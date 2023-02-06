guido prosecco meme by carli su crosetto guido crosetto ettore maria colombo foto di bacco ettore maria colombo foto di bacco ettore maria colombo guido crosetto machete meme GUIDO CROSETTO MACHETE MEME
FLASH! CROSETTO HA TROVATO L’UOVO DI COLOMBO – IL GIORNALISTA ETTORE MARIA COLOMBO, CHE IN QUESTI ANNI HA SCRITTO DI PD SU “QN”, “RIFORMISTA” E “IL MESSAGGERO” VERGANDO ANCHE UNA BIOGRAFIA SU BERSANI, DAL 26 GENNAIO È CONSULENTE NEL SETTORE DELLE RELAZIONI ESTERNE DEL MINISTRO DELLA DIFESA GUIDO CROSETTO (HA TROVATO FINALMENTE QUALCUNO DELLA SUA STAZZA!)-
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NELLA FAIDA DEI PINK FLOYD ENTRANO ANCHE LE MOGLI – POLLY SAMSON, MOGLIE DEL CHITARRISTA DAVID GILMOUR, HA SPARATO UN TWEET DI FUOCO CONTRO ROGER WATERS: “SEI ANTISEMITA FINO AL MIDOLLO. SEI ANCHE UN APOLOGETA DI PUTIN E UN BUGIARDO, UN LADRO, UN IPOCRITA, UNO CHE ELUDE LE TASSE E CANTA IN PLAYBACK, UN MISOGINO, UN INVIDIOSO PATOLOGICO, UN MEGALOMANE” – WATERS HA DIFESO PUTIN, ACCUSANDO “I NAZIONALISTI UCRAINI” DELLO SCOPPIO DELLA GUERRA…
“LETIZIA MORATTI? UNA RICCA SIGNORA, ANNOIATA E IN CERCA DI UNA POLTRONA, COSTRETTA A COMPORTARSI COME UNA QUALSIASI SCIACALLA” – LICIA RONZULLI CHE TEME IL PREVISTO TONFO DI FORZA ITALIA ALLE REGIONALI LOMBARDE SIA L'INIZIO DELLA SUA FINE POLITICA E SPARA CANNONATE SU LADY MESTIZIA: “PROVO TRISTEZZA PER LA SIGNORA MORATTI. GALLINA CHE CANTA HA FATTO L'UOVO…” - “KISS ME LICIA” SMENTISCE LA RICOSTRUZIONE DI “REPUBBLICA” SECONDO CUI BERLUSCONI AVREBBE PREFERITO APPOGGIARE LA CANDIDATA DEL TERZO POLO ALLE REGIONALI...
DARE LA CACCIA AI TRUFFATORI DELLA FINANZA È UN BUSINESS MILIARDARIO – CHI SONO E COME OPERANO I FONDI “ATTIVISTI” CHE STANNO FACENDO TREMARE LA FINANZA GLOBALE: LUNGHE E METICOLOSE INDAGINI PER SCOPRIRE LE MAGAGNE NEI CONTI DELLE AZIENDE, POI LE OPERAZIONI “SHORT” PER INVESTIRE SUI RIBASSI – AZIONI CONDOTTE NON TANTO PER LA GIUSTIZIA DEI MERCATI, QUANTO PER IL PROFITTO – IL CASO DEL PICCOLO FONDO HINDENBURG, DEL 37ENNE AMERICANO NATHAN ANDERSON, CHE È RIUSCITO AD AFFOSSARE GAUTAM ADANI, L'UOMO PIÙ RICCO D'ASIA…
"CI SONO CONTINUE SCOSSE DI ASSESTAMENTO, SIAMO TUTTI IN BALIA DEGLI EVENTI" - VINCENZO MONTELLA, CHE ALLENA IN TURCHIA, RACCONTA GLI ATTIMI DI PAURA DURANTE IL TERREMOTO: "L'HOTEL DOVE VIVO AD ADANA È STATO EVACUATO E HA PRESO FUOCO. SONO CROLLATI PALAZZI. CI SONO MORTI ANCHE NELLA NOSTRA CITTA'. DOVRÒ VALUTARE COSA FARE: IL CAMPIONATO ADESSO È FERMO…"
LO RICONOSCETE DALLA POSA DA PAZZARIELLA? NO, NON È CARMEN SANDIEGO - DOPO IL RITIRO A SOLI 31 ANNI, SI DIVERTE A PUBBLICARE FOTO CON LE CHIAPPE ALL'ARIA - DI RECENTE HA RICORDATO UN ANEDDOTO DI QUANDO GIOCAVA IN ITALIA: "UNA VOLTA NON RIUSCIVO A TROVARE I MIEI COMPAGNI. AVEVO CERCATO DAPPERTUTTO. POI ECCOLI LÀ, 12 GIOCATORI NEI BAGNI: SIGARETTA E CAFFÉ, RIDEVANO E SCHERZAVANO" - DI CHI SI TRATTA?
CAFONALINO SUL GRANDE SCHERMO – NELLA SEDE DELL'ANICA, CON FRANCESCO RUTELLI PADRONE DI CASA, LA PRESENTAZIONE DEL SAGGIO “MEDIASET E IL CINEMA ITALIANO” È TUTTO UN RACCONTARE STORIE DI FILM, GRANDI LITIGI, TRIONFI E SPETTACOLARI TONFI – ENRICO VANZINA RICORDA GLI SCONTRI TRA CECCHI GORI E BERLUSCONI, DOMENICO PROCACCI AMMETTE DI AVER SBAGLIATO “TUTTO QUELLO CHE UN PRODUTTORE PUO’ SBAGLIARE” NEL SUO PRIMO FILM (“LA BIONDA” DI RUBINI) – FOTO BY LUCIANO DI BACCO
QUANDO IL MARE E' UNA TAVOLA BLU - SE VI FIDATE DELLE CLASSIFICHE, SAPPIATE CHE PER IL ''SISTEMA NAZIONALE PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE'' IL MARE PIU' PULITO BISOGNA FARE ROTTA SULLA PUGLIA CHE HA IL 99% DI ACQUE ECCELLENTI. SUL PODIO ANCHE LA SARDEGNA CON IL 97.6% E LA TOSCANA CON IL 96%. INCREDIBILMENTE AL QUARTO POSTO DI COLLOCA L’EMILIA ROMAGNA - IN FONDO ALLA CLASSIFICA C’È L’ABRUZZO CON IL 71,9%
IL MODELLO SANITARIO ITALIANO: CHI HA I SOLDI SI CURA SUBITO, GLI ALTRI ASPETTANO E SPERANO – SUPERATO IL COVID, INSIEME ALL’AUMENTO DELLE RICHIESTE DI VISITE ED ESAMI IN OSPEDALI PUBBLICI SONO AUMENTATI ANCHE I TEMPI DI ATTESA. RISPETTO AL 2019, LO SCORSO ANNO SONO STATI ESEGUITI 8,4 MILIONI DI CONTROLLI IN MENO – MI-JENA GABANELLI: “I SOLDI PER PAGARE PIÙ MEDICI CI SAREBBERO MA LE STRUTTURE PUBBLICHE NON RIESCONO A ORGANIZZARSI. MENTRE A QUELLE PRIVATE ACCREDITATE CONVIENE OFFRIRE PRESTAZIONI A PAGAMENTO…” – VIDEO