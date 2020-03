“BISOGNA FERMARE CAMPIONATO, PERICOLOSO CONTINUARE” – “BAFFO” MAZZOLA A ‘UN GIORNO DA PECORA’: BALOTELLI LA PENSA COME ME? CHE DICA UNA COSA GIUSTA È STRANO MA STAVOLTA HA RAGIONE - E POI PROPONE AI CALCIATORI DI DECURTARSI IL 5% DELLO STIPENDIO E DI DEVOLVERLO A RICERCA E OSPEDALI:LO FACEMMO ANCHE NOI PER DARE IL NOSTRO CONTRIBUTO DOPO L'ALLUVIONE DI FIRENZE” . LA STILETTATA A CONTE