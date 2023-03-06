FLASH - DICONO CHE UN'EX SHOWGIRL AMBISCA A SPOSARE IL NUOVO COMPAGNO. MA L'EX MARITO NON VUOLE SAPERNE, E IL FUTURO NON VUOLE DECIDERSI. CE LA FARA'? MAH, DICONO (DA "VANITY FAIR")-
FLASH - DICONO CHE UN'EX SHOWGIRL AMBISCA A SPOSARE IL NUOVO COMPAGNO. MA L'EX MARITO NON VUOLE SAPERNE, E IL FUTURO NON VUOLE DECIDERSI. CE LA FARA'? MAH, DICONO (DA "VANITY FAIR")-
TASSI AMARI PER L’ITALIA – IL MINISTRO DELL’ECONOMIA, GIANCARLO GIORGETTI, AVVERTE DEI RISCHI CAUSATI DALLE SCELTE DI POLITICA MONETARIA DELLA BCE: “IL RIALZO DEI TASSI PONE PROBLEMI SERI PER CHI HA BILANCI FORTEMENTE INDEBITATI COME QUELLO ITALIANO” – “IL NOSTRO APPROCCIO È STATO PRUDENTE E RESPONSABILE, E CONTINUEREMO IN QUESTO SENSO. AVERE CONTI IN ORDINE È UN’ESIGENZA ASSOLUTA…”
“IL PROBLEMA DI LECLERC NON CE LO ASPETTAVAMO. È STATO UN PO’ UNO CHOC” – LE PAROLE DEL CAPO DEL MURETTO FERRARI VASSEUR DOPO IL RITIRO DEL MONEGASCO PER UN GUASTO AL MOTORE – TERRUZZI: “LECLERC HA PAGATO IL PREZZO PIÙ ALTO. IL CAMPIONATO PER LUI SUONA GIÀ COME UNA CONDANNA ALLA RINCORSA. MA CALMA CON I VERDETTI”
CAFONALINO PENSIONATI E PENSIONANDI – ALLA PRESENTAZIONE ROMANA DEL LIBRO DEL PRESIDENTE DELL'INPS, PASQUALE TRIDICO, SI PRENDE LA SCENA IL NUMERO 1 DELLA CEI, IL CARDINALE MATTEO MARIA ZUPPI, CHE LANCIA BORDATE: “LA LOGICA CHE HA PORTATO ALL’INTRODUZIONE DELLE BABY PENSIONI NON È STATA SCONFITTA ED È PERICOLOSISSIMA, COME QUELLA DEI BONUS, PERCHÉ BASATA SULL'OPPORTUNISMO’ – AVVISTATI ANDREA MONORCHIO, GIOVANNI MARIA FLICK, LUIGI ABETE, MASSIMO FRANCO, ANDREA RICCARDI E, IN QUOTA FACCIONI, LUCA TELESE E MARIO GIRO... – FOTO BY DI BACCO
QUANDO IL MARE E' UNA TAVOLA BLU - SE VI FIDATE DELLE CLASSIFICHE, SAPPIATE CHE PER IL ''SISTEMA NAZIONALE PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE'' IL MARE PIU' PULITO BISOGNA FARE ROTTA SULLA PUGLIA CHE HA IL 99% DI ACQUE ECCELLENTI. SUL PODIO ANCHE LA SARDEGNA CON IL 97.6% E LA TOSCANA CON IL 96%. INCREDIBILMENTE AL QUARTO POSTO DI COLLOCA L’EMILIA ROMAGNA - IN FONDO ALLA CLASSIFICA C’È L’ABRUZZO CON IL 71,9%
SCOPARE INFORMATI - 5 CONSIGLI PER ESPIARE I VOSTRI PECCATI SESSUALI – LA SESSUOLOGA TRACEY COX RIVELA COME GESTIRE UN PARTNER CHE NON APPROVA IL VOSTRO PASSATO - DA "QUANTI AMANTI C'ERANO PRIMA DI ME?" AL FATTO DI AVER FREQUENTATO IN PASSATO CLUB FETISH, FINO AI TRADIMENTI: LE FANTASIE DI UNA PERSONA SONO SEMPRE STATE IL "CHE SCHIFO" DI UN'ALTRA – ECCO COME FARE PER ESSERE PIU’ APERTI NELLE RELAZIONI…