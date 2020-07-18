GHERARDO COLOMBO ANTONIO DI PIETRO PIERCAMILLO DAVIGO DAVIGO luca palamara
FLASH - FERMI TUTTI! DITE A "PIERCAVILLO" DAVIGO CHE TRA POCO, ALLE 12, A "RADIO RADICALE" PARLERA' IN DIRETTA, E A LUNGO, LUCA PALAMARA-
ELISABETTA, FACCE RIDE – GEORGE CLOONEY: “NON LA CONOSCETE, LA CANALIS È STATA IN ASSOLUTO LA PERSONA CHE MI HA FATTO RIDERE DI PIÙ NEL CORSO DELLA MIA VITA" – IN ATTESA DI DAR LIBERO SFOGO ALLA COMICITA’ L’EX VELINA DELIZIA I PIPPAROLI DI INSTAGRAM CON FOTO SCONSIGLIATE AI DEBOLI DI CUORE – COMMENTO STRACULT: “QUANTE ORE DE AUTONOMIA SOTT’ACQUA C’HAI CON QUELLE BOMBOLE ELI?"
MAI PIU’ SANSA (FERRUCCIO) - "NON HO CONDIVISO LA GESTIONE DI MAIO DEI 5 STELLE” – IL CANDIDATO ALLA PRESIDENZA DELLA REGIONE LIGURIA MENA SU DIBBA, GRILLO (“LE MIE CRITICHE A LUI? SU MOLTE COSE AVEVO RAGIONE), CONTE (“CON SALVINI NON MI PIACEVA”) E SU TRAVAGLIO: “IO IL SUO CANDIDATO? CREDO DI ESSERE LIBERO E INDIPENDENTE. ANCHE DA LUI” – “TOTI? HA INCIPRIATO IL NULLA E SI E' FATTO FINANZIARE DAI GAVIO...”
EUROPA DA RECOVERY? NO, DA RICOVERO – AL VERTICE UE E' UNA GUERRA TRA BANDE: NON C’E’ INTESA SU NULLA, I PAESI "FRUGALI" VOGLIONO TAGLIARE I FONDI- IL PREMIER OLANDESE RUTTE INSISTE PER OTTENERE IL DIRITTO DI VETO SUI PIANI DI RIFORME DEGLI ALTRI PAESI – CONTE: “INDICAZIONE OLANDESE IMPRATICABILE” – NO ANCHE AL PIANO MICHEL: “ABBIAMO AVANZATO UNA PROPOSTA ITALIANA ALTERNATIVA” - SI TRATTA SULLO 'SCONTO' AI NORDICI E SULL’AMMONTARE COMPLESSIVO DEL RECOVERY…
CAFONAL COLOSSAL - È BELLO SAPERE CHE, DI QUESTI TEMPI SPIETATI, ALMENO UN VALORE SOPRAVVIVE: L'OPERA LIRICA, MAGARI SHOCKING. COME IL ‘’RIGOLETTO’’ MESSO IN SCENA AL CIRCO MASSIMO DAL GENIALE DAMIANO MICHIELETTO - NEL RINVERDIRE IL VERDI DEL MELODRAMMA, GENERE CONDANNATO ALL’ANACRONISMO O ALLA PASSIONE DI UN PUBBLICO DI VECCHIETTI COL PANNOLONE, IL REGISTA VENEZIANO TROVA NUOVA VITA GRAZIE ALLE POSSIBILITÀ OFFERTE DALLA TECNOLOGIA. ECCO UN PAZZESCO MIX DI TUTTE LE ARTI, “WEST SIDE STORY” E FELLINI, “GOMORRA” E “LA CASA DI CARTA”, LA SCENEGGIATA DI MEROLA E IL FILMINO DOMESTICO, IL NOIR E L'EROS – VIDEO
“MI HA LASCIATO PERCHE’ NON LE REGALAVO PIU’ I TULIPANI” - LO SFOGO DELL’EX FIDANZATO DI NOEMI LETIZIA, LUIGI OLIVA: “STAVAMO PIANIFICANDO DI ANDARE A VIVERE INSIEME, DI SPOSARCI, ALLARGARE LA FAMIGLIA. INVECE SI È SENTITA TRASCURATA. È BASTATO CHE INDIRIZZASSI LE MIE ATTENZIONI SUL LAVORO PER FARLA INFURIARE. E IO L’HO PROVOCATA, LO AMMETTO: VOLEVO METTERLA ALLA PROVA E COSÌ LE HO DETTO DI..."
IL COVID È LA CAUSA DIRETTA DI MORTE NELL’89% DEI POSITIVI - MENTRE PER IL RESTANTE 11% IL DECESSO È DOVUTO A MALATTIE CARDIOVASCOLARI (4,6%), TUMORI (2,4%), MALATTIE DEL SISTEMA RESPIRATORIO (1%), DIABETE (0,6%), DEMENZE E MALATTIE DELL'APPARATO DIGERENTE (0,6% E 0,5%) - LO RILEVA IL RAPPORTO ISTATI BASATO SULLE INFORMAZIONI RIPORTATE DAI MEDICI IN 4.942 SCHEDE DI MORTE…