RIMODULATE SULLA BASE DELLE ESPERIENZE DEGLI ANNI PASSATI, MA IMPONGONO UNA APPROFONDITA VALUTAZIONE DEL MUTATO CONTESTO''. QUINDI QUEST'ANNO I BIGLIETTI PER I TRENI NATALIZI SARANNO DISPONIBILI ''A PARTIRE DAGLI INIZI DI NOVEMBRE'', CON VARIE SETTIMANE DI RITARDO RISPETTO AL SOLITO. SEMPRE CHE IN QUESTI GIORNI NON SIA IL GOVERNO A SCONVOLGERE I PIANI DI VIAGGIO DEGLI ITALIANI…
LA SITUAZIONE È CALDA, ANZI CARDARELLI - PAZIENTI COVID SEPARATI DA UN PARAVENTO DAI NON-COVID: AL PRONTO SOCCORSO DELL'OSPEDALE NAPOLETANO LA SITUAZIONE È FUORI CONTROLLO (VIDEO) - L'APPELLO DELL'OPERATORE AL MINISTRO SPERANZA: ''MANDI GLI ISPETTORI''