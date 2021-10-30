FLASH! - ECCE BOMBOLO! COSI' SILVIO ORLANDO RISPONDE ALLA DOMANDA "NEL SUO PASSATO C'E' MORETTI. LE E' PIACIUTO "TRE PIANI"?" - RISPOSTA: "MI AVVALGO DELLA FALCOLTA' DI NON RISPONDERE..." (DAL "FATTO QUOTIDIANO")-
FLASH! - ECCE BOMBOLO! COSI' SILVIO ORLANDO RISPONDE ALLA DOMANDA "NEL SUO PASSATO C'E' MORETTI. LE E' PIACIUTO "TRE PIANI"?" - RISPOSTA: "MI AVVALGO DELLA FALCOLTA' DI NON RISPONDERE..." (DAL "FATTO QUOTIDIANO")-
SALVINI GIOCA A MOSCA CIECA – IL “CAPITONE” NON HA ANCORA CAPITO CHE DEVE SMETTERLA DI FLIRTARE CON PUTIN E XI JINPING E CONTINUA A PARLARE DI DIALOGO CON “CINA E RUSSIA”. FATEGLI SENTIRE COSA HA DETTO FIONA HILL, GRANDE ESPERTA DI RUSSIA, E GIÀ CONSULENTE DI TRE PRESIDENTI AMERICANI: “I PARTITI POPULISTI ITALIANI CHE FANNO CAUSA COMUNE CON LA RUSSIA DI PUTIN COMMETTONO UN GRAVE ERRORE…” (CHI HA ORECCHIE PER INTENDERE, INTENDA…) - VIDEO
ORCEL NUVOLOSO – CON IL FALLIMENTO DELLE NOZZE CON MPS, IL BOSS DI UNICREDIT SI È INIMICATO IL GOVERNO, E LA PAGHERÀ CARA – DUE INDIZI: LA STILETTATA DI FRANCO, CHE HA DEFINITO LA BANCA “DI MEDIE DIMENSIONI” (NON COME INTESA) E LA RIDUZIONE DELLE DTA – PORRO: “UNICREDIT PER SOPRAVVIVERE DEVE COMPRARE QUALCOSA. MA NON PENSI DI PAPPARSI A SCONTO BPM O BPER CHE, ESSENDO DOTATE DI UN OTTIMO MANAGEMENT E DI BUONI CONTI, FANNO GOLA. LA PARTITA DI MPS È TUTTA ANCORA DA GIOCARE E ORCEL STA GIOCANDO CONTRO IL BANCO"
PER NIENTE ALLEGRI – FINISCE 2-1 VERONA-JUVENTUS: A DECIDERE LA DOPPIETTA DI SIMEONE. PER I BIANCONERI È LA SECONDA SCONFITTA CONSECUTIVA. I GIALLOBLU DELL’EX IGOR TUDOR AGGANCIANO IN CLASSIFICA LA SQUADRA DI ALLEGRI (CHE PUO' FINIRE A 16 PUNTI DA MILAN E NAPOLI…) – COSTACURTA A “SKYSPORT”: “SE ALLEGRI TRE ANNI FA ERA UN PIRLA, SE SARRI ERA UN PIRLA, SE PIRLO ERA UN PIRLA, FORSE ALLA JUVE IL PROBLEMA NON È L'ALLENATORE"
"ITALIA-SVIZZERA? FAREMO UNA GRANDE PARTITA E VINCEREMO. IL CAMPO DELL’OLIMPICO? SPERIAMO CHE MIGLIORI NELLE PROSSIME SETTIMANE" - ALL'ANTICO TIRO A VOLO MANCINI RITIRA IL PREMIO COLALUCCI ED ESALTA MILAN E NAPOLI (“GIOCANO IL CALCIO MIGLIORE") - IL DS DELLA ROMA TIAGO PINTO MARCA VISITA “PER RISPETTO AI TIFOSI DOPO L’1-6 IN NORVEGIA” – DA LORELLA CUCCARINI A EDOARDO LEO, ECCO CHI C’ERA - FOTO BY LUCIANO DI BACCO+VIDEO
TUTTI IN AMERICA, BIDEN HA RIAPERTO LE PORTE AI TURISTI EUROPEI - L’8 NOVEMBRE SARÀ CONSENTITO L’INGRESSO AI VACCINATI CON I FARMACI AUTORIZZATI DALLA FOOD AND DRUG ADMINISTRATION O APPROVATI DALL’OMS PER L’UTILIZZO DI EMERGENZA (TUTTI TRANNE IL RUSSO SPUTNIK) – IN GIRO PER IL MONDO LE REGOLE VARIANO MOLTO E NON TUTTI I PAESI RICHIEDONO IL VACCINO – DALL’EUROPA ALLE MALDIVE: ECCO CHE COSA BISOGNA FARE PRIMA DI PRENOTARE I VIAGGI…
PILLOLE DI OTTIMISMO - FLUVOXAMINA RIDUCE IL RISCHIO DI OSPEDALIZZAZIONE NEI PAZIENTI CHE SONO A PIÙ ALTO RISCHIO DI RICOVERO A CAUSA DEL COVID – IL FARMACO VIENE USATO PER TRATTARE LA DEPRESSIONE E I DISTURBI OSSESSIVO-COMPULSIVI E HA UN PREZZO DI LISTINO DI CIRCA 20 EURO – “IDENTIFICARE TERAPIE POCO COSTOSE, AMPIAMENTE DISPONIBILI ED EFFICACI CONTRO IL COVID-19 È DI GRANDE IMPORTANZA…”