PER QUALCHE PETROLDOLLARO IN PIU' – AI SAUDITI NON BASTA RONALDO, ORA VOGLIONO MESSI. DOPO L'ANNUNCIO DELL'INGAGGIO DI CR7 PER UN MILIARDO DI EURO DA PARTE DELL'AL NASSR, LA SQUADRA RIVALE DELL’AL HILAL HA MESSO IN VENDITA LE MAGLIETTE DI MESSI CON IL NUMERO 10 – SECONDO I MEDIA ARABI, IL CLUB AVREBBE OFFERTO AL NEOCAMPIONE DEL MONDO UN CONTRATTO STRATOSFERICO. NON SI PARLA ANCORA DI CIFRE, MA È DIFFICILE CHE L'ARGENTINO POSSA ACCETTARE DI INCASSARE MENO DELLO STORICO RIVALE…