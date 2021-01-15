FLASH! - DOMENICA NUOVA PUNTATA DI "NON È L'ARENA" CON L'INTERVISTA DI MASSIMO GILETTI AL LEADER DI ITALIA VIVA, MATTEO RENZI: QUALE SARÀ L'ESITO DELLA CRISI DI QUESTO GOVERNO?- -
DALLE 20.30 SU LA7-
FLASH! - DOMENICA NUOVA PUNTATA DI "NON È L'ARENA" CON L'INTERVISTA DI MASSIMO GILETTI AL LEADER DI ITALIA VIVA, MATTEO RENZI: QUALE SARÀ L'ESITO DELLA CRISI DI QUESTO GOVERNO?- -
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FATEVI UN BAGNO DI UMILTÀ – I CONTRIBUENTI AMERICANI SARANNO FELICI DI SAPERE CHE OGNI MESE PAGAVANO 3MILA DOLLARI PER L’AFFITTO DI UN… CESSO! - LE GUARDIE DEL CORPO DELLA CASA DI IVANKA TRUMP E JARED KUSHNER AVEVA RICEVUTO IL DIVIETO DI UTILIZZARE I “WATER” DELLA MAGIONE. E COSÌ, A VOLTE RICEVEVANO OSPITALITÀ IN QUELLI DELL’EX PRESIDENTE OBAMA, CHE ABITA IN ZONA, ALTRE CORREVANO FINO ALLA RESIDENZA UFFICIALE DI PENCE. FINCHÉ IVANKA E JARED HANNO AFFITTATO LORO UNO “STUDIO” NELLO SCANTINATO DI UN VICINO…
PIÙ LA BUTTI GIÙ E PIÙ SI TIRA SUV - NONOSTANTE LE RESISTENZE E I RISCHI (CALCOLATI), LA FERRARI LAVORA PER IL DEBUTTO, FRA UN ANNO, DEL "PUROSANGUE", IL MODELLO A RUOTE ALTE DEL CAVALLINO - DESIGN AL CENTRO, FINO A CINQUE PASSEGGERI, SISTEMA IBRIDO RICARICABILE E DUE OBIETTIVI: VELOCITÀ DI PUNTA A 305 CHILOMETRI ORARI E ACCELERAZIONE DA ZERO A 100 PARI A 3,5 SECONDI...
FLASH! INIZIO DA INCUBO PER LA ROMA: LA LAZIO AVANTI DI DUE RETI ALLA FINE DEL PRIMO TEMPO - IL PASTICCIO DI IBANEZ SUL GOL DI IMMOBILE. IL DIFENSORE BRASILIANO SI FA INFILARE DA LAZZARI ANCHE IN OCCASIONE DEL RADDOPPIO DI LUIS ALBERTO. PROTESTE DEI GIALLOROSSI PER LA POSIZIONE DI CAICEDO - PIOGGIA DI CARTELLINI GIALLI... - VIDEO
CAFONALINO “PREMO LAURENTUM” - INDOVINATE CHI HA VINTO IL PREMIO DEDICATO ALLA POESIA? GIUSEPPE CONTE! MA NON SI TRATTA DELL’AVVOCATO DI PADRE PIO MA DELL’OMONIMO SCRITTORE, POETA, LIBRETTISTA, DRAMMATURGO, TRADUTTORE - IL PRESIDENTE DELLA GIURIA, GIANNI LETTA, HA CONSEGNATO UN PREMIO SPECIALE A FIORELLO E A MARTINA BENEDETTI, INFERMIERA SIMBOLO DELLA LOTTA AL COVID
STANCHI DI LAVORARE IN SMART WORKING CON VISTA SULLE MUTANDE DEL VICINO? LE HAWAII APRONO ALLA POSSIBILITÀ DI TRASFERIRSI, OFFRENDO VIAGGIO GRATUITO, SOGGIORNI IN HOTEL NOTEVOLMENTE SCONTATI E SPAZI DI CO-WORKING – L’UNICA CONDIZIONE È DI NON ANDARE A FARE I TURISTI (SE CI RIUSCITE!) – PER ORA L’OFFERTA È APERTA SOLO A…
ALT! STRESS E DEPRESSIONE POSSONO RIDURRE L'EFFICACIA DEL VACCINO ANTI-COVID – DOPO MIGLIAIA STUDI SUL COVID PREPARATEVI A UNA PLETORA DI STUDI SUI VACCINI: L’ULTIMO DELLA OHIO STATE UNIVERSITY EVIDENZIA COME ALCUNI FATTORI AMBIENTALI, LA GENETICA, LA SALUTE FISICA E MENTALE POTREBBERO INDEBOLIRE IL SISTEMA IMMUNITARIO, RALLENTANDO LA RISPOSTA AL VACCINO. IL CONSIGLIO? "24 ORE PRIMA DELLA SOMMINISTRAZIONE SERVE...”