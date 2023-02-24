FLASH - DICONO CHE DUE GIOVANI STELLE DELLA TV SIANO FOLLEMENTE INNAMORATE. DICONO CHE LA SCINTILLA SIA SCOPPIATA SUL SET, MA CHE I DUE VOGLIANO TENERE SEGRETO L'AMORE PER EVITARE...UN MARE DI GUAI (DA "VANITY FAIR")-
FLASH - DICONO CHE DUE GIOVANI STELLE DELLA TV SIANO FOLLEMENTE INNAMORATE. DICONO CHE LA SCINTILLA SIA SCOPPIATA SUL SET, MA CHE I DUE VOGLIANO TENERE SEGRETO L'AMORE PER EVITARE...UN MARE DI GUAI (DA "VANITY FAIR")-
UN AEREO PIENO DI FALLE - BOEING HA NUOVAMENTE SOSPESO LE CONSEGNE DEI SUOI AEREI A LUNGO RAGGIO 787, GIÀ FERMATE PER DIVERSI MESI NEL 2021 E NEL 2022 PER DIFETTI. LA DECISIONE È PER ESAMINARE MEGLIO UNA PARTE DELLA FUSOLIERA…
L'ANTI-CAFONAL: OTTANTA VOGLIA DI CORDELLI – QUEL POCO CHE ANCORA CI RESTA DEL MONDO LETTERARIO ITALIANO CELEBRA GLI 80 ANNI DI FRANCO CORDELLI - INTERVENTI DI FERRONI, MANICA, MONTEFOSCHI E BERARDINELLI CON UMBERTO ORSINI CHE LEGGE “TAO 48”, AUTOBIOGRAFIA MASCHERATA DEL GRANDE SCRITTORE E CRITICO – IN PLATEA AVVISTATI MICHELE SERRA, CHIARA CASELLI, EDOARDO ALBINATI, ROBERTO ANDÒ, PAOLO BONACELLI, GIUSEPPE DI PIAZZA – QUELLA VOLTA IN CUI CORDELLI SI TROVO’ DI FRONTE UN GADDA CHE SI ADDORMENTO' DURANTE LA PRESENTAZIONE DE “LA COGNIZIONE DEL DOLORE” – FOTO BY DI BACCO
QUANDO IL MARE E' UNA TAVOLA BLU - SE VI FIDATE DELLE CLASSIFICHE, SAPPIATE CHE PER IL ''SISTEMA NAZIONALE PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE'' IL MARE PIU' PULITO BISOGNA FARE ROTTA SULLA PUGLIA CHE HA IL 99% DI ACQUE ECCELLENTI. SUL PODIO ANCHE LA SARDEGNA CON IL 97.6% E LA TOSCANA CON IL 96%. INCREDIBILMENTE AL QUARTO POSTO DI COLLOCA L’EMILIA ROMAGNA - IN FONDO ALLA CLASSIFICA C’È L’ABRUZZO CON IL 71,9%
SIAMO SICURI CHE LA DIETA INTERMITTENTE SIA COSA BUONA E GIUSTA? SE DA UN LATO AIUTA A DIMINUIRE L’INFIAMMAZIONE DEL CORPO, DALL'ALTRO UNO STUDIO DELLA "ICAHN MOUNT SINAI" DI NEW YORK SVELA CHE IL REGIME ALIMENTARE TANTO AMATO DA ELON MUSK E JENNIFER ANISTON, POTREBBE AUMENTARE IL RISCHIO DI MALATTIE CARDIACHE O DI CANCRO…