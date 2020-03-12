FLASH! EVACUATA LA SEDE DELLA ''STAMPA'' A TORINO: POSITIVO AL CORONAVIRUS UNO DEI TIPOGRAFI - GIORNALISTI PREOCCUPATI, AVENDO AVUTO VARI CONTATTI CON LUI DURANTE LE RIUNIONI-
FLASH! EVACUATA LA SEDE DELLA ''STAMPA'' A TORINO: POSITIVO AL CORONAVIRUS UNO DEI TIPOGRAFI - GIORNALISTI PREOCCUPATI, AVENDO AVUTO VARI CONTATTI CON LUI DURANTE LE RIUNIONI-
TE LO DO IO IL PROCURATO ALLARME - GIORGIO GORI: ''PAZIENTI LASCIATI MORIRE? NON PARLO PER SENTITO DIRE, È UNA COSA DRAMMATICA''. A ''CIRCO MASSIMO'' IL SINDACO DI BERGAMO, UNA DELLE PROVINCE PIÙ COLPITE DAL CORONAVIRUS, RIBADISCE LA VERITÀ DI QUANTO DETTO NELL'AUDIO DI ''MARTINA'' LA CARDIOLOGA: ''HO COGNIZIONE DI CASI PRECISI, DI PERSONE CHE CONOSCO CHE MI HANNO DETTO COSA È SUCCESSO AI LORO GENITORI. I MEDICI DEBBANO DECIDERE CHI INTUBARE E CHI NO''
BANCAROTTA ITALIA - MASSIMO CAPUTI: “QUESTA È UNA TERZA GUERRA MONDIALE, SENZA BOMBE E SENZA CANNONI. MA COME IN GUERRA, OCCORRE PENSARE AGLI INTERVENTI SULL'ECONOMIA E SULL'OCCUPAZIONE PER EVITARE DI TROVARE, TRA QUALCHE MESE, UN TESSUTO PRODUTTIVO DISINTEGRATO CON UN INEVITABILE INNALZAMENTO FORTISSIMO DELLE TENSIONI SOCIALI. E A OGGI NON SI VEDE NULLA, DICO NULLA, DI SERIO E CONCRETO”
IL CORONAVIRUS NEL PALLONE: DOPO RUGANI ANCHE GABBIADINI POSITIVO – L’ATTACCANTE DELLA SAMP HA QUALCHE LINEA DI FEBBRE MA STA BENE. LA SOCIETÀ STA ATTIVANDO TUTTE LE PROCEDURE DI ISOLAMENTO – L’ATP SOSPENDE TUTTI I TORNEI DI TENNIS...
CAFONALINO “PER SOLE DONNE MA RACCOMANDATO AGLI UOMINI” - VERONICA PIVETTI PRESENTA IL SUO ULTIMO LIBRO AL PICCOLO ELISEO CON IL DIRETTORE DI RAIUNO STEFANO COLETTA, CHE RACCONTA LA GENESI DELLA LORO AMICIZIA: “È INIZIATA NEL MOMENTO IN CUI LA CHIAMAI A…” - BEPPE CONVERTINI, ELIANA MIGLIO, MARGHERITA TIESI E LUCREZIA MASSARI: CHI C’ERA IN PLATEA
ALVEARE DI CEMENTO – LE IMPRESSIONANTI IMMAGINI DEL MOSTRUOSO EDIFICIO DI 30 PIANI SU KING’S ROAD A HONG KONG: QUESTO SIMBOLO DEL SOVRAFFOLLAMENTO URBANO DELLA MEGALOPOLI CINESE, COSTRUITO ALLA FINE DEGLI ANNI ’60, OSPITA UN NUMERO IMPRECISATO DI PERSONE CHE OSCILLA TRA… - VIDEO