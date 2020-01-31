FLASH! DAGO ALLA TRIENNALE DI MILANO: IL LIVE DELLA LECTIO SULLA CULTURA SKATE “TRACCE SUL MARCIAPIEDE”-
SALVARE LE BANCHE NON VUOL DIRE SALVARE IL PORTAFOGLI - UBI, BPER, FINECO E NON SOLO ALZANO LE COMMISSIONI SUI CONTI CORRENTI: TRA GLI INTERESSI ZERO DELLA BCE E I COSTI NOTEVOLI PER FINANZIARE IL FONDO INTERBANCARIO DI TUTELA DEI DEPOSITI, CHE HA DOVUTO SGANCIARE CENTINAIA DI MILIONI PER TAPPARE I BUCHI DI CARIGE E POPOLARE DI BARI, DA QUALCHE PARTE GLI ISTITUTI I SOLDI DEVONO PUR PRENDERLI…
“UCCIDITI VECCHIO” - SCOPERTO UN OSPIZIO LAGER IN CUI GLI ANZIANI VENIVANO PICCHIATI E UMILIATI - UN SIGNORE DI 84 ANNI CHIEDE DI ESSERE PORTATO IN BAGNO E INVECE GLIELA FANNO FARE ADDOSSO: “PUZZI DI MERDA, MAIALE CHE SEI, MALEDETTO VECCHIO, TESTA DI MINCHIA, VATTI AD AMMAZZARE” - CENTO GIORNI DI VESSAZIONI REGISTRATE DALLE TELECAMERE NASCOSTE: I TITOLARI DELLA STRUTTURA NON AVEVANO NEANCHE I REQUISITI PROFESSIONALI…
MA QUANTO MAGNANO I NOSTRI FIGLI? IN ITALIA UN BAMBINO SU TRE È IN SOVRAPPESO, UNO SU DIECI È OBESO CRONICO: SI MANGIA MALE A PARTIRE DALL'ASILO E QUESTO FATTORE AUMENTA LE POSSIBILITÀ DI DIVENTARE CICCIONI IN ADOLESCENZA - A RISCHIO I RAGAZZINI CHE VIVONO IN FAMIGLIE CON CONDIZIONI SOCIOECONOMICHE DIFFICILI E CON UN LIVELLO BASSO DI ISTRUZIONE. PER EVITARE L'ECCESSO DI PANZA, OCCHIO AI SUCCHI DI FRUTTA E…