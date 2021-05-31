FLASH - DOPO PIÙ DI TRE ANNI DI COLLABORAZIONE, ELISABETTA GREGORACI NON HA PAGATO NESSUNA FATTURA AL GRUPPO "LAPRESSE" - E DOPO UN'OFFERTA A STRALCIO GIUDICATA RIDICOLA, L'AGENZIA PORTA IN TRIBUNALE LA SUA EX ASSISTITA...-
FLASH - DOPO PIÙ DI TRE ANNI DI COLLABORAZIONE, ELISABETTA GREGORACI NON HA PAGATO NESSUNA FATTURA AL GRUPPO "LAPRESSE" - E DOPO UN'OFFERTA A STRALCIO GIUDICATA RIDICOLA, L'AGENZIA PORTA IN TRIBUNALE LA SUA EX ASSISTITA...-
ELISABETTA GREGORACI SCRIVE A DAGOSPIA: "QUANTO PUBBLICATO SUI MIEI RAPPORTI CON ‘LA PRESSE’ CONTIENE NOTIZIE NON VERE E GRAVEMENTE LESIVE DELLA MIA IMMAGINE. LA PRESSE PRETENDE ARBITRARIAMENTE IL PAGAMENTO DI SOMME CHE NON LE SONO DOVUTE. FALSA È LA NOTIZIA CHE LA PRESSE ABBIA DATO INIZIO AD UNA CAUSA NEI MIEI CONFRONTI COME ANCHE L’ASSERZIONE SECONDO CUI…" - "QUALCHE SETTIMANA FA IL DOTTOR DURANTE HA VOLUTO INCONTRARMI PER CHIEDERMI DI TORNARE CON LA SUA AGENZIA…"
TREMATE POTENTI, ESCE IL LIBRO DI TONINELLI - IL GRILLINO RE DELLE GAFFE PRESENTA LA SUA "FATICA LETTERARIA" "NON MOLLARE MAI, LA STORIA DEL MINISTRO PIÙ ATTACCATO DI SEMPRE" (PERCHÉ "DILEGGIATO" PAREVA BRUTTO) E SUI SOCIAL SPARA QUALCHE DELIRIO COMPLOTTISTA: "IL SISTEMA SI È GIÀ SCATENATO CONTRO DI ME. AIUTATEMI A DIFFONDERE QUESTO IMPORTANTE VIDEO PERCHÉ HO SOLO VOI COME PASSAPAROLA..."
CORRIERE DELLE MIE BRAME – LA SANITÀ È UN BUSINESS RICCO E PER LE CASSE DEGLI ANGELUCCI, EDITORI DI “LIBERO” E “IL TEMPO”, È UN PERIODO D’ORO - LA SCONFITTA DI RCS/CAIRO NELL’ARBITRATO BLACKSTONE HA RISVEGLIATO L’INSANABILE VOGLIA DI ‘’CORRIERE DELLA SERA’’. UNA MISSION IMPOSSIBLE, SOPRATTUTTO SE VIENE TENTATA DA CHI È FUORI DAL POTERE FINANZIARIO MENEGHINO. GLI ANGELUCCI LO SANNO BENISSIMO E QUI HA ORIGINE IL LORO RAPPORTO CON LA FAMIGLIA ROTELLI, GUIDATA DAL MISTERIOSO FINANZIERE TUNISINO, CARO A GHEDDAFI, KAMEL GHRIBI…
HARRY E LA REALTA' A SUO USO E CONSUMO - PUR DI SMINUIRE IL PADRE, IL PRINCIPE HARRY RACCONTA CHE CARLO NON LO HAI MAI PORTATO IN BICI: MA IL CAZZARO VIENE SUBITO SMENTITO DA UNA SERIE DI FOTO DATATE CHE LO RITRAGGONO PROPRIO MENTRE SI DIVERTE A PEDALARE INSIEME A CARLO – E NON È LA PRIMA MINCHIATA CHE SCODELLA…
E’ SEMPRE ADANI CONTRO ALLEGRI – "TORNANO CON IL TECNICO DI 3 ANNI FA A 9 MILIONI DI EURO A STAGIONE, MA NON C’ERA LA CRISI? MAX NON PUÒ PENSARE CHE BASTI VINCERE LO SCUDETTO, QUELLO L’HA GIA’ VINTO. DEVE CONQUISTARE LA CHAMPIONS" – ANCHE CASSANO CONTRO L’INGAGGIO DI “ACCIUGA”: “PER ME LA JUVENTUS HA FATTO UN AUTOGOL, UNA ROBA VERGOGNOSA, FUORI DAL MONDO. PIRLO HA VINTO DUE TROFEI E POI...” - VIDEO DA "BOBO TV"
CAFONALINO – A ROMA STA TORNANDO LA NORMALITÀ: SVIPPATI, MORTI DI FAMA, PREZZEMOLINI E SVOLTAPAGNOTTA DEI PARTY RIEMERGONO DAL LETARGO E SI RITROVANO A SBEVAZZARE AL MAXXI, CHE INAUGURA LA NUOVA STAGIONE - AVVISTATI BEBE VIO, GIAMPIERO INGRASSIA, SONIA BRUGANELLI, ROCCO FASANO, JANE ALEXANDER, MONICA GIANDOTTI E ANCHE IL DEPUTATO FORCHETTONE DI "ITALIA VIVA" LUCIANO NOBILI…
HABEMUS PASS! L’UE HA RAGGIUNTO L’ACCORDO SUL CERTIFICATO DIGITALE CHE DOVREBBE RENDERE I VIAGGI PIÙ FACILI (E SICURI) – SI DOVRÀ PROVARE L'AVVENUTA VACCINAZIONE O LA GUARIGIONE DAL COVID (MA PER ORA NON VALGONO I SIEROLOGICI COME PROVA) – IL REGOLAMENTO ENTRERA’ IN VIGORE DAL PRIMO LUGLIO 2021 E RESTERA’ VALIDO PER UN ANNO. MA COMUNQUE NON SARA’ UNA PRECONDIZIONE PER ESERCITARE IL DIRITTO ALLA LIBERTÀ DI CIRCOLAZIONE (ALLORA A CHE SERVE?)
CHI HA AVUTO IL COVID È IMMUNE O NO? UN NUOVO STUDIO SMENTISCE LA TEORIA SECONDO CUI GLI ANTICORPI SCOMPARIVANO RAPIDAMENTE UNA VOLTA SUPERATO IL VIRUS: DOPO 11 MESI SONO STATI TROVATI ANCORA NEL MIDOLLO OSSEO, DOVE MIGRANO - "È NORMALE CHE I LIVELLI DI ANTICORPI SI RIDUCANO DOPO UN’INFEZIONE ACUTA, MA NON SCENDONO A ZERO, SI STABILIZZANO..."