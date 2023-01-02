FLASH - DANILO IERVOLINO, CHE HA PROVATO INUTILMENTE A PRENDERE “IL GIORNALE”, STA SPINGENDO PER COMPRARE “LA REPUBBLICA”: A MARZO SCADE IL PANINO CON “L’ESPRESSO” E SENZA IL RINNOVO DELL’ACCORDO IL SETTIMANALE RISCHIA DI PERDERE ULTERIORI COPIE - JOHN ELKANN, TRA I PROBLEMI DELLA JUVENTUS E LE BEGHE LEGALI CON LA MADRE MARGHERITA, STA RIFLETTENDO SE VENDERE SUBITO - LA STRATEGIA DEGLI ANGELUCCI: TENERE "LIBERO" A DESTRA E SPOSTARE "IL GIORNALE" AL CENTROURGONO DENARI: IL “FATTO QUOTIDIANO” AUMENTA IL PREZZO A 2 EURO…

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“PAPÀ AVREBBE VOLUTO VEDERCI SORRIDERE” – AI FUNERALI DI LANDO BUZZANCA, ALLA CHIESA DEGLI ARTISTI DI ROMA, IL FIGLIO MASSIMILIANO REPLICA COSÌ A FRANCESCA DELLA VALLE, COMPAGNA DELL’ATTORE, CHE NON HA VOLUTO PARTECIPARE ALL’ULTIMO SALUTO – IL DURISSIMO POST DELLA DONNA SU FACEBOOK: “FUNERALE DELL’IPOCRISIA. IL MIO AMATO LANDO NON AVREBBE GRADITO. CHI L’AVREBBE POTUTO SALVARE NON È INTERVENUTO” – IL DISCORSO DI IGNAZIO LA RUSSA E LA COMMOZIONE DI NERI PARENTI E SEBASTIANO SOMMA - VIDEO

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MENO TAMPONI PER TUTTI (TRANNE CHE PER I CINESI) – CON IL NUOVO ANNO CAMBIANO LE REGOLE PER CHI HA IL COVID: GLI ASINTOMATICI POSSONO USCIRE DALL'ISOLAMENTO DOPO 5 GIORNI SENZA BISOGNO DI UN TAMPONE NEGATIVO – L'OBBLIGO DI TEST FINALE RIMANE PER FRAGILI, OPERATORI SANITARI E VIAGGIATORI DALLA CINA – TUTTI SARANNO TENUTI A INDOSSARE LA MASCHERINA FFP2 PER 10 GIORNI DALL'INIZIO DEI SINTOMI – SI PUNTA TUTTO SULL’AUTOSORVEGLIANZA E SUL SENSO DI RESPONSABILITÀ DEGLI ITALIANI (CIAO CORE…)