FLASH! CORREZIONE: NON SARA' LODOVICA COMELLO A CONDURRE ''XFACTOR'': SKY HA ANNUNCIATO CHE A SOSTITUIRE CATTELAN POSITIVO AL COVID SARA' DANIELA COLLU, CHE IN QUESTI ANNI HA CONDOTTO IL POST-PROGRAMMA E CONOSCE BENE GIUDICI E CONCORRENTI

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CI SCRIVE TRENITALIA E AMMETTE CHE LE ESIGENZE DI MOBILITÀ DEL PERIODO NATALIZIO ''NON POSSONO ESSERE SEMPLICEMENTE RIMODULATE SULLA BASE DELLE ESPERIENZE DEGLI ANNI PASSATI, MA IMPONGONO UNA APPROFONDITA VALUTAZIONE DEL MUTATO CONTESTO''. QUINDI QUEST'ANNO I BIGLIETTI PER I TRENI NATALIZI SARANNO DISPONIBILI ''A PARTIRE DAGLI INIZI DI NOVEMBRE'', CON VARIE SETTIMANE DI RITARDO RISPETTO AL SOLITO. SEMPRE CHE IN QUESTI GIORNI NON SIA IL GOVERNO A SCONVOLGERE I PIANI DI VIAGGIO DEGLI ITALIANI…

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