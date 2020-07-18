FLASH - FERMI TUTTI! DITE A "PIERCAVILLO" DAVIGO CHE TRA POCO, ALLE 12, A "RADIO RADICALE" PARLERA' IN DIRETTA, E A LUNGO, LUCA PALAMARA

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GHERARDO COLOMBO ANTONIO DI PIETRO PIERCAMILLO DAVIGO GHERARDO COLOMBO ANTONIO DI PIETRO PIERCAMILLO DAVIGO DAVIGO DAVIGO luca palamara luca palamara

 

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CAFONAL COLOSSAL - È BELLO SAPERE CHE, DI QUESTI TEMPI SPIETATI, ALMENO UN VALORE SOPRAVVIVE: L'OPERA LIRICA, MAGARI SHOCKING. COME IL ‘’RIGOLETTO’’ MESSO IN SCENA AL CIRCO MASSIMO DAL GENIALE DAMIANO MICHIELETTO - NEL RINVERDIRE IL VERDI DEL MELODRAMMA, GENERE CONDANNATO ALL’ANACRONISMO O ALLA PASSIONE DI UN PUBBLICO DI VECCHIETTI COL PANNOLONE, IL REGISTA VENEZIANO TROVA NUOVA VITA GRAZIE ALLE POSSIBILITÀ OFFERTE DALLA TECNOLOGIA. ECCO UN PAZZESCO MIX DI TUTTE LE ARTI, “WEST SIDE STORY” E FELLINI, “GOMORRA” E “LA CASA DI CARTA”, LA SCENEGGIATA DI MEROLA E IL FILMINO DOMESTICO, IL NOIR E L'EROS – VIDEO

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