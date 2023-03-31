FLASH! - FERMI TUTTI! ZIA MARA DAI CARABINIERI: “ASPETTANDO SCUSE ANCHE PRIVATE!”. LA VENIER NON SI FERMA DOPO IL TWEET DI “QUIMEDIASET” (“TROIE MI PARE AZZECCATO SILVY”), IN RISPOSTA AL VIDEOMESSAGGIO DELLA D’URSO PER MARA A DOMENICA IN. I CARABINIERI RISALIRANNO ALL’IDENTITÀ DELL’AUTORE DEL TWEET? E A CHI SI RIVOLGEVA? FORSE A “PIERSILVY” TOFFANIN, DATO CHE IL TUTTO È ACCADUTO DURANTE “VERISSIMO”?

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PINO INSEGNO PIGLIA TUTTO: SECONDO "TVBLOG" CONDURRA’ "L’EREDITA’" AL POSTO DI INSINNA E IL CAPODANNO RAI AL POSTO DI AMADEUS – E SU TWITTER FIOCCANO LE PRESE PER IL CULO: "FONTI MOLTO ATTENDIBILI DICONO CHE PRESTO RAIUNO CAMBIERÀ NOME IN PINO INSEGNO CHANNEL" - "CONDURRÀ ANCHE LA CROCE NELLA VIA CRUCIS AL POSTO DEL PAPA?" – "IL TRAFFICO AL POSTO DI ALESSANDRA CANALE, QUANDO?" - "ANCHE PER LA GUIDA DELLA NAZIONALE SPUNTA L’IPOTESI PINO INSEGNO. LUI CT E MANCINI A SANREMO, FIRMATE?" 

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CAFONALISSIMO "WALTERLOO"! VELTRONI, PER LA PRIMA ROMANA DEL SUO FILM “QUANDO”, RIESCE A RIUNIRE TUTTA LA GALLASSIA DEI SINISTRATI. DALLA NEOSEGRETARIA MULTIGENDER ELLY SCHLEIN (VESTITA COME UN PALOMBARO), A “SPEZZAFERRO” D'ALEMA, DALLA PASIONARIA LUCIANA CASTELLINA A NICOLA ZINGARETTI, DALLA FUMATRICE INCALLITA ANNA FINOCCHIARO A “ANDROPOV” PROVENZANO, FINO AL SINDACO GUALTIERI (AH, ALLORA ESISTE!). UNICO IMBUCATO IN QUOTA CENTRODESTRA: GIANNI LETTA – A BACIARE LA GUANCIOTTA DI WALTER, ECCO MARCO TARDELLI E MYRTA MERLINO, MASSIMO GRAMELLINI E SIMONA SPARACO, ALBERTO MATANO E… – FOTO DI LUCIANO DI BACCO 

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