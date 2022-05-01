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FRIEDMAN MEJO DI BERLUSCONI! – A “L’ARIA CHE TIRA” ALAN PULISCE LA SEDIA DOVE SI ERA SEDUTO POCO PRIMA GIUSEPPE CONTE, IMITANDO LA SCENETTA CHE FECE SILVIO CON TRAVAGLIO NEL 2013. IL GIORNALISTA SI È GIUSTIFICATO DICENDO DI ESSERE “IGIENICO”, SCATENANDO L’IRA DEI GRILLINI. PAOLA TAVERNA STRILLA: “CHE PENA!”. L’EX VALCHIRIA DI BERSANI, CHIARA GELONI, ORMAI VEDOVA DI CONTE A TEMPO PIENO: “QUESTI FAREBBERO VENIR VOGLIA DI VOTARE 5 STELLE ANCHE A DE GASPERI” - CRITICHE ANCHE A MYRTA MERLINO, CHE HA GUARDATO IL TUTTO RIDACCHIANDO… - VIDEO

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“I VACCINI CINESI SONO MENO PERFORMANTI E PROTEGGONO MENO DALLE VARIANTI” - L'IMMUNOLOGO LUCA GUIDOTTI CI SPIEGA PERCHÉ IN OCCIDENTE ABBIAMO RIACQUISTATO LA LIBERTÀ MENTRE IN CINA STANNO SCATTANDO NUOVI LOCKDOWN: “POSSONO PERMETTERSI DI STARE CHIUSI PERCHÉ SFRUTTANO UN MODELLO IRRIPRODUCIBILE IN SISTEMI DEMOCRATICI. MA IN UN MONDO  GLOBALIZZATO I PROBLEMI CINESI SONO ANCHE I NOSTRI” – “STIAMO FACENDO LA QUARTA DOSE USANDO IL PRIMO VACCINO CHE HA ABBASSATO LE OSPEDALIZZAZIONI, MA…”