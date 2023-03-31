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PINO INSEGNO PIGLIA TUTTO: SECONDO "TVBLOG" CONDURRA’ "L’EREDITA’" AL POSTO DI INSINNA E IL CAPODANNO RAI AL POSTO DI AMADEUS – E SU TWITTER FIOCCANO LE PRESE PER IL CULO: "FONTI MOLTO ATTENDIBILI DICONO CHE PRESTO RAIUNO CAMBIERÀ NOME IN PINO INSEGNO CHANNEL" - "CONDURRÀ ANCHE LA CROCE NELLA VIA CRUCIS AL POSTO DEL PAPA?" – "IL TRAFFICO AL POSTO DI ALESSANDRA CANALE, QUANDO?" - "ANCHE PER LA GUIDA DELLA NAZIONALE SPUNTA L’IPOTESI PINO INSEGNO. LUI CT E MANCINI A SANREMO, FIRMATE?"
CAFONALISSIMO "WALTERLOO"! VELTRONI, PER LA PRIMA ROMANA DEL SUO FILM “QUANDO”, RIESCE A RIUNIRE TUTTA LA GALLASSIA DEI SINISTRATI. DALLA NEOSEGRETARIA MULTIGENDER ELLY SCHLEIN (VESTITA COME UN PALOMBARO), A “SPEZZAFERRO” D'ALEMA, DALLA PASIONARIA LUCIANA CASTELLINA A NICOLA ZINGARETTI, DALLA FUMATRICE INCALLITA ANNA FINOCCHIARO A “ANDROPOV” PROVENZANO, FINO AL SINDACO GUALTIERI (AH, ALLORA ESISTE!). UNICO IMBUCATO IN QUOTA CENTRODESTRA: GIANNI LETTA – A BACIARE LA GUANCIOTTA DI WALTER, ECCO MARCO TARDELLI E MYRTA MERLINO, MASSIMO GRAMELLINI E SIMONA SPARACO, ALBERTO MATANO E… – FOTO DI LUCIANO DI BACCO
I RICCONI FANNO INCETTA DEL FARMACO CONTRO IL DIABETE, USATO PER DIMAGRIRE, MA COSI' FACENDO LO TOLGONO AI MALATI – NEGLI USA OZEMPIC, LA PUNTURINA A BASE DI SEMAGLUTIDE, È DIVENTATA INTROVABILE DA QUANDO ELON MUSK HA DETTO DI FARNE USO INSIEME A UNA MASSA DI SVIPPATI - PER I DIABETICI DI TIPO 2 LA CACCIA AL TESORO E' INIZIATA ANCHE IN ITALIA E I MEDICI SONO COSTRETTI A DIROTTARE SU ALTRI FARMACI – COME FUNZIONA IL SEMAGLUTIDE
OCCHIO ALLA POMPA! – UNO STUDIO DELLE UNIVERSITÀ DI EDIMBURGO E CRACOVIA, IN COLLABORAZIONE CON L’IRCCS NEUROMED DI POZZILLI, HA SVELATO COME LA PRESSIONE ALTA POSSA DANNEGGIARE IL CERVELLO PORTANDO ANCHE ALLA DEMENZA – L’IPERTENSIONE È CORRELATA AL PEGGIORAMENTO DELLA FUNZIONE COGNITIVA IN NOVE ZONE CEREBRALI, CON CONSEGUENTE PERDITA DI MEMORIA E LA CAPACITÀ DI PENSIERO…