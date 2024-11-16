Grazie al #tg5 che spiega al pubblico cosa sia un dato aggregato tra due piattaforme differenti.— Marco Salvati (@marcosalvati) November 14, 2024
Poi ognuno scriva quel che vuole pic.twitter.com/HZUFeWKm9l
FLASH! DOPO AVER AMMAZZATO "L'ISOLA DEI FAMOSI", COL GRANDE FRATELLO IN CRISI, ARRIVA IL FLOP DEL REALITY CON DILETTA LEOTTA: PIER SILVIO, SEI TU LA TALPA? L'AD MEDIASET HA MESSO LA FACCIA SULL'OPERAZIONE E I TELEGIORNALI DEL BISCIONE DEVONO FINGERE IL SUCCESSO DELL'ADVENTURE GAME CROLLATO AL 12% DI SHARE. I NOTIZIARI IN STILE COREA DEL NORD PARLANO DELLA BUONA RIUSCITA TIRANDO IN BALLO “MEDIASET INFINITY” (VIDEO)-
Grazie al #tg5 che spiega al pubblico cosa sia un dato aggregato tra due piattaforme differenti.— Marco Salvati (@marcosalvati) November 14, 2024
Poi ognuno scriva quel che vuole pic.twitter.com/HZUFeWKm9l
DAGOREPORT – L'EFFETTO TRUMP RINGALLUZZISCE LE DESTRE EUROPEE E LA ''MAGGIORANZA URSULA'' RISCHIA DI IMPLODERE - OLTRE ALL'INETTA SCELTA DI RAFFORZARSI CONCEDENDO A GIORGIA MELONI UNA VICEPRESIDENZA ESECUTIVA (SU FITTO CONTRARI SOCIALISTI E LIBERALI), A DESTABILIZZARE LA VON DER LEYEN SONO I POPOLARI SPAGNOLI CHE MIRANO A FAR CADERE IL GOVERNO SANCHEZ BOCCIANDO IL COMMISSARIO SOCIALISTA RIBEIRA – PER URSULA SI PREFIGURANO TRE SCENARI: 1) LA CRISI RIENTRA E PASSANO LE NOMINE, FITTO COMPRESO; 2) ACCONTENTA I SOCIALISTI E RIFORMULA LE NOMINE DEI COMMISSARI; 3) SALTA LA ''MAGGIORANZA URSULA'' E SI TORNA AL VOTO (COSA MAI SUCCESSA…)
FLASH! - CIN CIN! AUGURI A CARLO DE BENEDETTI CHE FESTEGGERA' STASERA I SUOI PRIMI NOVANT'ANNI ATTOVAGLIANDO OLTRE 50 ILLUSTRI INVITATI NELL'HOTEL PALAZZO PARIGI DI MILANO...
DAGOREPORT - MILANO BANCARIA IN ALLARME ROSSO PER L’ACQUISIZIONE DAL MEF DEL 15% DI MONTE DEI PASCHI, DA PARTE DI UNA CORDATA FORMATA DA CALTAGIRONE E MILLERI (DELFIN-DEL VECCHIO) IN COMUNITÀ DI AMOROSI INTENTI CON GIUSEPPE CASTAGNA, PATRON DI BPM - CON LA FUTURA FUSIONE BPM-MPS NASCERÀ IL TERZO POLO FINANZIARIO, A FIANCO DI INTESA E UNICREDIT - NON SOLO: IN UNO SCENARIO FUTURIBILE, POTREBBE ACCADERE CHE CALTA E MILLERI, UNA VOLTA CEDUTE A BPM LE LORO AZIONI (27,57%) DI MEDIOBANCA, RIESCANO A CONVINCERE CASTAGNA A PORTARE BPM-MPS ALLA CONQUISTA DI MEDIOBANCA…
FLASH! - CHIAMATELO MINI! E' ANDATA PRATICAMENTE DESERTA LA PRESENTAZIONE ROMANA AL MUSEO MAXXI DI "BENITO" DI GIORDANO BRUNO GUERRI, UNO DEI LIBRI PIU' VENDUTI, AL CENTRO DI DIBATTITI E POLEMICHE. E' SUCCESSO CHE ALLO STAFF DEL MUSEO NON E' PASSATO PER LA MENTE DI INVIARE GLI INVITI - CON ARIA SORNIONA, GUERRI HA APPROCCIATO LA RESPONSABILE DELL'UFFICIO STAMPA: "PROBABILMENTE PRENDERO' IL POSTO DI GIULI ALLA PRESIDENZA DEL MAXXI...". E LA SVENTURATA SBIANCO'...
FLASH – COME HANNO PRESO AL PENTAGONO LA NOMINA DI QUELLO SVALVOLATO DI PETE HEGSETH COME SEGRETARIO DELLA DIFESA? MALISSIMO! PRIMA DI TUTTO PER UNA QUESTIONE GERARCHICA: COME FA UN EX CAPITANO A COMANDARE SUI GENERALONI? CERTO, NON SAREBBE IL PRIMO: IN PASSATO ALTRI CAPOCCIONI NELLO STESSO RUOLO NON AVEVANO ALTI GRADI MILITARI (ANCHE RUMSFELD ERA "SOLO" UN CAPITANO MENTRE LLOYD AUSTIN, L’ATTUALE SEGRETARIO, È UN GENERALE A QUATTRO STELLE) - SU HEGSETH PESANO SOPRATTUTTO L’INCOMPETENZA E LA "PROMESSA" DI PURGARE I VERTICI MILITARI NON FEDELI A TRUMP...