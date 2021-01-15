FLASH! - DOMENICA NUOVA PUNTATA DI "NON È L'ARENA" CON L'INTERVISTA DI MASSIMO GILETTI AL LEADER DI ITALIA VIVA, MATTEO RENZI: QUALE SARÀ L'ESITO DELLA CRISI DI QUESTO GOVERNO?

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DALLE 20.30 SU LA7

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FATEVI UN BAGNO DI UMILTÀ – I CONTRIBUENTI AMERICANI SARANNO FELICI DI SAPERE CHE OGNI MESE PAGAVANO 3MILA DOLLARI PER L’AFFITTO DI UN… CESSO! - LE GUARDIE DEL CORPO DELLA CASA DI IVANKA TRUMP E JARED KUSHNER AVEVA RICEVUTO IL DIVIETO DI UTILIZZARE I “WATER” DELLA MAGIONE. E COSÌ, A VOLTE RICEVEVANO OSPITALITÀ IN QUELLI DELL’EX PRESIDENTE OBAMA, CHE ABITA IN ZONA, ALTRE CORREVANO FINO ALLA RESIDENZA UFFICIALE DI PENCE. FINCHÉ IVANKA E JARED HANNO AFFITTATO LORO UNO “STUDIO” NELLO SCANTINATO DI UN VICINO…

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