FLASH - DANILO IERVOLINO, CHE HA PROVATO INUTILMENTE A PRENDERE “IL GIORNALE”, STA SPINGENDO PER COMPRARE “LA REPUBBLICA”: A MARZO SCADE IL PANINO CON “L’ESPRESSO” E SENZA IL RINNOVO DELL’ACCORDO IL SETTIMANALE RISCHIA DI PERDERE ULTERIORI COPIE - JOHN ELKANN, TRA I PROBLEMI DELLA JUVENTUS E LE BEGHE LEGALI CON LA MADRE MARGHERITA, STA RIFLETTENDO SE VENDERE SUBITO - LA STRATEGIA DEGLI ANGELUCCI: TENERE "LIBERO" A DESTRA E SPOSTARE "IL GIORNALE" AL CENTRO - URGONO DENARI: IL “FATTO QUOTIDIANO” AUMENTA IL PREZZO A 2 EURO…-