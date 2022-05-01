FLASH - DOPO I BUONI ASCOLTI DI "ZONA BIANCA", RETE 4 COMUNICA DI AVER MESSO SOTTO CONTRATTO SERGEJ LAVROV ANCHE PER L'ESTATE: CONDURRA' IL "FESTIVALZAR" (LUCA BOTTURA PER "LA STAMPA"-
FLASH - DOPO I BUONI ASCOLTI DI "ZONA BIANCA", RETE 4 COMUNICA DI AVER MESSO SOTTO CONTRATTO SERGEJ LAVROV ANCHE PER L'ESTATE: CONDURRA' IL "FESTIVALZAR" (LUCA BOTTURA PER "LA STAMPA"-
FRIEDMAN MEJO DI BERLUSCONI! – A “L’ARIA CHE TIRA” ALAN PULISCE LA SEDIA DOVE SI ERA SEDUTO POCO PRIMA GIUSEPPE CONTE, IMITANDO LA SCENETTA CHE FECE SILVIO CON TRAVAGLIO NEL 2013. IL GIORNALISTA SI È GIUSTIFICATO DICENDO DI ESSERE “IGIENICO”, SCATENANDO L’IRA DEI GRILLINI. PAOLA TAVERNA STRILLA: “CHE PENA!”. L’EX VALCHIRIA DI BERSANI, CHIARA GELONI, ORMAI VEDOVA DI CONTE A TEMPO PIENO: “QUESTI FAREBBERO VENIR VOGLIA DI VOTARE 5 STELLE ANCHE A DE GASPERI” - CRITICHE ANCHE A MYRTA MERLINO, CHE HA GUARDATO IL TUTTO RIDACCHIANDO… - VIDEO
CAFONALINO - TUTTI PER RUFFINI, E NON SI DICA CHE SONO RUFFIANI! AL CIRCOLO CANOTTIERI DI ROMA TANTI OSPITI PER IL LIBRO DEL DIRETTORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE: L'AUTORE SI È CONFRONTATO CON IL MINISTRO ENRICO GIOVANNINI (TOH, ESISTE!) E CON L'ECONOMISTA CARLO COTTARELLI, DURANTE L'INCONTRO MODERATO DA BRUNO MANFELLOTTO - FOTO
SEMBRAVA AMORE E INVECE ERANO CORNA – RIHANNA HA SFANCULATO IL FIDANZATO ASAP ROCKY A POCHE SETTIMANE DAL PARTO: PARE CHE LA BOMBA NELLA COPPIA SIA ESPLOSA DOPO CHE LUI L’AVREBBE TRADITA CON LA DESIGNER AMINA MUADDI, AMICA IN COMUNE DELLA COPPIA – SOLO POCO TEMPO FA LUI SI SPERTICAVA IN DICHIARAZIONI D’AMORE: “QUANDO HAI TROVATO LA TUA PERSONA LO SAI, LEI VALE UN MILIONE DI PERSONE”. MA PARE CHE QUESTO NON GLI ABBIA IMPEDITO DI TENERSELO NELLE MUTANDE…
“I VACCINI CINESI SONO MENO PERFORMANTI E PROTEGGONO MENO DALLE VARIANTI” - L'IMMUNOLOGO LUCA GUIDOTTI CI SPIEGA PERCHÉ IN OCCIDENTE ABBIAMO RIACQUISTATO LA LIBERTÀ MENTRE IN CINA STANNO SCATTANDO NUOVI LOCKDOWN: “POSSONO PERMETTERSI DI STARE CHIUSI PERCHÉ SFRUTTANO UN MODELLO IRRIPRODUCIBILE IN SISTEMI DEMOCRATICI. MA IN UN MONDO GLOBALIZZATO I PROBLEMI CINESI SONO ANCHE I NOSTRI” – “STIAMO FACENDO LA QUARTA DOSE USANDO IL PRIMO VACCINO CHE HA ABBASSATO LE OSPEDALIZZAZIONI, MA…”