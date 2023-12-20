FLASH - COSA CI FACEVANO INSIEME VITTORIO FELTRI, ALESSANDRO SALLUSTI E MAURIZIO BELPIETRO AL “BARETTO” DI MILANO A PRANZO? DI COSA AVRANNO DISCUSSO? AH, NON SAPERLO... - A UN TAVOLO POCO DISTANTE C'ERA ANCHE MARCO DE BENEDETTI...-
FLASH - COSA CI FACEVANO INSIEME VITTORIO FELTRI, ALESSANDRO SALLUSTI E MAURIZIO BELPIETRO AL “BARETTO” DI MILANO A PRANZO? DI COSA AVRANNO DISCUSSO? AH, NON SAPERLO... - A UN TAVOLO POCO DISTANTE C'ERA ANCHE MARCO DE BENEDETTI...-
FLASH! - LA PASSEGGIATA DEL REIETTO GIAMBRUNO TRA LE BANCARELLE DI ATREJU MICA E' STATO DIGERITA DALLE SORELLINE D'ITALIA (BASTA RIVEDERE LA SMORFIA CON GHIGNO DI ARIANNA IN RISPOSTA AI CRONISTI: "SORPRESA? SIETE INOPPORTUNI") - ANCHE NELL'ENTOURAGE DELLA FIAMMA SI DOMANDANO PREOCCUPATI COSA FRULLA ORA NELLA TESTA DELL'EX MELONCINO, DOPO UN'ACCOGLIENZA COSI' GELIDA E IMBARAZZATA...
DAGOREPORT - PROCEDE A PASSO DI MARCIA LA PRESA DEL POTERE ASSOLUTO DELLA DUCETTA. OBIETTIVO: L'OCCUPAZIONE DEI SERVIZI SEGRETI - NEL GIUGNO 2024 SCADE IL MANDATO ALL’AISI DI MARIO PARENTE. IL CANDIDATO CHE MELONI E CAMERATI VOGLIONO IMPORRE È GIUSEPPE DEL DEO, EX UFFICIALE DELL’ESERCITO - MA CON DEL DEO ALL’AISI E CARAVELLI ALL’AISE, LE DUE AGENZIE SI TROVEREBBERO ALLA GUIDA BEN DUE ESPONENTI PROVENIENTE DALL’ESERCITO, UNO SQUILIBRIO CHE SUSCITEREBBE ATTRITI CON FINANZA, CARABINIERI E POLIZIA - CHE FARE? SI VOCIFERA CHE LA STRATEGIA DI MANTOVANO SAREBBE DI RESETTARE TUTTI I VERTICI SOSTITUENDO ANCHE ELISABETTA BELLONI A CAPO DEL DIS E GIOVANNI CARAVELLI ALL’AISE, NOMINANDO COSÌ ESPONENTI A LUI FEDELISSIMI NEI RUOLI CHIAVE DELL’INTELLIGENCE...
MUSICA, MINISTRO! - IMPARATA L’ARTE, E MESSA DA PARTE CON I VARI E AVARIATI GIULI, BUTTAFUOCO E CRESPI, L’ATTENZIONE DI SANGIULIANO SI SPOSTA ORA SULLA MUSICA, CHE HA NELLO SPARTITO UN SOLO OBIETTIVO: VIA I FRANCESI! CON LA SCUSA DEI SETTANT’ANNI NON SERVITA PER LISSNER, IL GABINETTO SANGIULIANESCO VORREBBE LIBERARSI DALLO SCALIGERO MEYER (PERÒ APPREZZATO DAI PRIVATI E DA PARTE DEL CDA CON IL SINDACO SALA MEDIATORE) FAVORENDO L’ARRIVO DA VENEZIA DI FORTUNATO ORTOMBINA - IL CASQUÈ FINALE VEDRÀ PROTAGONISTA LA VENEZI A VENEZIA, MA NON ALLA FENICE, BENSÌ ALLA DIREZIONE MUSICA DELLA BIENNALE DI BUTTAFUOCO…
FLASH! - DUELLO TUTTO AL FEMMINILE PER LA CASA BIANCA? L'ASTRO NASCENTE DEI REPUBBLICANI NIKKI HALEY GUADAGNA PUNTI SU TRUMP E LA CANDIDATURA DI JOE BIDEN TRABALLA SEMPRE DI PIU': I SONDAGGI LO CONDANNANO ALLA SCONFITTA - FUORI NONNO JOE, CHI CANDIDARE PER I DEMOCRATICI? SI E' CHIESTO PREOCCUPATO BARACK OBAMA CHE HA SUBITO COMMISSIONATO, ATTRAVERSO LA SUA FONDAZIONE, UN SONDAGGIO CHE METTE A CONFRONTO NIKKI HALEY E LA MOGLIE MICHELLE...
FLASH! – MA È LA CONFERENZA DEGLI AMBASCIATORI O UNA CONVENTION DI FORZA ITALIA? – MUGUGNI NELLA MAGGIORANZA PERCHE' ALL’EVENTO ORGANIZZATO DA ANTONIO TAJANI, AL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI, C'ERANO SOPRATTUTTO MINISTRI ED ESPONENTI DI FORZA ITALIA - GRANDI ASSENTI SALVINI, GIORGETTI, SANGIULIANO E URSO - PRESENTI GLI "AZZURRI" ANNA MARIA BERNINI, PAOLO ZANGRILLO, RENATO BRUNETTA E STEFANIA CRAXI... - IL PROGRAMMA DELL'EVENTO