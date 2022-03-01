FLASH - DICONO CHE UNA SHOWGIRL PIANGA LACRIME AMARE E CHE LE CIPOLLE DI CASA SUA NON C'ENTRINO NULLA. TUTTA COLPA DELL'EX FIDANZATO CHE L'HA COSTRETTA A TORNARE DAL FIGLIO E DALL'EX MARITO. DICONO...-
FLASH - DICONO CHE UNA SHOWGIRL PIANGA LACRIME AMARE E CHE LE CIPOLLE DI CASA SUA NON C'ENTRINO NULLA. TUTTA COLPA DELL'EX FIDANZATO CHE L'HA COSTRETTA A TORNARE DAL FIGLIO E DALL'EX MARITO. DICONO...-
IL CINEMA DEI GIUSTI - IN ATTESA DEGLI OSCAR, SONO STATI CONSEGNATI GLI SPIRIT AWARD, I PREMI DEL CINEMA INDIPENDENTE. DOMINA COME MIGLIOR FILM, MIGLIOR REGIA, MIGLIOR SCENEGGIATURA “THE LOST DAUGHTER”, OPERA PRIMA DI MAGGIE GYLLENHALL TRATTA DAL ROMANZO DI ELENA FERRANTE. PECCATO PER IL NOSTRO, BELLISSIMO, “A CHIARA” DI JONAS CARPIGNANO, CHE ERA NELLA CINQUINA FINALE. MIGLIOR FILM STRANIERO, INVECE, È “DRIVE MY CAR” DI RYUSUKE HAMAGUCHI. TRA LE SERIE STRAVINCE “RESERVOIR DOGS” E, COME ATTORE, LEE JUNG-JAE, IL PROTAGONISTA DI “SQUID GAME” - VIDEO
DAI TAPPETI ROSSI ALLA CACCIA AI RUSSI - CONCITA DE GREGORIO: “RICORDO BENISSIMO CERTE CERIMONIE, CERTI INVITI, QUANDO LA COMPRAVENDITA DI PEZZI DI PAESE AI MEGA MILIARDARI RUSSI È DIVENTATA LA NORMA. NON È CHE GLI OLIGARCHI NON FOSSERO ALLORA QUELLO CHE SONO OGGI: GENTE CHE HA FATTO I MILIARDI GRAZIE A UN TIPO CHE SPARAVA AI GIORNALISTI, TORTURAVA ED ELIMINAVA I DISSIDENTI COL POLONIO, PER RESTARE AI DETTAGLI VISTOSI. QUINDI O NON ERA CHIARO ALLORA, A CHI SI VENDEVANO INDUSTRIE SPIAGGE E VILLE, O CONVENIVA STARE ZITTI E PRENDERE I SOLDI. NON SAPREI COSA PREFERIRE”
LA SERA ANDAVAMO IN TRIBUNA MONTE MARIO - COME DAGO-RIVELATO, FRANCESCO TOTTI E' STATO AVVISTATO ALL’OLIMPICO INSIEME AL FIGLIO CRISTIAN. A 60 METRI DI DISTANZA C’ERA LA NUOVA FIAMMA NOEMI CON LE AMICHE (FOTO BY MEZZELANI!) – "FORZA GNOCCA" IN TRIBUNA CON DANIELLE SILVESTER, LA BIONDISSIMA FACTOTUM DI FRIEDKIN, E CLAUDIA GERINI CHE MANDA IN VISIBILIO I TIFOSI ALZANDO IL MAGLIONE – LA SCENA DA FILM DI FANTASCIENZA AL TERMINE DELLA PARTITA…
RICORDIAMOCI CHE LA SERBIA E' UN DEPENDANCE DI PUTIN - BELGRADO SI DIVIDE SULLA CONDANNA A MOSCA E RIBADISCE DI NON VOLER PARTECIPARE ALLE SANZIONI IMPOSTE ALLA RUSSIA. LA STELLA ROSSA, LA PRINCIPALE SQUADRA SERBA, NON RINUNCIA ALLO SPONSOR GAZPROM VISTO CHE DEVE LA PROPRIA SOPRAVVIVENZA AI SOLDI DI QUESTO ACCORDO COMMERCIALE DI 12 ANNI. “NON APPROVIAMO CIÒ CHE FIFA E UEFA HANNO FATTO AI CLUB RUSSI” - GLI ULTRÀ CANTANO A FAVORE DELL’INVASIONE, LE MANIFESTAZIONI PRO PUTIN A BELGRADO - VIDEO
CAFONALINO - DUE SPETTACOLI SOLD OUT AL CINEMA "NUOVO AQUILA" DI ROMA PER LA PRIMA DI "GIULIA", IL TERZO FILM DEL REGISTA CIRO DE CARO - TUTTO IL CAST PRESENTE: LA PROTAGONISTA ROSA PALASCIANO, ACCOMPAGNATA DAGLI INTERPRETI VALERIO DI BENEDETTO E FABRIZIO CIAVONI, PRESENTATI DA MIMMO CALOPRESTI - IN SALA DANIELE LUCHETTI, GMAX, LIDIA VITALE, BLU YOSHIMI, DONATELLA PASCUCCI E… - FOTO
ALTRO CHE TRANSIBERIANA! - GRAZIE AL COMPLETAMENTO DI UN TRATTO DI FERROVIA NEL LAOS, SI POTRÀ ANDARE DAL PORTOGALLO FINO A SINGAPORE IN TRENO CON UN UNICO BIGLIETTO – IL PERCORSO, CHE BATTE IL RECORD DELLA LEGGENDARIA TRANSIBERIANA, È LUNGO 18.755 CHILOMETRI E PER COMPLETARLO CI VOGLIONO 21 GIORNI – IL COSTO DEL BIGLIETTO SI AGGIRA SUI 1.200 EURO, CHE INCLUDONO LE FERMATE PER FARE I VISTI NECESSARI E...
DOPAMINA VAGANTE - LE DISFUNZIONI NELLA PRODUZIONE DI DOPAMINA POSSONO FAVORIRE L’INSONNIA E NARCOLESSIA – “L’ORMONE DELLA FELICITÀ” GIOCA UN RUOLO IMPORTANTE NELLA TRANSIZIONE ALLA FASE DEL SONNO - I CASI DI DISTURBI SONO AUMENTATI VERTIGINOSAMENTE NEGLI ULTIMI ANNI. E TE CREDO: TRA CHIUSURE, SOCIAL MEDIA, STREAMING E VIDEOGAME, NON RIUSCIAMO PIÙ A "DISCONNETTERCI"…